https://sputniknews.com.tr/20240228/halil-umut-melere-yumruklu-saldiri-davasi-ertelendi-adli-tip-raporu-gelmedi-1081169592.html
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi: Adli Tıp raporu gelmedi
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi: Adli Tıp raporu gelmedi
Sputnik Türkiye
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava Adli Tıp Kurumu... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T11:04+0300
2024-02-28T11:04+0300
2024-02-28T11:04+0300
halil umut meler
spor
dava
futbol
hakem
tff merkez hakem kurulu
adli tıp kurumu
rapor
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11 Aralık'ta Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı, 1-1 bitmiş, maçın ardından Ankaragücü eksi başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.Aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.
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halil umut meler, dava, futbol, hakem, tff merkez hakem kurulu, adli tıp kurumu, rapor
halil umut meler, dava, futbol, hakem, tff merkez hakem kurulu, adli tıp kurumu, rapor
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi: Adli Tıp raporu gelmedi
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.
11 Aralık'ta Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı, 1-1 bitmiş, maçın ardından Ankaragücü eksi başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.
Aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.