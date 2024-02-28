https://sputniknews.com.tr/20240228/dovizle-odeme-yasagi-esnetildi-1081166253.html
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için esnetildi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T09:35+0300
2024-02-28T09:35+0300
2024-02-28T09:35+0300
ekonomi
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döviz
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi.Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek.Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar;
https://sputniknews.com.tr/20240228/dolartlde-kademeli-yukselis-1081165845.html
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dolar, dolar/tl, döviz, resmi gazete, türkiye
dolar, dolar/tl, döviz, resmi gazete, türkiye
Dövizle ödeme yasağı esnetildi
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için esnetildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.
Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi.
Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek.
Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar;
Döviz cinsinden kıymetli evraklar
19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar
Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri
Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar
Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri
Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi