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Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi: Adli Tıp raporu gelmedi
Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi: Adli Tıp raporu gelmedi
Sputnik Türkiye
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava Adli Tıp Kurumu... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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11 Aralık'ta Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı, 1-1 bitmiş, maçın ardından Ankaragücü eksi başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.Aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.
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halil umut meler, dava, futbol, hakem, tff merkez hakem kurulu, adli tıp kurumu, rapor
halil umut meler, dava, futbol, hakem, tff merkez hakem kurulu, adli tıp kurumu, rapor

Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi: Adli Tıp raporu gelmedi

11:04 28.02.2024
© AA / Emin SansarMKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AA / Emin Sansar
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Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.
11 Aralık'ta Ankara’da oynanan MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçı, 1-1 bitmiş, maçın ardından Ankaragücü eksi başkanı Faruk Koca, saha ortasına kadar gelerek hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.
Aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu tutuksuz 4 sanığın yargılandığı dava Adli Tıp Kurumu raporunun gelmemesi nedeniyle 26 Haziran’a ertelendi.
Dördüncü Hakem - Ofsayt - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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