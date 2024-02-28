https://sputniknews.com.tr/20240228/dolartlde-kademeli-yukselis-1081165845.html

Dolar/TL'de kademeli yükseliş

Dolar/TL'de kademeli yükseliş

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 31,1660 liradan, euro 33,7420 liradan güne başladı. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T09:24+0300

2024-02-28T09:24+0300

2024-02-28T09:24+0300

ekonomi

altın

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gram altın

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

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Serbest piyasada 31,1640 liradan alınan dolar, 31,1660 liradan satılıyor. 33,7400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,7420 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,1480 lira, euronun satış fiyatı ise 33,7680 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 34 lira, çeyrek altın 3 bin 296 liradan işlem görüyor.Cumhuriyet altını ise 13 bin 144 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 31 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.179 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 82.66 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.66 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 57.173 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240227/altin-fiyatlari-yukselmeyi-surduruyor-gozler-fed-kararina-1081125029.html

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