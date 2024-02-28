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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/ramazan-aciklamasi-yapan-bidendan-israil-cikisi-ben-bir-siyonistim-1081171155.html
'Ramazan' açıklaması yapan Biden'dan 'İsrail' çıkışı: 'Ben bir siyonistim'
'Ramazan' açıklaması yapan Biden'dan 'İsrail' çıkışı: 'Ben bir siyonistim'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki esirlerin tamamının çıkarılması için İsrail ile Ramazan ayı boyunca saldırıların durdurulması konusunda mutabık kaldıklarını... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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NBC'de yayınlanan 'Late Night With Seth Meyers programına katılan Biden, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" yanıtını verdi.Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı" diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla Ramazan ayı boyunca eylemlerini durdurmaları konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.'İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı'Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı" diye konuştu.Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240226/ab-yuksek-temsilcisi-borrell-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-von-der-leyeni-sucladi-1081108411.html
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abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, joe biden, siyonist, washington, tel aviv

'Ramazan' açıklaması yapan Biden'dan 'İsrail' çıkışı: 'Ben bir siyonistim'

11:12 28.02.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBABD Başkanı Joe Biden Las Vegas'ta
ABD Başkanı Joe Biden Las Vegas'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki esirlerin tamamının çıkarılması için İsrail ile Ramazan ayı boyunca saldırıların durdurulması konusunda mutabık kaldıklarını söylediği açıklamasında siyonist olduğunu vurguladı.
NBC'de yayınlanan 'Late Night With Seth Meyers programına katılan Biden, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" yanıtını verdi.
Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı" diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla Ramazan ayı boyunca eylemlerini durdurmaları konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

'İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı'

Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı" diye konuştu.
Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını vermişti.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, ‘İsrail yanlısı duruşu’ nedeniyle von der Leyen'i suçladı
26 Şubat, 14:43
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