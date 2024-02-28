https://sputniknews.com.tr/20240228/marmara-denizi-sisten-kayboldu--1081196658.html

Marmara Denizi sis nedeniyle kayboldu

Marmara Denizi sis nedeniyle kayboldu

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi ve Tekirdağ'da yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, deniz sis nedeniyle kayboldu. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T22:42+0300

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marmara denizi

türkiye

sis

tekirdağ

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Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi kıyıları bugün öğleden sonra sis etkili olmaya başladı. İlerleyen saatlerde denizin tamamı sis ile kaplanırken yoğun sis şehir içerisine kadar girdi. Denizden gelen yoğun sisin şehrin içerisinde yayılmasıyla göz gözü görmedi. Trafikte de görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, şehirdeki birçok yapı denizle birlikte sis nedeniyle gözlerden kayboldu.

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marmara denizi

türkiye

tekirdağ

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marmara denizi, sis, tekirdağ