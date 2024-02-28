https://sputniknews.com.tr/20240228/kavuncu-yapmis-oldugumuz-ittifak-bir-belediye-baskaninin-siyasi-gelecegini-var-etmek-icin-degildi-1081194378.html
Kavuncu: Yapmış olduğumuz ittifak bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için değildi
Kavuncu: Yapmış olduğumuz ittifak bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için değildi
Sputnik Türkiye
Modoko Mobilyacılar Sitesi'nde konuşan İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Kavuncu "Bizim yapmış olduğumuz ittifak ülkemiz içindi. Yapmış olduğumuz ittifak hiçbir... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T19:51+0300
2024-02-28T19:51+0300
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ümraniye'de bulunan Modoko Mobilyacılar Sitesi'ndeki esnafı ziyaret edip, Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ile görüştü.İstanbul'daki bir belediye başkan adayının, üreticilerin ihtiyaçlarını bilmesi ve anlaması gerektiğinin altını çizen Kavuncu, "Ben, 2018 yılına kadar büyük bir sanayi kuruluşunda yöneticilik yapıyordum. Elektrikçi, mekanikçi yani ara eleman bulmak hep bir sıkıntıydı. Bugün birkaç sanayiciyle konuşuyorum. Gördüğüm manzara aynı. İstanbul'da sanayicilerimizin çoğu ara eleman ve teknik eleman bulma konusunda ciddi sıkıntı çekiyorlar. Biz de belediyenin sanayicilerle yapacağı işbirliği kapsamında ara eleman açığını kapatacak bir programı hayata geçirmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.'Biz, muhalif partiyiz ve bu amaçla kurulmuşuz'İYİ Parti'nin daha önce yaptığı seçim ittifakını bitirmesine ilişkin bazı sorular yöneltildiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240221/kavuncu-dun-gorduk-ki-istifa-eden-belediye-meclis-uyelerimizin-cogunlugu-chp-listelerinden-yazilmis-1080969718.html
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iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, seçim, buğra kavuncu, muhalif, muhalif, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, seçim, buğra kavuncu, muhalif, muhalif, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
Kavuncu: Yapmış olduğumuz ittifak bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için değildi
19:51 28.02.2024 (güncellendi: 19:54 28.02.2024)
Modoko Mobilyacılar Sitesi'nde konuşan İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Kavuncu "Bizim yapmış olduğumuz ittifak ülkemiz içindi. Yapmış olduğumuz ittifak hiçbir zaman ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de bir başka ilde bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için yapılmış bir ittifak değildi" dedi.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ümraniye'de bulunan Modoko Mobilyacılar Sitesi'ndeki esnafı ziyaret edip, Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ile görüştü.
İstanbul'daki bir belediye başkan adayının, üreticilerin ihtiyaçlarını bilmesi ve anlaması gerektiğinin altını çizen Kavuncu, "Ben, 2018 yılına kadar büyük bir sanayi kuruluşunda yöneticilik yapıyordum. Elektrikçi, mekanikçi yani ara eleman bulmak hep bir sıkıntıydı. Bugün birkaç sanayiciyle konuşuyorum. Gördüğüm manzara aynı. İstanbul'da sanayicilerimizin çoğu ara eleman ve teknik eleman bulma konusunda ciddi sıkıntı çekiyorlar. Biz de belediyenin sanayicilerle yapacağı işbirliği kapsamında ara eleman açığını kapatacak bir programı hayata geçirmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.
'Biz, muhalif partiyiz ve bu amaçla kurulmuşuz'
İYİ Parti'nin daha önce yaptığı seçim ittifakını bitirmesine ilişkin bazı sorular yöneltildiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:
"Bizim yapmış olduğumuz ittifak ülkemiz içindi. Yapmış olduğumuz ittifak hiçbir zaman ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de bir başka ilde bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için yapılmış bir ittifak değildi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber bu ittifaklar biraz daha mecburi ve zorunlu hale gelmişti. Biz, bir muhalif partiyiz ve bu amaçla kurulmuşuz. Bu doğrultuda da bir ittifak yaptık. Ana amacımız Cumhuriyet'in 100. yılında, 14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinde arzu edilen değişikliğin gerçekleşmesiydi ve olmadı. Şimdi aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar almak ve bunu arzu etmek çok doğru değil, mümkün de değil. Onun için biz yolumuzda hür ve müstakil olarak hareket etme kararı verdik."