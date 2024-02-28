https://sputniknews.com.tr/20240228/erdogandan-emekli-maasi-mesaji-birileri-tahrik-ediyor-1081179523.html
Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T14:38+0300
2024-02-28T14:38+0300
2024-02-28T14:56+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
kütahya
miting
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081084690_0:571:2049:1723_1920x0_80_0_0_57c64b8415307816b388a5d0b2862c3d.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitinge katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240227/cumhurbaskani-erdogan-necmettin-erbakani-olum-yildonumunde-andi-1081144227.html
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/19/1081084690_0:379:2049:1915_1920x0_80_0_0_66bb4e3152f40f59f0974907cb1d39f3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, kütahya, miting
recep tayyip erdoğan, kütahya, miting
Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
14:38 28.02.2024 (güncellendi: 14:56 28.02.2024)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitinge katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız
Birileri emekli maaşına 7 bin, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Bizim ülkemizde 16 milyon emekli var. Emekli maaşlarına 7 bin eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek 1.9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir.
Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
10 bin lira emekli maaşı elbette yeterli değil
Hayat pahalılığı başta, ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız