Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz

Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız

Birileri emekli maaşına 7 bin, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Bizim ülkemizde 16 milyon emekli var. Emekli maaşlarına 7 bin eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek 1.9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir. Birileri emekli maaşına 7 bin, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Bizim ülkemizde 16 milyon emekli var.

Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da

10 bin lira emekli maaşı elbette yeterli değil 10 bin lira emekli maaşı elbette yeterli değil