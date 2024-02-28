Forrest Gump oyuncusunun 33 yaşındaki oğlu milyonda bir görülen kansere yenik düştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ramazan pidesi 15 lira oldu: 'Bu shrinkflasyon ötesi bir durum'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
13:34
7 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Ekonomide alınan kararlar enflasyonu düşürür mü?
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
SESLİ HABER
ABD tekrar aynı yalana sarıldı: Uzaya nükleer silah yerleştirme suçlamasıyla ilgili hiçbir kanıt sunmadı
17:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
IMF böyle dedi: Rusya şaşırttı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li asker anlattı: Rusya, dronlarla avlıyor
18:28
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı eski istihbarat subayı Sputnik’e konuştu: O andan itibaren her şey çöktü
18:34
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Macaristan, AB’nin Ukrayna bildirisini engelledi
18:47
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yetkili: Bazı Batı ülkeleri kazanmamızı istemiyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, ABD yardımı olmadan yenilginin kaçınılmaz olduğunu söyledi
19:14
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Tahılın yok edilmesinden Batı sorumludur
19:21
2 dk
SESLİ HABER
Nuland itiraf etti: Kiev yardımları ABD’ye geri dönecek
19:30
1 dk
TARİHTE BUGÜN
II. Dünya Savaşı'nda 300 Alman tankı imha eden deney
19:38
7 dk
SESLİ HABER
Ekvador lideri Noboa: Rusya haklı
19:54
2 dk
SESLİ HABER
Arjantin’de validen başkan Milei’ye tehdit
20:05
2 dk
SESLİ HABER
Lebedev: Batı’nın bize ders verme hakkı yok
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Belçikalı çiftçiler polis barikatını kaldırdı
20:28
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Putin, Erdoğan’ın sahip olduğu otoriteye vurgu yaptı
20:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Eğitim dediğimiz tümleşik bir süreç'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye'nin 'yetenek açığı' artıyor
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
SESLİ HABER
CIA şefi Gizlice Ukrayna’yı ziyaret etmiş
11:23
1 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbarat subayı: Ukrayna’nın İHA operatörleri imha ediliyor
11:44
1 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun99.1
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20240228/forrest-gump-oyuncusunun-33-yasindaki-oglu-milyonda-bir-gorulen-kansere-yenik-dustu-1081167715.html
Forrest Gump oyuncusunun 33 yaşındaki oğlu milyonda bir görülen kansere yenik düştü
Forrest Gump oyuncusunun 33 yaşındaki oğlu milyonda bir görülen kansere yenik düştü
Sputnik Türkiye
Hollywood'un en çok izlenen filmleri arasında yer alan Forrest Gump ve CSI: NY gibi dizilerde rol alan yıldız oyuncu Gary Sinise, oğlunun çok nadir görülen bir... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T10:29+0300
2024-02-28T10:29+0300
yaşam
forrest gump
kanser
oyuncu
aktör
hollywood
film
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081168578_0:0:1367:770_1920x0_80_0_0_c4eb912a92348f12fae94daca6cedb85.jpg
68 yaşındaki Gary Sinise, Mac'in ölüm haberini Gary Sinise Vakfı'nın web sitesinde ve sosyal medya sayfasında Salı günü yaptığı bir açıklamayla paylaştı ve Mac'in 5 Ocak'ta kanserden öldüğünü duyurdu. Kordoma kanseri nedeniyle ölen Mac'in, 33 yaşında olduğu biliniyor.Ailenin yaptığı açıklama ise şöyle:Annesi de kanserdiGary Sinise'in oğlu McCanna Sinise’e ilk kez Ağustos 2018'de kanser teşhisi konuldu. Bundan sadece birkaç ay önce de usta aktörün eli Gary'nin eşi Moira Harris'e 3. evre meme kanseri teşhisi konulmuştu.Kordoma kanseri nedir?Bu kanser türü ise oldukça ender görülen bir hastalık. Kafa tabanının orta kısmına yerleşen tümör çeşididir. Etrafındaki yapıları ve kemiği iterek büyüdüğü için genellikle tahrip edicidir. Kafa tabanında yerleşir ve zamanla sinüsün içine kadar girerek burun tıkanıklığına yol açabilir. Belirtileri erken teşhisini kolaylaştıracak ölçüde çeşitlidir. Bu belirtilerin başlıca olanları, görme kaybı ya da çift görme, baş ağrısı, yüzde ağrı, denge bozuklukları, kulak çınlaması ve işitme kaybıdır.
https://sputniknews.com.tr/20240228/acun-ilicali-duyurmustu-ronaldinho-survivor-icin-kac-para-aldi-1081163598.html
hollywood
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081168578_0:0:1367:1026_1920x0_80_0_0_feff8537f0b5007655016ff3fab8ab76.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kordoma nedir, kordoma kanseri, kordoma belirtileri, gary sinise kimdir, forrest gump, forrest gump gary sinise
kordoma nedir, kordoma kanseri, kordoma belirtileri, gary sinise kimdir, forrest gump, forrest gump gary sinise

Forrest Gump oyuncusunun 33 yaşındaki oğlu milyonda bir görülen kansere yenik düştü

10:29 28.02.2024
© AFP 2023 / VINCE BUCCIForrest Gump
Forrest Gump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / VINCE BUCCI
Abone ol
Hollywood'un en çok izlenen filmleri arasında yer alan Forrest Gump ve CSI: NY gibi dizilerde rol alan yıldız oyuncu Gary Sinise, oğlunun çok nadir görülen bir kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
68 yaşındaki Gary Sinise, Mac'in ölüm haberini Gary Sinise Vakfı'nın web sitesinde ve sosyal medya sayfasında Salı günü yaptığı bir açıklamayla paylaştı ve Mac'in 5 Ocak'ta kanserden öldüğünü duyurdu. Kordoma kanseri nedeniyle ölen Mac'in, 33 yaşında olduğu biliniyor.
Ailenin yaptığı açıklama ise şöyle:
"5 Ocak 2024'te saat 15:25'te öldü ve 23 Ocak'ta toprağa verildi. Böyle bir kayıp yaşayan her aile gibi biz de çok üzgünüz ve elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz. Ebeveynler olarak bir çocuğu kaybetmek çok zor. Kalbim benzer bir kayıp yaşayan herkesle ve sevdiği birini kaybetmiş olan herkesle birlikte. Hepimiz bunu bir şekilde yaşadık. ... Onun babası olduğum için çok kutsanmış, şanslı ve gururluyum."

Annesi de kanserdi

Gary Sinise'in oğlu McCanna Sinise’e ilk kez Ağustos 2018'de kanser teşhisi konuldu. Bundan sadece birkaç ay önce de usta aktörün eli Gary'nin eşi Moira Harris'e 3. evre meme kanseri teşhisi konulmuştu.

Kordoma kanseri nedir?

Bu kanser türü ise oldukça ender görülen bir hastalık. Kafa tabanının orta kısmına yerleşen tümör çeşididir. Etrafındaki yapıları ve kemiği iterek büyüdüğü için genellikle tahrip edicidir. Kafa tabanında yerleşir ve zamanla sinüsün içine kadar girerek burun tıkanıklığına yol açabilir. Belirtileri erken teşhisini kolaylaştıracak ölçüde çeşitlidir. Bu belirtilerin başlıca olanları, görme kaybı ya da çift görme, baş ağrısı, yüzde ağrı, denge bozuklukları, kulak çınlaması ve işitme kaybıdır.
Former FC Barcelona player Ronaldinho, laughs as he enters the stadium during a friendly soccer match between the FC Barcelona and Real Madrid Legends, at the Camille Chamoun Sports City in Beirut, Lebanon, Friday, - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
YAŞAM
Brezilya basını bunu konuşuyor: Acun Ilıcalı, Ronaldinho'ya Survivor için kaç para ödedi?
07:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала