https://sputniknews.com.tr/20240209/acun-ilicali-sezon-maliyetini-aciklamisti-survivor-yarismacilari-haftalik-ne-kadar-kazaniyor-1080563590.html

Acun Ilıcalı sezon maliyetini açıklamıştı: Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?

Acun Ilıcalı sezon maliyetini açıklamıştı: Survivor yarışmacıları haftalık ne kadar kazanıyor?

son olarak Acun Ilıcalı'nın sinirlenip sandalye devirdiği anlar damga vurmuştu. Şimdi de yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler hakkında bir iddia ortaya... 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T10:25+0300

2024-02-09T10:25+0300

2024-02-09T10:25+0300

survivor

yaşam

maaş

kazanç

acun ilıcalı

acun medya

tv8

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Daha önce Survivor'ın bir sezonluk maliyetini açıklayan Acun Ilıcalı, "Survivor'ın bir sezonu 12-13 milyon dolara mâl oluyor, bunu yapabilmemiz için sürenin biraz uzun olması gerekiyor" demişti.Peki, Survivor 2024’te All Star yarışmacılarına ne kadar ödeniyor? Aydınlık'ın haberine göre, Survivor All Star yarışmacılarına ödenildiği düşünülen tahmini haftalık rakamlar şu şekilde paylaşıldı:

https://sputniknews.com.tr/20240209/hayalet-tekne-iceride-11-curumus-ceset-bulundu-suruklenerek-okyanusu-astigi-tespit-edildi-1080561596.html

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survivor, maaş, kazanç, acun ilıcalı, acun medya, tv8