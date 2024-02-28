https://sputniknews.com.tr/20240228/dunya-basininda-tepkiyle-mansette-biden-gazzede-ateskes-haberini-dondurma-yiyerek-verdi-1081167034.html

Dünya basınında tepkiyle manşette: Biden Gazze'de 'ateşkes' haberini dondurma yiyerek verdi

Dünya basınında tepkiyle manşette: Biden Gazze'de 'ateşkes' haberini dondurma yiyerek verdi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, dondurma yerken yaptığı açıklamasında İsrail’in Ramazan ayında Gazze’deki askeri faaliyetlerini askıya alacağını ve gelecek bir ateşkes... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T11:41+0300

2024-02-28T11:41+0300

2024-02-28T11:41+0300

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ABD Başkanı Joe Biden New York'ta bir dondurma dükkanını ziyaret etti. Sosyal medyada düşen videolarda Biden, gazetecilerin ateşkesin ne zaman mümkün olabileceğine ilişkin sorularını yanıtlamadan önce sipariş ettiği 'nane parçacıklı dondurmasını' yerken İsrail-Filistin meselesine ilişkin sorulara yanıt verdi.Ateşkesin ne zaman sağlanmasının mümkün olacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Biden, "Umuyorum hafta sonuna kadar ateşkes sağlanacaktır. Ulusal güvenlik danışmanım bana yakın olduğumuzu iletti; yaklaştık fakat henüz tamamlanmış değil. Umuyorum ki önümüzdeki Pazartesi gününe kadar ateşkes sağlanmış olur" dedi.Biden'ın bu tavrı büyük eleştiriler almasına yol açtı. İsrailli-Amerikalı gazeteci ve yorumcu Mairav Zonszein sosyal medya platformu X'te "Bu hem sorumsuzca hem de dondurma külahı ile sağır ve patavatsızca görünüyor" diye yazdı.The Economist'in Ortadoğu muhabiri Gregg Carlstrom ise X'te "Hiçbir şey yarıya kadar ağzınıza aldığınız bir dondurma külahıyla yaklaşık 30 bin kişinin ölümüne neden olan bir savaştan bahsetmek kadar 'bunu ciddiye alıyoruz' diyemez" cümlesine yer verdi.Biden'ın ateşkeş ile sözlerine ilişkin İsrail yorum yapmazken Hamas yetkililerinin ise iki tarafın ateşkes anlaşmasına ABD Başkanı'nın öne sürdüğü kadar yakın olmadığını söylediği belirtildi.Ek olarak Mısır'la birlikte görüşmelerde arabuluculuk yapan Katar ise henüz duyurulacak bir anlaşma olmadığını belirtti. Konuya ilişkin açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid El Ensari, Ramazan başlamadan önce bir 'duraklama' için bastıracaklarını ifade ederek 'iyimser olmasa da umutlu' olduğunu dile getirdi.ABD Başkanı Joe Biden'ın Pazartesi günü 4 Mart'a kadar bir ateşkese varılmasını 'umduğunu' söylemesinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada Biden'ın iyimserliğinin İsrail, ABD ve diğer ortakların geçen hafta üzerinde anlaşmaya vardığı 'anlaşmanın ana hatlarından' ve 'bu hafta boyunca devam eden müzakerelerden' kaynaklandığını söyledi. Miller açıklamasında ateşkes anlaşmasını bitirmeye gayret ettiklerini zira bunun mümkün olduğunu düşünüdüklerini dile getirdi.Öte yandan İsrailli üst düzey bir siyasi kaynak ise yaptığı açıklamada İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Başkan Joe Biden'ın İsrail ile Hamas arasında 'önümüzdeki Pazartesi gününe kadar' bir ateşkes sağlanabileceğinden umutlu olduğuna dair sözlerine 'şaşırdığını' söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240228/ramazan-aciklamasi-yapan-bidendan-israil-cikisi-ben-bir-siyonistim-1081171155.html

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