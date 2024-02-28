https://sputniknews.com.tr/20240228/ekonomik-guven-endeksi-dustu-1081167625.html
Ekonomik güven endeksi düştü
Ekonomik güven endeksi düştü
Sputnik Türkiye
Ekonomik güven endeksi şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T10:12+0300
2024-02-28T10:12+0300
2024-02-28T10:22+0300
ekonomi
ekonomi
tüketici güven endeksi
tüik
enflasyon
market
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Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 99 değerini aldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks ocakta 99,4 iken şubatta yüzde 0,4 azalarak 99 oldu.Tüketici güven endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 79,3'e düştü.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,9 düşerek 102'ye indi.İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 yükselerek 91,8 değerini aldı.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 118,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 gerilemeyle 114,5 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240228/dolartlde-kademeli-yukselis-1081165845.html
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ekonomi, tüketici güven endeksi, tüik, enflasyon, market
ekonomi, tüketici güven endeksi, tüik, enflasyon, market
Ekonomik güven endeksi düştü
10:12 28.02.2024 (güncellendi: 10:22 28.02.2024)
Ekonomik güven endeksi şubat ayında yüzde 0,4 oranında azalarak 99 değerini aldı.
Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 99 değerini aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks ocakta 99,4 iken şubatta yüzde 0,4 azalarak 99 oldu.
Tüketici güven endeksi ise şubatta aylık bazda yüzde 1,3 gerileyerek 79,3'e düştü.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,9 düşerek 102'ye indi.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1 yükselerek 91,8 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,6 artarak 118,6, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 gerilemeyle 114,5 oldu.