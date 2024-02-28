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NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı: 'Harika bir kaldera'
NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı: 'Harika bir kaldera'
Sputnik Türkiye
Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T01:08+0300
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Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan görüntülendi.Fotoğraf, NASA’nın resmi X hesabından “Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notuyla paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230405/rus-kozmonot-antalyanin-uzaydan-fotografini-paylasti-1069223132.html
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tatvan, nemrut krater gölü, nasa, astronot, bitlis
tatvan, nemrut krater gölü, nasa, astronot, bitlis

NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı: 'Harika bir kaldera'

01:08 28.02.2024
© MÜCAHİT TARLAN-AW150933Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© MÜCAHİT TARLAN-AW150933
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Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi.
Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan görüntülendi.
Fotoğraf, NASA’nın resmi X hesabından “Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notuyla paylaşıldı.
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
DÜNYA
Rus kozmonot Antalya'nın uzaydan fotoğrafını paylaştı
5 Nisan 2023, 15:38
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