Kavuncu: Yapmış olduğumuz ittifak bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için değildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ramazan pidesi 15 lira oldu: 'Bu shrinkflasyon ötesi bir durum'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:34
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın evinde kazanma rekoru
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Söylemez: Sermaye giriş çıkışı ilk kez ekside
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li asker anlattı: Rusya, dronlarla avlıyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
19:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:38
7 dk
SESLİ HABER
Ekvador lideri Noboa: Rusya haklı
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Belçikalı çiftçiler polis barikatını kaldırdı
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Putin, Erdoğan’ın sahip olduğu otoriteye vurgu yaptı
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
İntegral MEB müfredatından çıkarılacak mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Emekli maaşlarında kesinti olacak mı?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:24
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:41
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ramazan ayında ‘koli fırsatçılığı’na dikkat
12:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türk bilim insanları, Alzheimer hastalığının tedavisini bulmaya çok yaklaştı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
'Türkiye’nin geleceği sağlık markalarıyla gelecek'
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Tüm tankları tükendi
16:16
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan İsrailli diplomata yanıt: Karşı koymaya devam edeceğiz
16:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
SESLİ HABER
Slovakya Başbakanı böyle dedi: Paris hayal kırıklığı, çok şaşırdım
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Biden, Ramazan açıklamasını böyle yaptı: Ben bir siyonistim
17:24
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ABD’ye: Suçluların sığınağı oldu
17:42
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li gazeteci Carlson: İngiltere’nin eski Başbakan’ı suç işledi
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
ABD’li askeri uzman: Stoltenberg’in işten kovulması gerekiyor
18:23
2 dk
SESLİ HABER
Fransa muhalefetinden Macron’a: Buna dünya savaşı denir
18:32
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçisi: Türk iş dünyası ABD temsilcilerince tehdit ediliyor
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Putin’le röportaj yapan ABD’li gazeteci Carlson: Gözaltına alınabilirim
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024
Meral Akşener ve Battal İlgezdi’nin seçmeni azarlaması
19:09
107 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240228/kavuncu-yapmis-oldugumuz-ittifak-bir-belediye-baskaninin-siyasi-gelecegini-var-etmek-icin-degildi-1081194378.html
Kavuncu: Yapmış olduğumuz ittifak bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için değildi
Kavuncu: Yapmış olduğumuz ittifak bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için değildi
Sputnik Türkiye
Modoko Mobilyacılar Sitesi'nde konuşan İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Kavuncu "Bizim yapmış olduğumuz ittifak ülkemiz içindi. Yapmış olduğumuz ittifak hiçbir... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T19:51+0300
2024-02-28T19:54+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
iyi parti
31 mart yerel seçimleri
seçim
buğra kavuncu
muhalif
muhalif
istanbul
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074674274_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7fc12b32510aadcd7f1af99ae668cd55.jpg
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ümraniye'de bulunan Modoko Mobilyacılar Sitesi'ndeki esnafı ziyaret edip, Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ile görüştü.İstanbul'daki bir belediye başkan adayının, üreticilerin ihtiyaçlarını bilmesi ve anlaması gerektiğinin altını çizen Kavuncu, "Ben, 2018 yılına kadar büyük bir sanayi kuruluşunda yöneticilik yapıyordum. Elektrikçi, mekanikçi yani ara eleman bulmak hep bir sıkıntıydı. Bugün birkaç sanayiciyle konuşuyorum. Gördüğüm manzara aynı. İstanbul'da sanayicilerimizin çoğu ara eleman ve teknik eleman bulma konusunda ciddi sıkıntı çekiyorlar. Biz de belediyenin sanayicilerle yapacağı işbirliği kapsamında ara eleman açığını kapatacak bir programı hayata geçirmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.'Biz, muhalif partiyiz ve bu amaçla kurulmuşuz'İYİ Parti'nin daha önce yaptığı seçim ittifakını bitirmesine ilişkin bazı sorular yöneltildiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240221/kavuncu-dun-gorduk-ki-istifa-eden-belediye-meclis-uyelerimizin-cogunlugu-chp-listelerinden-yazilmis-1080969718.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0f/1074674274_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b60e15057008ab9255cd4a194196e34.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, seçim, buğra kavuncu, muhalif, muhalif, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
iyi parti, 31 mart yerel seçimleri, seçim, buğra kavuncu, muhalif, muhalif, istanbul, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

Kavuncu: Yapmış olduğumuz ittifak bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için değildi

19:51 28.02.2024 (güncellendi: 19:54 28.02.2024)
© SELİM KUŞCU-İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu
İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© SELİM KUŞCU-
Abone ol
Modoko Mobilyacılar Sitesi'nde konuşan İYİ Parti'nin İBB Başkan adayı Kavuncu "Bizim yapmış olduğumuz ittifak ülkemiz içindi. Yapmış olduğumuz ittifak hiçbir zaman ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de bir başka ilde bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için yapılmış bir ittifak değildi" dedi.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, Ümraniye'de bulunan Modoko Mobilyacılar Sitesi'ndeki esnafı ziyaret edip, Sitenin Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan ile görüştü.
İstanbul'daki bir belediye başkan adayının, üreticilerin ihtiyaçlarını bilmesi ve anlaması gerektiğinin altını çizen Kavuncu, "Ben, 2018 yılına kadar büyük bir sanayi kuruluşunda yöneticilik yapıyordum. Elektrikçi, mekanikçi yani ara eleman bulmak hep bir sıkıntıydı. Bugün birkaç sanayiciyle konuşuyorum. Gördüğüm manzara aynı. İstanbul'da sanayicilerimizin çoğu ara eleman ve teknik eleman bulma konusunda ciddi sıkıntı çekiyorlar. Biz de belediyenin sanayicilerle yapacağı işbirliği kapsamında ara eleman açığını kapatacak bir programı hayata geçirmeyi düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

'Biz, muhalif partiyiz ve bu amaçla kurulmuşuz'

İYİ Parti'nin daha önce yaptığı seçim ittifakını bitirmesine ilişkin bazı sorular yöneltildiğini aktaran Kavuncu, şunları kaydetti:
"Bizim yapmış olduğumuz ittifak ülkemiz içindi. Yapmış olduğumuz ittifak hiçbir zaman ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de bir başka ilde bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için yapılmış bir ittifak değildi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber bu ittifaklar biraz daha mecburi ve zorunlu hale gelmişti. Biz, bir muhalif partiyiz ve bu amaçla kurulmuşuz. Bu doğrultuda da bir ittifak yaptık. Ana amacımız Cumhuriyet'in 100. yılında, 14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinde arzu edilen değişikliğin gerçekleşmesiydi ve olmadı. Şimdi aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar almak ve bunu arzu etmek çok doğru değil, mümkün de değil. Onun için biz yolumuzda hür ve müstakil olarak hareket etme kararı verdik."
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında tarihi yarımadada esnaf gezisinde bulunup vatandaşlarla buluştu. Kavuncu, Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet gezisinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Kavuncu: Dün gördük ki istifa eden belediye meclis üyelerimizin çoğunluğu CHP listelerinden yazılmış
21 Şubat, 19:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала