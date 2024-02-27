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https://sputniknews.com.tr/20240227/altin-fiyatlari-yukselmeyi-surduruyor-gozler-fed-kararina-1081125029.html
Altın fiyatları yükselmeyi sürdürüyor: Gözler Fed kararında
Altın fiyatları yükselmeyi sürdürüyor: Gözler Fed kararında
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 31,1340 liradan, euro 33,8250 liradan güne başladı. Altın fiyatları Fed kararı öncesinde hızlı hareket ediyor. Gram altın 2 bin... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T09:26+0300
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Serbest piyasada 31,1320 liradan alınan dolar, 31,1340 liradan satılıyor. 33,8230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,8250 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 31,1290 lira, eronun satış fiyatı ise 33,8110 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Altın fiyatları Fed kararı öncesinde hızlı hareket ediyor. ABD'de enflasyonun yüksek gelmesi altın fiyatlarını bir süreliğine düşürse de sonrasında yine hareketlilik başladı. Her ABD enflasyon verisi sonrasında altın fiyatlarında kısa süreli aşağı veya yukarı hareketler olduktan sonra denge noktası bulunuyor.Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.035 Türk Lirasını görmüştü, bugün de seyrini bu seviyede tutuyor. Çeyrek altın ise 3.296 Türk Lirası'ndan alıcı buluyor.Cumhuriyet altını ise 13 bin 145 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 33 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.334 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.14 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.14 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 56.277 dolar seviyesinde.
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Altın fiyatları yükselmeyi sürdürüyor: Gözler Fed kararında

09:26 27.02.2024 (güncellendi: 09:27 27.02.2024)
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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İstanbul serbest piyasada dolar 31,1340 liradan, euro 33,8250 liradan güne başladı. Altın fiyatları Fed kararı öncesinde hızlı hareket ediyor. Gram altın 2 bin 35 lira seviyesindeki seyrini sürdürüyor.
Serbest piyasada 31,1320 liradan alınan dolar, 31,1340 liradan satılıyor. 33,8230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,8250 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 31,1290 lira, eronun satış fiyatı ise 33,8110 lira olmuştu.

Gram altın ne kadar?

Altın fiyatları Fed kararı öncesinde hızlı hareket ediyor. ABD'de enflasyonun yüksek gelmesi altın fiyatlarını bir süreliğine düşürse de sonrasında yine hareketlilik başladı. Her ABD enflasyon verisi sonrasında altın fiyatlarında kısa süreli aşağı veya yukarı hareketler olduktan sonra denge noktası bulunuyor.
Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 2.035 Türk Lirasını görmüştü, bugün de seyrini bu seviyede tutuyor. Çeyrek altın ise 3.296 Türk Lirası'ndan alıcı buluyor.
Cumhuriyet altını ise 13 bin 145 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 33 dolardan başladı.

Borsada rakamlar

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.334 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 81.14 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 82.14 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Kripto para birimi Bitcoin bugün 56.277 dolar seviyesinde.
ABD dolar basım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
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