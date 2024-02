https://sputniknews.com.tr/20240222/ronaldinho-survivora-katildi-acun-ilicali-ile-yaristi-survivor-odul-oyununu-kim-kazandi-son-bolum-1080978849.html

Ronaldinho Survivor'a katıldı: Acun Ilıcalı ile takım olup yarıştı

Dünyaca ünlü eski bir futbolcunun yarışmaya konuk olacağı büyük ses getirmiş ve sonrasında yayınlanan programda Ronaldinho'nun geleceğini duyurmuştu... 22.02.2024, Sputnik Türkiye

Dünya futbolunun önemli isimlerinden Ronaldinho Survivor All Star 2024'e konuk oldu. Daha önce 2 kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ve Ballon d'Or ödülünü kazanan başarılı futbolcu Survivor yarışmacılarıyla eğlenceli dakikalara sahne oldu.Geceye damga vuran ünlü futbolcu, "Burada olmaktan çok mutluyum. Her zaman gelebilirim" dedi. Gösteri amaçlı oynanan oyunda Yasin ve Sercan birlikte takım olurken Acun Ilıcalı ile de Ronaldinho eşleşti. İki takım ayak voleybolu oynadı. Ronaldinho ile karşıklıklı oynamanın kendisini çok heyecanlandırdığını dile getiren Yasin Obuz, "Survivor'da beni en çok heyecanlandıran şeyi sorsan Ronaldinho ile karşılıklı oynamak" dedi.Ronaldinho'nun gösterdiği performans, izleyicileri büyülerken, Acun Ilıcalı da Ronaldinho'nun Survivor All Star'a katılma sürecini şu sözlerle anlattı:Dünya futbolunun efsane ismi Ronaldinho: Kariyeri, istatistikleri ve son gelişmelerBrezilyalı futbolcu, sıra dışı yetenekleri ve eğlenceli oyun tarzıyla adını tarihe yazdırdı. Bugün, Ronaldinho'nun kariyeri, istatistikleri, doğum yeri, özel hayatı ve son gelişmeleriyle ilgili merak edilenleri derledik:Kariyer ve istatistiklerRonaldinho, futbol kariyerine Brezilya'nın Gremio takımında başladı ve daha sonra Paris Saint-Germain'e transfer oldu. Ardından, Barcelona'da oynadığı dönemde büyük başarılar elde etti ve iki kez FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı. Kariyeri boyunca birçok önemli takımda oynayan Ronaldinho, toplamda 97 kez Brezilya Milli Takımı formasını giydi ve 33 gol attı.Doğum yeri ve özel hayatıRonaldinho, 21 Mart 1980'de Brezilya'nın Porto Alegre şehrinde doğdu. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra renkli özel hayatıyla da dikkat çeken Ronaldinho, sosyal medya hesapları üzerinden hayranlarıyla sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Ayrıca, futbol dışında müzik ve diğer sosyal etkinliklere de ilgi gösteriyor.Son gelişmelerSon olarak, Ronaldinho'nun Survivor All Star 2024'e konuk olarak katıldığı haberi gündemi salladı. Efsane futbolcu, Survivor yarışmacılarıyla eğlenceli anlar yaşayarak izleyenlere unutulmaz bir deneyim sundu. Ronaldinho'nun bu etkinlikteki performansı, futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

