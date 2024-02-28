https://sputniknews.com.tr/20240228/forrest-gump-oyuncusunun-33-yasindaki-oglu-milyonda-bir-gorulen-kansere-yenik-dustu-1081167715.html

Forrest Gump oyuncusunun 33 yaşındaki oğlu milyonda bir görülen kansere yenik düştü

Forrest Gump oyuncusunun 33 yaşındaki oğlu milyonda bir görülen kansere yenik düştü

Sputnik Türkiye

Hollywood'un en çok izlenen filmleri arasında yer alan Forrest Gump ve CSI: NY gibi dizilerde rol alan yıldız oyuncu Gary Sinise, oğlunun çok nadir görülen bir... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T10:29+0300

2024-02-28T10:29+0300

2024-02-28T10:29+0300

yaşam

forrest gump

kanser

oyuncu

aktör

hollywood

film

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68 yaşındaki Gary Sinise, Mac'in ölüm haberini Gary Sinise Vakfı'nın web sitesinde ve sosyal medya sayfasında Salı günü yaptığı bir açıklamayla paylaştı ve Mac'in 5 Ocak'ta kanserden öldüğünü duyurdu. Kordoma kanseri nedeniyle ölen Mac'in, 33 yaşında olduğu biliniyor.Ailenin yaptığı açıklama ise şöyle:Annesi de kanserdiGary Sinise'in oğlu McCanna Sinise’e ilk kez Ağustos 2018'de kanser teşhisi konuldu. Bundan sadece birkaç ay önce de usta aktörün eli Gary'nin eşi Moira Harris'e 3. evre meme kanseri teşhisi konulmuştu.Kordoma kanseri nedir?Bu kanser türü ise oldukça ender görülen bir hastalık. Kafa tabanının orta kısmına yerleşen tümör çeşididir. Etrafındaki yapıları ve kemiği iterek büyüdüğü için genellikle tahrip edicidir. Kafa tabanında yerleşir ve zamanla sinüsün içine kadar girerek burun tıkanıklığına yol açabilir. Belirtileri erken teşhisini kolaylaştıracak ölçüde çeşitlidir. Bu belirtilerin başlıca olanları, görme kaybı ya da çift görme, baş ağrısı, yüzde ağrı, denge bozuklukları, kulak çınlaması ve işitme kaybıdır.

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