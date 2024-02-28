https://sputniknews.com.tr/20240228/pentagondan-itiraf-rusya-savunma-sanayisini-yeniden-canlandiracak-gucte-oldugunu-gosterdi-1081175370.html
Pentagon'dan itiraf: Rusya, savunma sanayisini yeniden canlandıracak güçte olduğunu gösterdi
Pentagon'dan itiraf: Rusya, savunma sanayisini yeniden canlandıracak güçte olduğunu gösterdi
Sputnik Türkiye
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth, Batı'nın tüm kısıtlayıcı önlemlerine rağmen Rusya'nın savunma sanayisini yeniden canlandıracak güçte olduğunu... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T12:36+0300
2024-02-28T12:36+0300
2024-02-28T12:36+0300
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Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ederken ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı kurumların üst yöneticilerinden sahadaki gerçekliği yansıtan önemli itiraflar geldi.Washington merkezli Defense Writers Group'un temsilcileriyle buluşan ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Rusya'nın savunma sanayisinin sahip olduğu kapasiteye ilişkin değerlendirmede bulundu.Wormuth, "Sistemsel düzeyde, Rusların güçlü yönünden, askeri personel açısından bir topluluk oluşturma kabiliyetinden bahsediyoruz. Ayrıca sistemsel düzeyde, tüm yaptırımlara rağmen endüstriyel temellerini yeniden canlandıracak güçte olduklarını görüyoruz" dedi.Diğer yandan bireysel asker, bireysel komutan düzeyinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 'o kadar çevik ve girişimci olmadığını', 'inisiyatif alamadığını' savunan Wormuth, ABD Kara Kuvvetleri'nin bu açıdan önemli bir güce sahip olduğunu kaydetti.'Adapte oluyorlar, öğreniyorlar'Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George da, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki özel askeri harekatını değerlendirdiği açıklamasında, "Adapte oluyorlar, öğreniyorlar, [gerekli] ayarlamaları yapıyorlar" dedi.Bu tespitinin özel askeri harekatın İHA'lar, gezici mühimmat ve elektronik harpla bağlantılı unsurları için de geçerli olduğunu söyleyen Georgei "Her zaman verdiğim mesaj şudur; Düşmanınızı asla hafife almayın, bu kötü bir başlangıç pozisyonudur" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240212/rusyada-ihalar-icin-nato-techizatini-tespit-eden-yapay-sinir-agi-gelistirildi-1080642993.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), savunma sanayi, donbass, washington, christine wormuth
rusya, rusya savunma bakanlığı, abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), savunma sanayi, donbass, washington, christine wormuth
Pentagon'dan itiraf: Rusya, savunma sanayisini yeniden canlandıracak güçte olduğunu gösterdi
ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Wormuth, Batı'nın tüm kısıtlayıcı önlemlerine rağmen Rusya'nın savunma sanayisini yeniden canlandıracak güçte olduğunu gösterdiğini itiraf etti.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ederken ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı kurumların üst yöneticilerinden sahadaki gerçekliği yansıtan önemli itiraflar geldi.
Washington merkezli Defense Writers Group'un temsilcileriyle buluşan ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Christine Wormuth, Rusya'nın savunma sanayisinin sahip olduğu kapasiteye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Wormuth, "Sistemsel düzeyde, Rusların güçlü yönünden, askeri personel açısından bir topluluk oluşturma kabiliyetinden bahsediyoruz. Ayrıca sistemsel düzeyde, tüm yaptırımlara rağmen endüstriyel temellerini yeniden canlandıracak güçte olduklarını görüyoruz" dedi.
Diğer yandan bireysel asker, bireysel komutan düzeyinde Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin 'o kadar çevik ve girişimci olmadığını', 'inisiyatif alamadığını' savunan Wormuth, ABD Kara Kuvvetleri'nin bu açıdan önemli bir güce sahip olduğunu kaydetti.
'Adapte oluyorlar, öğreniyorlar'
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George da, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki özel askeri harekatını değerlendirdiği açıklamasında, "Adapte oluyorlar, öğreniyorlar, [gerekli] ayarlamaları yapıyorlar" dedi.
Bu tespitinin özel askeri harekatın İHA'lar, gezici mühimmat ve elektronik harpla bağlantılı unsurları için de geçerli olduğunu söyleyen Georgei "Her zaman verdiğim mesaj şudur; Düşmanınızı asla hafife almayın, bu kötü bir başlangıç pozisyonudur" diye konuştu.