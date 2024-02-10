https://sputniknews.com.tr/20240210/herson-bolgesinde-ukraynaya-ait-26-iha-dusuruldu-1080610785.html
Herson bölgesinde Ukrayna’ya ait 26 İHA düşürüldü
Herson bölgesinde Ukrayna’ya ait 26 İHA düşürüldü
Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi’nde son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 26 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T19:36+0300
2024-02-10T19:36+0300
2024-02-10T19:36+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
herson
vladimir saldo
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna silahlı kuvvetleri
dinyeper nehri
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Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Herson Bölgesi’nde son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 26 İHA'nın düşürüldüğünü, bölgedeki çatışmalarda Ukraynalı 80’den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Saldo, “Dnyeper Askeri Grubunun sorumluluk alanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli 80’den fazla asker, 6 topçu sistemi, 3 tekne, 7 otomobil ve 26 İHA imha edildi” ifadelerini kullandı.Saldo, son 24 saat içinde Herson bölgesindeki muharebe temas hattında orta yoğunlukta konumsal odak çatışmalarının devam ettiğini, Dnyeper Askeri Grubu topçu birimlerinin Dinyeper-Bug halicinin kuzey yakası ve Dinyeper Nehri'nin sağ yakasındaki Ukrayna birliklerinin mevzileri ve askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240210/rusyanin-bryansk-bolgesinde-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1080605175.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, herson, vladimir saldo, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna silahlı kuvvetleri, dinyeper nehri
ukrayna, ukrayna ordusu, herson, vladimir saldo, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna silahlı kuvvetleri, dinyeper nehri
Herson bölgesinde Ukrayna’ya ait 26 İHA düşürüldü
Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi’nde son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 26 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.
Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Herson Bölgesi’nde son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 26 İHA'nın düşürüldüğünü, bölgedeki çatışmalarda Ukraynalı 80’den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Saldo, “Dnyeper Askeri Grubunun sorumluluk alanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli 80’den fazla asker, 6 topçu sistemi, 3 tekne, 7 otomobil ve 26 İHA imha edildi” ifadelerini kullandı.
Saldo, son 24 saat içinde Herson bölgesindeki muharebe temas hattında orta yoğunlukta konumsal odak çatışmalarının devam ettiğini, Dnyeper Askeri Grubu topçu birimlerinin Dinyeper-Bug halicinin kuzey yakası ve Dinyeper Nehri'nin sağ yakasındaki Ukrayna birliklerinin mevzileri ve askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini kaydetti.