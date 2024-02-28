https://sputniknews.com.tr/20240228/marmara-denizi-sisten-kayboldu--1081196658.html
Marmara Denizi sis nedeniyle kayboldu
Marmara Denizi sis nedeniyle kayboldu
Sputnik Türkiye
Marmara Denizi ve Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, deniz sis nedeniyle kayboldu. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T22:42+0300
2024-02-28T22:42+0300
2024-02-28T22:53+0300
marmara denizi
türkiye
sis
tekirdağ
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Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bugün öğleden sonra sis etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerde denizin tamamı sis ile kaplanırken yoğun sis şehir içerisine kadar girdi. Denizden gelen yoğun sisin şehrin içerisinde yayılmasıyla göz gözü görmedi. Trafikte de görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehirdeki birçok yapı denizle birlikte sis nedeniyle gözlerden kayboldu.
https://sputniknews.com.tr/20240228/sabiha-gokcen-havalimaninda-ucuslarda-azaltma-canakkale-bogazi-icin-kapanma-karari-1081192674.html
marmara denizi
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marmara denizi, sis, tekirdağ
marmara denizi, sis, tekirdağ
Marmara Denizi sis nedeniyle kayboldu
22:42 28.02.2024 (güncellendi: 22:53 28.02.2024)
Marmara Denizi ve Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, deniz sis nedeniyle kayboldu.
Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bugün öğleden sonra sis etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerde denizin tamamı sis ile kaplanırken yoğun sis şehir içerisine kadar girdi.
Denizden gelen yoğun sisin şehrin içerisinde yayılmasıyla göz gözü görmedi. Trafikte de görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehirdeki birçok yapı denizle birlikte sis nedeniyle gözlerden kayboldu.