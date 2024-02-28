https://sputniknews.com.tr/20240228/ramazan-aciklamasi-yapan-bidendan-israil-cikisi-ben-bir-siyonistim-1081171155.html
'Ramazan' açıklaması yapan Biden'dan 'İsrail' çıkışı: 'Ben bir siyonistim'
'Ramazan' açıklaması yapan Biden'dan 'İsrail' çıkışı: 'Ben bir siyonistim'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki esirlerin tamamının çıkarılması için İsrail ile Ramazan ayı boyunca saldırıların durdurulması konusunda mutabık kaldıklarını... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T11:12+0300
2024-02-28T11:12+0300
2024-02-28T11:12+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
joe biden
siyonist
washington
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NBC'de yayınlanan 'Late Night With Seth Meyers programına katılan Biden, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" yanıtını verdi.Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı" diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla Ramazan ayı boyunca eylemlerini durdurmaları konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.'İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı'Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı" diye konuştu.Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını vermişti.
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abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, joe biden, siyonist, washington, tel aviv
abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, joe biden, siyonist, washington, tel aviv
'Ramazan' açıklaması yapan Biden'dan 'İsrail' çıkışı: 'Ben bir siyonistim'
ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki esirlerin tamamının çıkarılması için İsrail ile Ramazan ayı boyunca saldırıların durdurulması konusunda mutabık kaldıklarını söylediği açıklamasında siyonist olduğunu vurguladı.
NBC'de yayınlanan 'Late Night With Seth Meyers programına katılan Biden, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" yanıtını verdi.
Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı" diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla Ramazan ayı boyunca eylemlerini durdurmaları konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
'İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı'
Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı" diye konuştu.
Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.
ABD Başkanı Biden,
New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır
" yanıtını vermişti.