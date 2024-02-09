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Acun Ilıcalı sezon maliyetini açıklamıştı: Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?
Acun Ilıcalı sezon maliyetini açıklamıştı: Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?
son olarak Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bir iddia ortaya... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
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Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.Peki, Survivor 2024’te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık'ın haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenildiği düşünülen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde paylaşıldı:
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survivor, maaş, kazanç, acun ilıcalı, acun medya, tv8

Acun Ilıcalı sezon maliyetini açıklamıştı: Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?

10:25 09.02.2024
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© İHA
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son olarak Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bir iddia ortaya atıldı. Peki, Acun Ilıcalı yarışmacılara haftalık ne kadar veriyor?
Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.
Peki, Survivor 2024’te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık'ın haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenildiği düşünülen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde paylaşıldı:
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
Seda Ocak: 70 bin TL
Yunus Emre: 60 bin TL
Damla Can: 90 bin TL
Begüm Yücetan: 70 bin TL
Yasin Obuz: 90 bin TL
Seda Aktuğlu: 70 bin TL
Sahra Işık: 60 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Nefise Karatay: 100 bin TL
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Bozok Gören: 60 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Gizem Memiç: 70 bin TL
Doğukan Manço: 90 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Pınar saka: 60 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
Berna Gözbaşı: 80 bin TL
Ersin Korkut: 90 bin TL
Merve Aydın: 90 bin TL
Özgür Tetik: 60 bin TL
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