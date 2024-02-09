https://sputniknews.com.tr/20240209/hayalet-tekne-iceride-11-curumus-ceset-bulundu-suruklenerek-okyanusu-astigi-tespit-edildi-1080561596.html
Hayalet tekne: İçeride 11 çürümüş ceset bulundu, sürüklenerek okyanusu aştığı tespit edildi
Hayalet tekne: İçeride 11 çürümüş ceset bulundu, sürüklenerek okyanusu aştığı tespit edildi
Güney Afrika'dan Karayiplere doğru yola çıktığı tespit edilen bir teknede 11 gencin cesedi bulundu. 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T07:52+0300
2024-02-09T07:52+0300
2024-02-09T07:52+0300
tekne
dünya
güney afrika
barbados
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Barbados’ta sahil güvenlik ekipleri Ragged Point açıklarında başıboş dolaşan bir tekne gördü.Hangi ülkeye ait olduğuna dair bir işaret taşımayan bu tekneye çıkan ekipler, 11 genç adamın çürümüş cesediyle karşılaştı.Teknedeki bedenlerin, tuzlu su, güneş ve yoğun Atlantik deniz meltemleri sebebiyle kısmen korunduğu tespit edildi.Fransız yapımı olduğu düşünülen teknenin Güney Afrika’dan yola çıktığı sanılıyor. Karayipler sahillerinde bulunan tekneyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cesetlerin göçmen ya da mafya kurbanı olma ihtimali üzerinde durulurken tam 4 bin mil (yaklaşık 6 bin 437 kilometre) sürüklenen tekne, karantina altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240209/turklere-sopalarlar-saldirip-etten-duvar-orduler-zorla-odaya-sokacaklardi-1080560741.html
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Hayalet tekne: İçeride 11 çürümüş ceset bulundu, sürüklenerek okyanusu aştığı tespit edildi
Güney Afrika'dan Karayiplere doğru yola çıktığı tespit edilen bir teknede 11 gencin cesedi bulundu.
Barbados’ta sahil güvenlik ekipleri Ragged Point açıklarında başıboş dolaşan bir tekne gördü.
Hangi ülkeye ait olduğuna dair bir işaret taşımayan bu tekneye çıkan ekipler, 11 genç adamın çürümüş cesediyle karşılaştı.
Teknedeki bedenlerin, tuzlu su, güneş ve yoğun Atlantik deniz meltemleri sebebiyle kısmen korunduğu tespit edildi.
Fransız yapımı olduğu düşünülen teknenin Güney Afrika’dan yola çıktığı sanılıyor. Karayipler sahillerinde bulunan tekneyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cesetlerin göçmen ya da mafya kurbanı olma ihtimali üzerinde durulurken tam 4 bin mil (yaklaşık 6 bin 437 kilometre) sürüklenen tekne, karantina altına alındı.