İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağımsız adayları kimler?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde adaylıkların netleşmesiyle İBB Başkanlığı için 22 siyasi parti adayı ve 30 bağımsız aday yarışacak.

İstanbul'da yerel seçimler için adaylar belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na iyasi partilerin belirlediği adaylar, İstanbul'un kaderini belirlemek için yarışacak.'Biz, siyasetteki eski kafaya karşıyız'Sosyal medya kullanıcıların ‘İnternetçi abi’ diye lakap taktıkları Taylan Yıldız da İstanbul’dan bağımsız belediye başkan adayı olarak oy pusulasında yer alacak.2019 yılında CHP ve İYİ Parti ortak kararıyla İBB Meclis Üyeliği’ne aday gösterilen Yıldız, buradaki görevinde Metro’da internet projesi ile kendisini öne çıkardı.Bilindiği üzere Yıldız geçen yıl İYİ Parti’den ‘kişisel’ değil, ‘sistemsel’ sebepleri olduğunu öne sürerek istifa etmiş ve 'Ankara’nın gençleri duymaması' sebebiyle siyasi serüvenini kendi kulvarında yürütmeye karar vermişti.Siyasi düsturunu gençlerin sesi olmak ve Türkiye’nin teknoloji ile kalkınmasında rol oynamak olarak zikreden Yıldız, değişen dünyada yapay zekanın ekonomi ve eğitim başta olmak üzere hayatın her noktasına nüfuz edeceğinin altını çizerek buna ‘oyuncak’ gibi bakan siyasetçilerin ülkeye hiçbir faydası olmayacağını dile getirmektedir.İstanbul adaylığını ilişkin bir manifesto yayımlayan Yıldız, İstanbul’u konuşmanın daima heyecan verici olduğuna inandığını belirterek eski tip politikaların artık iflas ettiğini Türkiye’nin haliyle de İstanbul’un ‘patinaj’ yaptığını belirtiyor. İstanbul’daki adayların tarafı olanların birinin ‘İstanbul benim geri alacağım’ diğerinin ise ‘vermeyeceğim artık benim’ dediği ifade eden Yıldız, toplumunun bunu hak etmediğini bilhassa gençlerin bu olup biteni hayretle izlediğini vurguluyor.“Her 5 gençten 4’ü bu toprakları terk etmek istiyor” diyen Yıldız, gençlerle hep beraber karar aldığını ve bu sebepten istanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ‘gençler’ adına bağımsız aday olduğunu açıklayarak adaylığını ilan etti.Bilindiği üzere Yıldız geçen yıl İYİ Parti’den ‘kişisel’ değil, ‘sistemsel’ sebepleri olduğunu öne sürerek istifa etmiş ve Ankara’nın gençleri duymaması sebebiyle siyaset serüvenini kendi kulvarında yürütmeye karar vermişti.Taylan Yıldız kimdir?Taylan Yıldız, 1980 tarihinden Ankara’da doğdu.Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni onur derecesi ile bitirdikten sonra Massachusetts Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.2003’te, tüm dünyada yılda en fazla iki kişinin kabul edildiği Stanford Üniversitesi’ndeki İşletme Doktorası Pazarlama programına tam burslu olarak kabul edildi.İYİ Parti’nin kuruluşunda yer aldı ve kurucu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Türkiye’yi Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Meclisi’nde temsil etmiş olan Yıldız, gençlere hizmet etmek amacıyla kurulan Yarın için Şimdi Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır.2019-2023 tarihleri arasında İBB Meclis Üyeliği de yapan Yıldız, gençlerin kendisne taktığı 'İnternetçi Abi' lakabıyla bilinmektedir.'Siyaset üstü bir hizmet anlayışıyla, İstanbul için birlikte çalışacağız'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan bağımsız isimler arasında Hülya Kavuzlu da yer aldı."İstanbul'u hak ettiği müreffeh seviyeye çıkaracağız. Rantın bittiği yalnızca halk için, hizmet için var olacağız" şiarıyla yola çıkan Kavuzlu, İstanbul ihtiyacını kendi üreteceğini; tüm mali gücünü ise üretim, enerji ve tarımdan kazanacağını vurguluyor. Bunun yalnızca İstanbul'a değil Türkiye'ye de yeteceğinin altını çizen Kavuzlu, hem İstanbul’un hem de Türkiye’nin kalkınmasının İstanbul’dan olacağını belirtiyor.Seçim kampanyasında, "Tarımı ve hayvancılığı kalkındıracak, köylüyü yeniden ülkemizin efendisi yapacağız" diyen Kavuzlu, yönetimlerinde halk meclisi kuracaklarını ve İstanbul’u birlikte yöneterek sorunları birlikte çözeceklerini vurguluyor.Bir ilki gerçekleştirmek için aday olduğunu dile getiren Kavuzlu, kadının ön planda olduğu değil, önde olduğu tarihi adımı birlikte atacaklarını belirterek İstanbul'un ilk kadın belediye başkanını birlikte seçmek üzere bir seçim kampanyası yürütüyor.Hülya Kavuzlu kimdir?Hülya Kavuzlu 1981 yılında Adana'da doğdu.2007'de Preston Üniversitesi'nde Yöneticiler için Tezli Yüksek Lisans (excMBA) yaparak Uluslararası İşletmecilik masterı yaptı. Kariyerine Üretim, Kalite, Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistem Mühendisi olarak başladı.Kariyer hayatının yanı sıra maneviyat gelişimine verdiği her fırsatta dile getiren Kavuzlu, 'Alak Rabb'in Molekülü' ve 'Kadir Kesretten Çıkış' kitaplarını kaleme aldı. Kavuzlu, Spiritüeller Maneviyatlılar Derneği’nin kurucusu ve genel başkanıdır.İyi derecede İngilizce bilen Kavuzlu, evlidir.'Topyekün kalkınma ve refah düzeyinin eşit dağılımı'İstanbul’u ve İstanbulluyu hayal kırıklığına uğratmayacak bir Belediye Başkanı adayı olduğu inancı ile yola çıktığını belirten Akpınar, sürdürülebilir adil düzen ve yaşanabilir bir kent mimarisi şiarı ile yola çıktığını vurguluyor. 'Topyekün kalkınma ve refah düzeyinin eşit dağılımı' için İstanbullulardan destek isteyen Akpınar, “Mühür kimde ise Süleyman odur” diyerek sorunların ve problemlerin teknolojik ilerlemeler ışığında çözümü ve aynı sorunların bir daha tezahür etmemesinin sağlanması için herkesin düşüncesine değer vereceğini belirtiyor ve olabilirliği düşük ihtimal dahilinde olsa bile plan ve projeler belediyecilik anlayışında bu projelerin gerçekleştireceğini öne sürüyor.Bilen Akpınar kimdir?1 Haziran 1987 yılında Mardin'de doğdu. Trakya Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne 2007 yılında giren ve üniversite 2. sınıfta iken 2009 yılında Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümünü kazanan Akpınar, maddi imkansızlıklar nedeniyle Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi bölümüne gitmekten vaçgeçti.2011-2017 yılları arasında İstanbul’un, Edirne’nin, Tekirdağ ve Sakarya’nın farklı yerlerinde pazarcılık yapan Akpınar, 2018 yılında dijital baskılı halı imalatı ve satışında çalıştı.Akpınar, 16 Şubat 2023 yılından beri Türk Hava Yollarının iştirak firması TGS Yer Hizmetleri şirketinde hali hazırda operatör şoför vekili olarak çalışmaktadır.'İstanbul'un anahtarlarını teslim alacağım'Kurucularının çoğu Çerkeslerden oluştuğu belirtilen Çoğulcu Demokrasi Partisi’nin desteklediği iletişimci ve sahne sanatçısı İshak Akbay İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu ilan etti.İBB Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıklayan Akbay, “İstanbul dünyanın en önemli metropollerinden biri. İstanbul sadece sanayi, ticaret ve finans şehri olması itibarıyla değil; kimliklerden, kültürlerden, medeniyetlerden miras kalan hafızası ve bağrında taşıdığı zenginlikler nedeniyle paha biçilmez önemde bir şehirdir. Bu sebeple, hem toprağın altındaki, hem de üstündeki bu değerlerine dair farkındalığı gelişmemiş olanların bu kentin yönetimine talip olması kadar bu şehre yapılacak büyük bir kötülük yoktur. İşte bu motivasyonla, hiçbir çıkar odağıyla bağlantısı olmayan ve ekibine güvenen birisi olarak, İstanbul’u her cephesiyle kalkındırmak üzere 31 Mart seçimlerini kazanıp Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın anahtarlarını teslim almak istiyorum” dedi.İstanbul’un uzun zamandır hak ettiği şekilde yönetilmediğini belirten Akbay, rant ve çıkar ilişkilerinin güdümündeki kötü yönetimler nedeniyle şehirleşmenin kontrolden çıktığını savunarak, “Bu kadim şehrin sakinlerinin yüzündeki mutluluk alındığı gibi, adeta bir toplama kampına dönüştürülmüş durumda” dedi.İshak Akbay kimdir?İshak Akbay 1978 Yılında Kayseri'de doğdu.İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nden mezun oldu. Beylikdüzü Belediyesi’nde üç yıl görev yaptı.Sahne ve sanatın farklı dallarıyla iştigal etti. 1995 yılında radyo programı sunuculuğu ile başlayan meslek hayatı televizyon, sahne, dijital platformlar ve her tür organizasyonu içerecek şekilde devam etmektedir.Ana dilinde söylediği şarkılar ile ses sanatçısı olarak da sanat hayatını aktif olarak sürdürmektedir. Çerkesce ve Türkçe yayınlanmış profesyonel albümü vardır.Kaberdey Balkar Cumhuriyeti’ne giderek dil eğitimi alan Akbay, Türkçeyi ve anadili Çerkesceyi iyi derecede; İngilizceyi orta seviyede konuşabilmektedir.'Liberal Demokrat dönüşüm için ilk adım Merve Karataş'Liberal Demokrat Partisi "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına Liberal Demokrat Bağımsız Aday" başlığı ile yaptığı duyurusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına üyeleri Merve Karataş'ı siyasetin "liberal demokrat" yüzü ve bağımsız adayı olarak gösterme kararı almıştı."Gönül belediyeciliği değil, akıl belediyeciliği" diyerek İBB adaylığı başvurusunda bulunan Merve Karataş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.Projeleri arasında kadın kıraathaneleri veya mahalle evleri gibi konular yerine, İstanbul'daki yaşam kalitemizi en çok etkilediğini düşündüğü meselelere odaklandığını ifade eden Karataş, bu meseleleri şu şekilde sıraladı: "Kentsel dönüşüm, başıboş köpek sorunu, taksi sorunu, asayiş ve gereksiz kamu harcamaları."Belediyelerin, seçmenin gözünü boyamak için halkın parası ile zararına haksız rekabet edemeyeceğini belirten Karataş, belediyenin ucuza sunduğu her hizmet ve ürünlerin, siyasetçilerin cepleri ile değil, halkın vergileri ile finanse edildiğini ve bölge esnafına da zarar verdiği belirterek İstanbul'da bulunan kent lokantalarını kapatacaklarını vurguluyor.Başıboş köpeklere ilişkin çözüm yolu da öneren Karataş, ilk olarak STK'lar ve holdinglerle koordine çalışarak finansmanı belediye bütçesinden değil, gönüllülük temelinde sağlamayacaklarını; akabinde bu toplanan köpekleri sahiplendireceklerini; rehabilite edilemeyen ve sahiplendirilemeyenler için ise son çare olarak itlaf yoluna giderek insan yaşamını öncelediklerinin ve gelişmiş ülkelerdeki gibi güvenli sokaklar istediklerinin altını çizdi.Taksi sorunu konusunda hiçbir şey yapılamayacağı iddiası koca bir yalan olduğunu da belirten Karataş, taksi sorununun paylaşımlı yolculuk yönetmeliği ile çözülebileceğini öne sürüyor.Merve Karataş kimdir?Merve Karataş 1992 yılında Çanakkale’de doğdu.Yüksek öğrenimini Sofya Tıp Fakültesinde tamamladı. İngilizce ve Almanca bilmektedir.

