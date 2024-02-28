https://sputniknews.com.tr/20240228/acun-ilicali-duyurmustu-ronaldinho-survivor-icin-kac-para-aldi-1081163598.html
Brezilya basını bunu konuşuyor: Acun Ilıcalı, Ronaldinho'ya Survivor için kaç para ödedi?
Brezilya basını bunu konuşuyor: Acun Ilıcalı, Ronaldinho'ya Survivor için kaç para ödedi?
Sputnik Türkiye
Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda programına büyük bir ismi konuk etme kararı aldı. Futbolun efsane ismi Ronaldinho... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T07:18+0300
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İspanyol devi Barcelona'nın efsane isimlerinden biri olan Ronaldinho, şimdi de televizyon dünyasında gündemde. Brezilyalı futbol efsanesi, Survivor All Star 2024'e katılarak hayranlarını şaşırtmıştı.Acun ılıcalı'nın duyurduğu bu haber sonrasında, futbolcunun hayranları da hem ayak tenisi hem de futbol maçlarında gösterdiği üstün yeteneklerini izlemek için ekran başına geçmişti. Ücret tartışmaları: 'Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu Survivor'a getirmek için servet ödedi'Ronaldinho'nun Survivor'a katılması karşılığında ne kadar ücret aldığı ise merak konusu. Brezilya basınında çıkan iddialara göre, Acun Ilıcalı'nın ünlü futbolcuya dudak uçuklatan bir rakam ödediği konuşuluyor.Acun Ilıcalı'nın, dünyaca ünlü eski futbolcuya 100 ila 150 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL-4.5 milyon TL) arasında bir ödeme yaptığı iddia edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240222/ronaldinho-survivora-katildi-acun-ilicali-ile-yaristi-survivor-odul-oyununu-kim-kazandi-son-bolum-1080978849.html
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ronaldinho acun, ronaldinho survivor, sörvayvır
ronaldinho acun, ronaldinho survivor, sörvayvır
Brezilya basını bunu konuşuyor: Acun Ilıcalı, Ronaldinho'ya Survivor için kaç para ödedi?
07:18 28.02.2024 (güncellendi: 07:20 28.02.2024)
Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz haftalarda programına büyük bir ismi konuk etme kararı aldı. Futbolun efsane ismi Ronaldinho, Survivor All Star 2024'e katılarak bir sürprize imza attı. Ünlü ismin programa katılma bedeli ise hayranları arasında konuşulmaya devam ediyor.
İspanyol devi Barcelona'nın efsane isimlerinden biri olan Ronaldinho, şimdi de televizyon dünyasında gündemde. Brezilyalı futbol efsanesi, Survivor All Star 2024'e katılarak hayranlarını şaşırtmıştı.
Acun ılıcalı'nın duyurduğu bu haber sonrasında, futbolcunun hayranları da hem ayak tenisi hem de futbol maçlarında gösterdiği üstün yeteneklerini izlemek için ekran başına geçmişti.
Ücret tartışmaları: 'Acun Ilıcalı Ronaldinho'yu Survivor'a getirmek için servet ödedi'
Ronaldinho'nun Survivor'a katılması karşılığında ne kadar ücret aldığı ise merak konusu. Brezilya basınında çıkan iddialara göre, Acun Ilıcalı'nın ünlü futbolcuya dudak uçuklatan bir rakam ödediği konuşuluyor.
Acun Ilıcalı'nın, dünyaca ünlü eski futbolcuya 100 ila 150 bin dolar (yaklaşık 3 milyon TL-4.5 milyon TL) arasında bir ödeme yaptığı iddia edildi.