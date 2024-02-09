https://sputniknews.com.tr/20240209/acun-ilicali-sezon-maliyetini-aciklamisti-survivor-yarismacilari-haftalik-ne-kadar-kazaniyor-1080563590.html
Acun Ilıcalı sezon maliyetini açıklamıştı: Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?
Acun Ilıcalı sezon maliyetini açıklamıştı: Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?
son olarak Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bir iddia ortaya... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T10:25+0300
2024-02-09T10:25+0300
2024-02-09T10:25+0300
survivor
yaşam
maaş
kazanç
acun ilıcalı
acun medya
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Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.Peki, Survivor 2024’te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık'ın haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenildiği düşünülen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde paylaşıldı:
https://sputniknews.com.tr/20240209/hayalet-tekne-iceride-11-curumus-ceset-bulundu-suruklenerek-okyanusu-astigi-tespit-edildi-1080561596.html
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survivor, maaş, kazanç, acun ilıcalı, acun medya, tv8
survivor, maaş, kazanç, acun ilıcalı, acun medya, tv8
Acun Ilıcalı sezon maliyetini açıklamıştı: Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?
son olarak Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bir iddia ortaya atıldı. Peki, Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor?
Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.
Peki, Survivor 2024’te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık'ın haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenildiği düşünülen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde paylaşıldı:
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Nefise Karatay: 100 bin TL
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL