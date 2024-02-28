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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T14:38+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
recep tayyip erdoğan
kütahya
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitinge katıldı.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20240227/cumhurbaskani-erdogan-necmettin-erbakani-olum-yildonumunde-andi-1081144227.html
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recep tayyip erdoğan, kütahya, miting
recep tayyip erdoğan, kütahya, miting

Erdoğan: Emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz

14:38 28.02.2024 (güncellendi: 14:56 28.02.2024)
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW149184 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AA / CUMHURBAŞKANLIĞI-AW149184
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kütahya’da düzenlenen mitinge katıldı.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Bugüne kadar olduğu gibi 31 Mart'ta da milletimizle omuz omuza verip, meydanı kirli ittifakların karanlık hesaplarına bırakmayacağız
Birileri emekli maaşına 7 bin, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek emeklilerimizi tahrik ediyor. Bizim ülkemizde 16 milyon emekli var. Emekli maaşlarına 7 bin eklemek demek bütçeden yaklaşık 1.4 trilyon liralık, 10 bin lira eklemek 1.9 trilyon liralık bir kaynağı buraya aktarmak demektir.
Devlet ve millet olarak daha fazla çalışacak, daha çok gelir elde edecek, ortaya çıkan kazançtan da emeklilerimize hak ettikleri parayı vereceğiz
10 bin lira emekli maaşı elbette yeterli değil
Hayat pahalılığı başta, ekonomik dengeleri yerli yerine oturtmak için güçlü program uyguluyoruz. Yıl sonundan itibaren olumlu sonuçları görmeye başlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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