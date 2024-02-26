https://sputniknews.com.tr/20240226/dolar-kuru-haftaya-nasil-basladi-1081095668.html
Dolar kuru haftaya nasıl başladı?
Dolar kuru haftaya nasıl başladı?
Sputnik Türkiye
İstanbul serbest piyasada dolar 31,0950 liradan, euro 33,6520 liradan haftaya başladı. 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T09:26+0300
2024-02-26T09:26+0300
2024-02-26T09:26+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
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Serbest piyasada 31,0930 liradan alınan dolar, 31,0950 liradan satılıyor. 33,6500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,6520 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 31,0920 lira, euronun satış fiyatı ise 33,7050 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın 2 bin 31, çeyrek altın 3 bin 290 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 121 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.Borsada rakamlarBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.374 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 81.28 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.28 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.512 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20240223/dolar-kuru-bugun-ne-kadar-1081025368.html
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dolar ne kadar,dolar alış fiyatı,dolar saış,altın fiyatları,gram ne kadar
dolar ne kadar,dolar alış fiyatı,dolar saış,altın fiyatları,gram ne kadar
Dolar kuru haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 31,0950 liradan, euro 33,6520 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 31,0930 liradan alınan dolar, 31,0950 liradan satılıyor. 33,6500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 33,6520 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 31,0920 lira, euronun satış fiyatı ise 33,7050 lira olmuştu.
Gram altın 2 bin 31, çeyrek altın 3 bin 290 lira, Cumhuriyet altını 13 bin 121 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 2 bin 32 dolardan başladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 9.374 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 81.28 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 81.28 dolardan işlem görüyor.
Kripto para birimi Bitcoin bugün 51.512 dolar seviyesinde.