https://sputniknews.com.tr/20240228/ramazan-aciklamasi-yapan-bidendan-israil-cikisi-ben-bir-siyonistim-1081171155.html

'Ramazan' açıklaması yapan Biden'dan 'İsrail' çıkışı: 'Ben bir siyonistim'

'Ramazan' açıklaması yapan Biden'dan 'İsrail' çıkışı: 'Ben bir siyonistim'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, Gazze'deki esirlerin tamamının çıkarılması için İsrail ile Ramazan ayı boyunca saldırıların durdurulması konusunda mutabık kaldıklarını... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T11:12+0300

2024-02-28T11:12+0300

2024-02-28T11:12+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

joe biden

siyonist

washington

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NBC'de yayınlanan 'Late Night With Seth Meyers programına katılan Biden, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Biden, Gazze'de ateşkese ilişkin soruya "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" yanıtını verdi.Esirlerin durumu ile ilgili "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı" diyen Biden, esirlerin tamamının çıkarılması amacıyla İsrail tarafıyla Ramazan ayı boyunca eylemlerini durdurmaları konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.'İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı'Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa sahip olma fırsatını değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı" diye konuştu.Geçici ateşkesin sağlanması durumunda farklı bir yönde ilerlenebileceğini ifade eden Biden, böyle bir durumda İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini belirtti.ABD Başkanı Biden, New York'a yaptığı ziyarette basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını vermişti.

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gazze

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abd, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, joe biden, siyonist, washington, tel aviv