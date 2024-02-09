https://sputniknews.com.tr/20240209/hayalet-tekne-iceride-11-curumus-ceset-bulundu-suruklenerek-okyanusu-astigi-tespit-edildi-1080561596.html

Hayalet tekne: İçeride 11 çürümüş ceset bulundu, sürüklenerek okyanusu aştığı tespit edildi

Hayalet tekne: İçeride 11 çürümüş ceset bulundu, sürüklenerek okyanusu aştığı tespit edildi

Güney Afrika'dan Karayiplere doğru yola çıktığı tespit edilen bir teknede 11 gencin cesedi bulundu. 09.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-09T07:52+0300

2024-02-09T07:52+0300

2024-02-09T07:52+0300

tekne

dünya

güney afrika

barbados

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0e/1044732195_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_9a55fa765912fcdfc015375963068b08.jpg

Barbados’ta sahil güvenlik ekipleri Ragged Point açıklarında başıboş dolaşan bir tekne gördü.Hangi ülkeye ait olduğuna dair bir işaret taşımayan bu tekneye çıkan ekipler, 11 genç adamın çürümüş cesediyle karşılaştı.Teknedeki bedenlerin, tuzlu su, güneş ve yoğun Atlantik deniz meltemleri sebebiyle kısmen korunduğu tespit edildi.Fransız yapımı olduğu düşünülen teknenin Güney Afrika’dan yola çıktığı sanılıyor. Karayipler sahillerinde bulunan tekneyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cesetlerin göçmen ya da mafya kurbanı olma ihtimali üzerinde durulurken tam 4 bin mil (yaklaşık 6 bin 437 kilometre) sürüklenen tekne, karantina altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240209/turklere-sopalarlar-saldirip-etten-duvar-orduler-zorla-odaya-sokacaklardi-1080560741.html

güney afrika

barbados

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

putin röportajı, putin net worth, tucker carlson kimdir, tucker carlson röportaj, tucker carlson putin, tucker carlson youtube