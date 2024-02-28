https://sputniknews.com.tr/20240228/dovizle-odeme-yasagi-esnetildi-1081166253.html

Dövizle ödeme yasağı esnetildi

Dövizle ödeme yasağı esnetildi

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için esnetildi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T09:35+0300

2024-02-28T09:35+0300

2024-02-28T09:35+0300

ekonomi

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döviz

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi.Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek.Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar;

https://sputniknews.com.tr/20240228/dolartlde-kademeli-yukselis-1081165845.html

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dolar, dolar/tl, döviz, resmi gazete, türkiye