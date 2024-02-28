https://sputniknews.com.tr/20240228/dolartlde-kademeli-yukselis-1081165845.html
Dolar/TL'de kademeli yükseliş
Dolar/TL'de kademeli yükseliş
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 31,1660 liradan, euro 33,7420 liradan güne başladı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T09:24+0300
2024-02-28T09:24+0300
2024-02-28T09:24+0300
ekonomi
altın
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gram altın
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dolar/tl
euro
euro/tl
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Serbest piyasada 31,1640 liradan alınan dolar, 31,1660 liradan satılıyor. 33,7400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,7420 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,1480 lira, euronun satış fiyatı ise 33,7680 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 34 lira, çeyrek altın 3 bin 296 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 13 bin 144 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 31 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.179 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.66 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.66 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 57.173 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240227/altin-fiyatlari-yukselmeyi-surduruyor-gozler-fed-kararina-1081125029.html
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dolar ne kadar,dolar kuru,euro kuru
dolar ne kadar,dolar kuru,euro kuru
Dolar/TL'de kademeli yükseliş
İstanbul serbest piyasada dolar 31,1660 liradan, euro 33,7420 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 31,1640 liradan alınan dolar, 31,1660 liradan satılıyor. 33,7400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,7420 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,1480 lira, euronun satış fiyatı ise 33,7680 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 34 lira, çeyrek altın 3 bin 296 liradan işlem görüyor.
Cumhuriyet altını ise 13 bin 144 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 31 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.179 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 82.66 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.66 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin bugün 57.173 dolar seviyesinde.