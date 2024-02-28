https://sputniknews.com.tr/20240228/fransa-basbakani-le-peni-putinin-askeri-olmakla-sucladi-1081187637.html
Fransa Başbakanı, Le Pen'i ‘Putin'in askeri’ olmakla suçladı
Fransa Başbakanı, Le Pen'i ‘Putin'in askeri’ olmakla suçladı
Sputnik Türkiye
Ukrayna’ya yardım konusunda daha da ileri giderek asker gönderebilecekleri açıklamasıyla dünya gündemine oturan Macron’u eleştiren Le Pen, ülkenin başbakanı... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T17:10+0300
2024-02-28T17:10+0300
2024-02-28T17:10+0300
ukrayna krizi
emmanuel macron
fransa
gabriel attal
marine le pen
ukrayna ordusu
kiev
paris
askeri yardım
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081187479_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b4f39c41d9332ec0a619ddb01be2e128.jpg
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeye yönelik açıklamaları, Fransa Ulusal Meclisinde tansiyonu yükseltirken, hükümete soru faslında söz alan sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, Macron'un ‘Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil’ açıklamasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı'nın, bu sözleriyle "70 milyon Fransız için ve özellikle Doğu Avrupa'da konuşlanmış Fransız askerleri için varoluşsal bir risk" oluşturduğunu söyledi.Le Pen, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini alaycı bir dille eleştirdiği konuşmasında, "(Ukrayna'ya asker gönderme) Bunun insanlığın çıkarına olduğu söylendi ama mevcut tek dünya imparatorluğu ABD, onların (Ukraynalılar) yerine bunu yapmayı reddederken, Fransa'yı dünyadaki tüm haklı davaların askeri yapan bu ilahi yasa ne?" ifadesini kullandı.Başbakan Gabriel Attal ise Le Pen'in bu sözlerine, 30 Aralık'ta Washington Post'ta yayımlanan ve RN'nin Moskova bağlantılı olduğunu ileri süren makaleye atıf yaparak sert tepki gösterdi.Attal, Ukrayna'ya asker gönderilmesine açıkça karşı olduklarını bildiren Le Pen ve partisini, "Gerçek sadakatinizin (kime olduğunu) hatırlatmak için ilk fırsatı bekliyordunuz" diyerek bir kez daha Rus yanlısı olmakla itham etti."Vladimir Putin'in birlikleri halihazırda ülkemizde mi diye sormak gerek. Siz ve çevrenizden bahsediyorum" ifadelerini kullanan Attal, Le Pen'i ‘Putin'in askeri’ olmakla suçladı.Attal ayrıca, Le Pen'in 2022'deki Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında Rusya ile askeri ittifak yapılmasını savunduğunu ileri sürerek, "Eğer o zaman sizi dinleseydik bu saldırı karşısında Ukraynalıları desteklemezdi." dedi.Macron'un tepki çeken açıklamalarıFransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" demişti.Bu amaca ulaşmak için ‘her şeyin mümkün olduğu’ mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığını söylemişti.Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.Ayrıca Macron'un, Ukrayna’ya desteği yeni bir boyuta taşıyan bu sözleri, muhalefet cephesinden sert eleştiriler almış, solcu ve sağcı Fransız milletvekilleri Macron'u savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/duma-baskani-volodin-macron-iktidarini-korumak-icin-3-dunya-savasindan-medet-umuyor-1081181835.html
fransa
kiev
paris
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081187479_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_92fa94722415eb3bca3ad611fa29559f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
emmanuel macron, fransa, gabriel attal, marine le pen, ukrayna ordusu, kiev, paris, askeri yardım
emmanuel macron, fransa, gabriel attal, marine le pen, ukrayna ordusu, kiev, paris, askeri yardım
Fransa Başbakanı, Le Pen'i ‘Putin'in askeri’ olmakla suçladı
Ukrayna’ya yardım konusunda daha da ileri giderek asker gönderebilecekleri açıklamasıyla dünya gündemine oturan Macron’u eleştiren Le Pen, ülkenin başbakanı tarafından ‘Putin’in askeri’ olmakla suçlandı
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya asker göndermeye yönelik açıklamaları, Fransa Ulusal Meclisinde tansiyonu yükseltirken, hükümete soru faslında söz alan sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, Macron'un ‘Ukrayna'ya asker göndermek ihtimal dışı değil’ açıklamasına tepki göstererek Cumhurbaşkanı'nın, bu sözleriyle "70 milyon Fransız için ve özellikle Doğu Avrupa'da konuşlanmış Fransız askerleri için varoluşsal bir risk" oluşturduğunu söyledi.
Le Pen, Fransa'nın Ukrayna'ya desteğini alaycı bir dille eleştirdiği konuşmasında, "(Ukrayna'ya asker gönderme) Bunun insanlığın çıkarına olduğu söylendi ama mevcut tek dünya imparatorluğu ABD, onların (Ukraynalılar) yerine bunu yapmayı reddederken, Fransa'yı dünyadaki tüm haklı davaların askeri yapan bu ilahi yasa ne?" ifadesini kullandı.
Başbakan Gabriel Attal ise Le Pen'in bu sözlerine, 30 Aralık'ta Washington Post'ta yayımlanan ve RN'nin Moskova bağlantılı olduğunu ileri süren makaleye atıf yaparak sert tepki gösterdi.
Attal, Ukrayna'ya asker gönderilmesine açıkça karşı olduklarını bildiren Le Pen ve partisini, "Gerçek sadakatinizin (kime olduğunu) hatırlatmak için ilk fırsatı bekliyordunuz" diyerek bir kez daha Rus yanlısı olmakla itham etti.
"Vladimir Putin'in birlikleri halihazırda ülkemizde mi diye sormak gerek. Siz ve çevrenizden bahsediyorum" ifadelerini kullanan Attal, Le Pen'i ‘Putin'in askeri’ olmakla suçladı.
Attal ayrıca, Le Pen'in 2022'deki Cumhurbaşkanı seçim kampanyasında Rusya ile askeri ittifak yapılmasını savunduğunu ileri sürerek, "Eğer o zaman sizi dinleseydik bu saldırı karşısında Ukraynalıları desteklemezdi." dedi.
Macron'un tepki çeken açıklamaları
Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız" demişti.
Bu amaca ulaşmak için ‘her şeyin mümkün olduğu’ mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin ihtimal dışı olmadığını söylemişti.
Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.
Ayrıca Macron'un, Ukrayna’ya desteği yeni bir boyuta taşıyan bu sözleri, muhalefet cephesinden sert eleştiriler almış, solcu ve sağcı Fransız milletvekilleri Macron'u savaş çığırtkanlığı yapmakla suçlamıştı.