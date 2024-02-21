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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240221/kavuncu-dun-gorduk-ki-istifa-eden-belediye-meclis-uyelerimizin-cogunlugu-chp-listelerinden-yazilmis-1080969718.html
Kavuncu: Dün gördük ki istifa eden belediye meclis üyelerimizin çoğunluğu CHP listelerinden yazılmış
Kavuncu: Dün gördük ki istifa eden belediye meclis üyelerimizin çoğunluğu CHP listelerinden yazılmış
Sputnik Türkiye
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Kavuncu partilerinden istifa eden belediye meclis üyelerinin büyük çoğunluğunun CHP listelerinden... 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T19:05+0300
2024-02-21T19:05+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
buğra kavuncu
ibb
iyi parti
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Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Ticaret Odası'nı (İTO) ziyaret eden İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Buğra Kavuncu daha sonra partililerle Kadıköy Hasanpaşa'daki Mahmut Baba Türbesi'nde yer alan Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in kabrini ziyaret etti.Burada dua eden Kavuncu, Kemal Bey'in, Ermeni lobisinin yönlendirmesiyle idam edilmesinin acı bir hikayesi olduğunu söyledi.Kavuncu ve beraberindeki partililer daha sonra Altıyol'daki İstanbul Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği'ni ziyaret etti.Buğra Kavuncu, Türk dünyası içerisinde Azerbaycan'ı hep sanat, kültür ve musikinin beşiği olarak gördüğünü söyledi.İstanbul'un barınma, trafik, sosyal belediyecilik ve düzensiz göç problemleri olduğunu kaydeden Kavuncu, "Bir İngilizden daha fazla yeşile ulaşmalıyız. Bir Almandan daha az trafikte sıkıntı çekmeliyiz. Bir Japondan çok daha az depremden korkmalıyız. Sorumluluk sahibi olduğumuzda bunu yapacağız" dedi.Ardından Caddebostan'daki Balıkadamlar Spor Kulübü'nü ziyaret eden Kavuncu, çıkışta gündeme ilişkin açıklama yaptı.İYİ Parti'den istifa ederek CHP'nin aday listelerinde yer alan belediye meclis üyelerine işaret eden Kavuncu, "İlk istifalar olduğu zaman 'Operasyon mu yapılıyor?' diye tartışmış, 'Bu istifa eden arkadaşlar başka partinin listelerinden çıkarlarsa o zaman bunun normal bir süreç olmadığını anlayacağız.' deyip konuyu kapatmıştık. Dün gördük ki istifa eden belediye meclis üyelerimizin büyük çoğunluğu CHP listelerinden belediye meclis üyeleri olarak yazılmışlar" dedi.Hür ve müstakil hareket etme kararını çok önceden aldıklarını belirten Kavuncu, "Belediye meclis üyeleri ve başkan adayları listeleri verilmeden 2 gün önce, aylar önce alınmış bir kararı gerekçe göstererek 'Falanca kişiyi destekliyorum.' diye istifa etmek, sonra da geçmişte ittifak yaptığımız bir siyasi partinin listesinden bu arkadaşların çıkması, bizi dün itibarıyla bambaşka bir çalışma temposuna soktu. Biraz daha gözümüzü açmamıza ve ne olup bittiğini anlamamıza yol açtı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240221/chp-aday-listelerini-gec-verdi-belediye-baskani-adayligi-ve-meclis-uyeleri-basvurusu-kabul-edilmedi-1080942092.html
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buğra kavuncu, ibb, iyi parti
buğra kavuncu, ibb, iyi parti

Kavuncu: Dün gördük ki istifa eden belediye meclis üyelerimizin çoğunluğu CHP listelerinden yazılmış

19:05 21.02.2024
© AA / Bünyamin ÇelikİYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında tarihi yarımadada esnaf gezisinde bulunup vatandaşlarla buluştu. Kavuncu, Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet gezisinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında tarihi yarımadada esnaf gezisinde bulunup vatandaşlarla buluştu. Kavuncu, Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet gezisinin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
© AA / Bünyamin Çelik
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İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Kavuncu partilerinden istifa eden belediye meclis üyelerinin büyük çoğunluğunun CHP listelerinden aday gösterildiğini gördüklerini belirterek, "Geçmişte ittifak yaptığımız bir siyasi partinin listesinden bu arkadaşların çıkması bizi dün itibarıyla bambaşka bir çalışma temposuna soktu" dedi.
Seçim çalışmaları kapsamında İstanbul Ticaret Odası'nı (İTO) ziyaret eden İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Buğra Kavuncu daha sonra partililerle Kadıköy Hasanpaşa'daki Mahmut Baba Türbesi'nde yer alan Milli Şehit Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in kabrini ziyaret etti.
Burada dua eden Kavuncu, Kemal Bey'in, Ermeni lobisinin yönlendirmesiyle idam edilmesinin acı bir hikayesi olduğunu söyledi.
Kavuncu ve beraberindeki partililer daha sonra Altıyol'daki İstanbul Türkiye-Azerbaycan Dostluk Derneği'ni ziyaret etti.
Buğra Kavuncu, Türk dünyası içerisinde Azerbaycan'ı hep sanat, kültür ve musikinin beşiği olarak gördüğünü söyledi.
İstanbul'un barınma, trafik, sosyal belediyecilik ve düzensiz göç problemleri olduğunu kaydeden Kavuncu, "Bir İngilizden daha fazla yeşile ulaşmalıyız. Bir Almandan daha az trafikte sıkıntı çekmeliyiz. Bir Japondan çok daha az depremden korkmalıyız. Sorumluluk sahibi olduğumuzda bunu yapacağız" dedi.
Ardından Caddebostan'daki Balıkadamlar Spor Kulübü'nü ziyaret eden Kavuncu, çıkışta gündeme ilişkin açıklama yaptı.
İYİ Parti'den istifa ederek CHP'nin aday listelerinde yer alan belediye meclis üyelerine işaret eden Kavuncu, "İlk istifalar olduğu zaman 'Operasyon mu yapılıyor?' diye tartışmış, 'Bu istifa eden arkadaşlar başka partinin listelerinden çıkarlarsa o zaman bunun normal bir süreç olmadığını anlayacağız.' deyip konuyu kapatmıştık. Dün gördük ki istifa eden belediye meclis üyelerimizin büyük çoğunluğu CHP listelerinden belediye meclis üyeleri olarak yazılmışlar" dedi.
Hür ve müstakil hareket etme kararını çok önceden aldıklarını belirten Kavuncu, "Belediye meclis üyeleri ve başkan adayları listeleri verilmeden 2 gün önce, aylar önce alınmış bir kararı gerekçe göstererek 'Falanca kişiyi destekliyorum.' diye istifa etmek, sonra da geçmişte ittifak yaptığımız bir siyasi partinin listesinden bu arkadaşların çıkması, bizi dün itibarıyla bambaşka bir çalışma temposuna soktu. Biraz daha gözümüzü açmamıza ve ne olup bittiğini anlamamıza yol açtı" ifadelerini kullandı.
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
CHP aday listelerini geç verdi: Belediye başkanı adaylığı ve meclis üyeleri başvurusu kabul edilmedi
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