https://sputniknews.com.tr/20240226/dolar-kuru-haftaya-nasil-basladi-1081095668.html

Dolar kuru haftaya nasıl başladı?

Dolar kuru haftaya nasıl başladı?

Sputnik Türkiye

İstanbul serbest piyasada dolar 31,0950 liradan, euro 33,6520 liradan haftaya başladı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-26T09:26+0300

2024-02-26T09:26+0300

2024-02-26T09:26+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

euro/tl

altın

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/03/1079296939_0:0:2732:1537_1920x0_80_0_0_e7a6613b614902f2fb829011b6ce9b25.jpg

Serbest piyasada 31,0930 liradan alınan dolar, 31,0950 liradan satılıyor. 33,6500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,6520 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 31,0920 lira, euronun satış fiyatı ise 33,7050 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 31, çeyrek altın 3 bin 290 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 121 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.374 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.28 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.28 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.512 dolar seviyesinde.

https://sputniknews.com.tr/20240223/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1081025368.html

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