Kavuncu: Yapmış olduğumuz ittifak bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için değildi

"Bizim yapmış olduğumuz ittifak ülkemiz içindi. Yapmış olduğumuz ittifak hiçbir zaman ne İstanbul'da ne Ankara'da ne de bir başka ilde bir belediye başkanının siyasi geleceğini var etmek için yapılmış bir ittifak değildi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle beraber bu ittifaklar biraz daha mecburi ve zorunlu hale gelmişti. Biz, bir muhalif partiyiz ve bu amaçla kurulmuşuz. Bu doğrultuda da bir ittifak yaptık. Ana amacımız Cumhuriyet'in 100. yılında, 14 Mayıs ve 28 Mayıs sürecinde arzu edilen değişikliğin gerçekleşmesiydi ve olmadı. Şimdi aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar almak ve bunu arzu etmek çok doğru değil, mümkün de değil. Onun için biz yolumuzda hür ve müstakil olarak hareket etme kararı verdik."