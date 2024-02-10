https://sputniknews.com.tr/20240210/herson-bolgesinde-ukraynaya-ait-26-iha-dusuruldu-1080610785.html

Herson bölgesinde Ukrayna’ya ait 26 İHA düşürüldü

Herson bölgesinde Ukrayna’ya ait 26 İHA düşürüldü

Rusya Federasyonu'na bağlanan Herson Bölgesi’nde son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 26 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T19:36+0300

2024-02-10T19:36+0300

2024-02-10T19:36+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

herson

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insansız hava aracı (iha)

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Herson Valisi Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Herson Bölgesi’nde son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait 26 İHA'nın düşürüldüğünü, bölgedeki çatışmalarda Ukraynalı 80’den fazla askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.Saldo, “Dnyeper Askeri Grubunun sorumluluk alanında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli 80’den fazla asker, 6 topçu sistemi, 3 tekne, 7 otomobil ve 26 İHA imha edildi” ifadelerini kullandı.Saldo, son 24 saat içinde Herson bölgesindeki muharebe temas hattında orta yoğunlukta konumsal odak çatışmalarının devam ettiğini, Dnyeper Askeri Grubu topçu birimlerinin Dinyeper-Bug halicinin kuzey yakası ve Dinyeper Nehri'nin sağ yakasındaki Ukrayna birliklerinin mevzileri ve askeri tesislerine saldırılar düzenlediğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240210/rusyanin-bryansk-bolgesinde-3-ukrayna-ihasi-engellendi-1080605175.html

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herson

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ukrayna, ukrayna ordusu, herson, vladimir saldo, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna silahlı kuvvetleri, dinyeper nehri