https://sputniknews.com.tr/20240228/fransa-basbakani-le-peni-putinin-askeri-olmakla-sucladi-1081187637.html

Fransa Başbakanı, Le Pen'i ‘Putin'in askeri’ olmakla suçladı

Fransa Başbakanı, Le Pen'i ‘Putin'in askeri’ olmakla suçladı

Sputnik Türkiye

Ukrayna’ya yardım konusunda daha da ileri giderek asker gönderebilecekleri açıklamasıyla dünya gündemine oturan Macron’u eleştiren Le Pen, ülkenin başbakanı... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T17:10+0300

2024-02-28T17:10+0300

2024-02-28T17:10+0300

ukrayna krizi

emmanuel macron

fransa

gabriel attal

marine le pen

ukrayna ordusu

kiev

paris

askeri yardım

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081187479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4f39c41d9332ec0a619ddb01be2e128.jpg

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeye yönelik açıklamaları, Fransa Ulusal Meclisinde tansiyonu yükseltirken, hükümete soru faslında söz alan sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, Macron'un ‘Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil’ açıklamasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı'nın, bu sözleriyle "70 milyon Fransız için ve özellikle Doğu Avrupa'da konuşlanmış Fransız askerleri için varoluşsal bir risk" oluşturduğunu söyledi.Le Pen, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini alaycı bir dille eleştirdiği konuşmasında, "(Ukrayna'ya asker gönderme) Bunun insanlığın çıkarına olduğu söylendi ama mevcut tek dünya imparatorluğu ABD, onların (Ukraynalılar) yerine bunu yapmayı reddederken, Fransa'yı dünyadaki tüm haklı davaların askeri yapan bu ilahi yasa ne?" ifadesini kullandı.Başbakan Gabriel Attal ise Le Pen'in bu sözlerine, 30 Aralık'ta Washington Post'ta yayımlanan ve RN'nin Moskova bağlantılı olduğunu ileri süren makaleye atıf yaparak sert tepki gösterdi.Attal, Ukrayna'ya asker gönderilmesine açıkça karşı olduklarını bildiren Le Pen ve partisini, "Gerçek sadakatinizin (kime olduğunu) hatırlatmak için ilk fırsatı bekliyordunuz" diyerek bir kez daha Rus yanlısı olmakla itham etti."Vladimir Putin'in birlikleri halihazırda ülkemizde mi diye sormak gerek. Siz ve çevrenizden bahsediyorum" ifadelerini kullanan Attal, Le Pen'i ‘Putin'in askeri’ olmakla suçladı.Attal ayrıca, Le Pen'in 2022'deki Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında Rusya ile askeri ittifak yapılmasını savunduğunu ileri sürerek, "Eğer o zaman sizi dinleseydik bu saldırı karşısında Ukraynalıları desteklemezdi." dedi.Macron'un tepki çeken açıklamalarıFransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" demişti.Bu amaca ulaşmak için ‘her şeyin mümkün olduğu’ mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığını söylemişti.Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.Ayrıca Macron'un, Ukrayna’ya desteği yeni bir boyuta taşıyan bu sözleri, muhalefet cephesinden sert eleştiriler almış, solcu ve sağcı Fransız milletvekilleri Macron'u savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240228/duma-baskani-volodin-macron-iktidarini-korumak-icin-3-dunya-savasindan-medet-umuyor-1081181835.html

fransa

kiev

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emmanuel macron, fransa, gabriel attal, marine le pen, ukrayna ordusu, kiev, paris, askeri yardım