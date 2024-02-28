https://sputniknews.com.tr/20240228/nasadan-nemrut-krater-golu-paylasimi-harika-bir-kaldera-1081161623.html

NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı: 'Harika bir kaldera'

NASA'dan Nemrut Krater Gölü paylaşımı: 'Harika bir kaldera'

Sputnik Türkiye

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü'nün NASA astronotları tarafından uzaydan fotoğrafı çekildi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T01:08+0300

2024-02-28T01:08+0300

2024-02-28T01:08+0300

yaşam

tatvan

nemrut krater gölü

nasa

astronot

bitlis

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Her yıl binlerce turist alan Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nün, NASA astronotları tarafından uzaydan görüntülendi.Fotoğraf, NASA’nın resmi X hesabından “Harika bir kaldera. Türkiye'deki Nemrut Dağı'nın karla kaplı kalderasının bu fotoğrafını bir @Space_Station astronotu çekti. Kalderanın doğu yarısı geçmiş patlamalardan kaynaklanan katılaşmış lav akıntılarına sahiptir. Nemrut Gölü'nü besleyen kaplıcalar batı yarısına akıyor” notuyla paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230405/rus-kozmonot-antalyanin-uzaydan-fotografini-paylasti-1069223132.html

tatvan

nemrut krater gölü

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