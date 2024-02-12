https://sputniknews.com.tr/20240212/rusyada-ihalar-icin-nato-techizatini-tespit-eden-yapay-sinir-agi-gelistirildi-1080642993.html
Rusya’da, İHA’lar için NATO teçhizatını tespit eden yapay sinir ağı geliştirildi
Rusya’da, İHA’lar için NATO teçhizatını tespit eden yapay sinir ağı geliştirildi
Rusya’da her türden insansız hava araçları (İHA) için evrensel bir sinir ağı oluşturuldu. NAKA adı verilen bu ağ, özel asker harekat bölgesinde Leopard... 12.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-12T10:34+0300
2024-02-12T10:34+0300
2024-02-12T10:34+0300
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Hardberry-Rusfactor şirketinin Genel Direktörü Aleksey German, Sputnik’e açıklamasında, “Tüm İHA türleri için NAKA adını verdiğimiz bir program geliştirdik. Aslında düşmanın teçhizatı dahil belirlenen tüm hedefleri tespit edebilen bir yapay sinir ağı oluşturduk” ifadesini kullandı.NAKA sinir ağının, İHA kameralarından görüntü alan donanıma kurulduğunu anlatan German, “Örnek verirsek uçak operatöre video gönderiyor. Operatörün bilgisayarına yüklenen program da bu görüntüdeki arazinin belli bir kısmını yeşile boyayarak, ‘Bu Leopard, bu da yüzde 85 olasılıkla Bradley’ yazarak bulundukları yerin net koordinatlarını veriyor” dedi.Söz konusu yapan sinir ağının gelecekte sivil amaçlarla da kullanılabileceğini kaydeden şirket yetkilisi, “Örneğin tarımda kullanılan İHA’lar, geniş alanlara yayılarak kaybolan hayvanları bulmak için bu programdan yararlanabilir” diye ekledi.2013’te kurulan Hardberry-Rusfactor şirketinin üzerinde çalıştığı ana proje, saatte 200 kilometre hızla uçabilen ve uçuş süresi 1.5 saat olan uçak tipi ‘Lovkiy’ insansız hava aracı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/herson-bolgesinde-ukraynaya-ait-26-iha-dusuruldu-1080610785.html
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insansız hava aracı (iha), nato, rusya, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, yapay zeka
insansız hava aracı (iha), nato, rusya, rusya savunma bakanlığı, savunma sanayi, yapay zeka
Rusya’da, İHA’lar için NATO teçhizatını tespit eden yapay sinir ağı geliştirildi
Rusya’da her türden insansız hava araçları (İHA) için evrensel bir sinir ağı oluşturuldu. NAKA adı verilen bu ağ, özel asker harekat bölgesinde Leopard tankları ve Bradley savaş araçları dahil NATO hedeflerini doğru tanımlama fırsatını veriyor.
Hardberry-Rusfactor şirketinin Genel Direktörü Aleksey German, Sputnik’e açıklamasında, “Tüm İHA türleri için NAKA adını verdiğimiz bir program geliştirdik. Aslında düşmanın teçhizatı dahil belirlenen tüm hedefleri tespit edebilen bir yapay sinir ağı oluşturduk” ifadesini kullandı.
NAKA sinir ağının, İHA kameralarından görüntü alan donanıma kurulduğunu anlatan German, “Örnek verirsek uçak operatöre video gönderiyor. Operatörün bilgisayarına yüklenen program da bu görüntüdeki arazinin belli bir kısmını yeşile boyayarak, ‘Bu Leopard, bu da yüzde 85 olasılıkla Bradley’ yazarak bulundukları yerin net koordinatlarını veriyor” dedi.
Söz konusu yapan sinir ağının gelecekte sivil amaçlarla da kullanılabileceğini kaydeden şirket yetkilisi, “Örneğin tarımda kullanılan İHA’lar, geniş alanlara yayılarak kaybolan hayvanları bulmak için bu programdan yararlanabilir” diye ekledi.
2013’te kurulan Hardberry-Rusfactor şirketinin üzerinde çalıştığı ana proje, saatte 200 kilometre hızla uçabilen ve uçuş süresi 1.5 saat olan uçak tipi ‘Lovkiy’ insansız hava aracı.