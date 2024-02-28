https://sputniknews.com.tr/20240228/nasadan-nemrut-krater-golu-paylasimi-harika-bir-kaldera-1081161623.html
NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı: 'Harika bir kaldera'
NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı: 'Harika bir kaldera'
Sputnik Türkiye
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T01:08+0300
2024-02-28T01:08+0300
2024-02-28T01:08+0300
yaşam
tatvan
nemrut krater gölü
nasa
astronot
bitlis
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081161465_0:38:720:443_1920x0_80_0_0_78ed6c98a83fc36a0409182f5da5b901.jpg
Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan görüntülendi.Fotoğraf, NASA’nın resmi X hesabından “Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notuyla paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/rus-kozmonot-antalyanin-uzaydan-fotografini-paylasti-1069223132.html
tatvan
nemrut krater gölü
bitlis
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081161465_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_7827b87b5d56f13ce3d79f91f52581ee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tatvan, nemrut krater gölü, nasa, astronot, bitlis
tatvan, nemrut krater gölü, nasa, astronot, bitlis
NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı: 'Harika bir kaldera'
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.
Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan görüntülendi.
Fotoğraf, NASA’nın resmi X hesabından “Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notuyla paylaşıldı.