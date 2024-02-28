https://sputniknews.com.tr/20240228/cinin-ozel-temsilcisi-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1081180380.html

Çin’in özel temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek

Çin’in özel temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin, Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarına destek amacıyla 2 Mart’tan başlayarak Rusya ve... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T15:14+0300

2024-02-28T15:14+0300

2024-02-28T15:14+0300

ukrayna krizi

ukrayna

çin halk cumhuriyeti

rusya

ateşkes

barış

barış görüşmeleri

diplomasi

avrasya

çin dışişleri bakanlığı

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı basın brifinginde, “Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarını teşvik etme amacıyla 2 Mart’tan başlayarak Rusya, Avrupa Birliği Genel Merkezi, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’yı ziyaret edecek” açıklamasında bulundu.En acil görevin barışı yeniden tesis etmek olduğunu kaydeden Mao, son iki yıl boyunca barışı tesis etme ve barış müzakerelerini teşvik etme çabalarına ara vermediklerini belirterek, “Çin, krizde yapıcı rol oynayarak Rusya ve Ukrayna dahil tüm ülkelerle derin işbirliğini sürdürüyor” dedi.Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin tutum belgesini anımsatan Bakanlık Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:Çin Dışişleri Bakanlığı bir yıl önce, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için önerilerini içeren tutum belgesini yayımlayarak ateşkesin sağlanması ve sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çağrıda bulunmuştu. Pekin’in çözüme dair izlenmesini önerdiği genel ilke ve esaslara yer verilen belgede 12 madde yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240207/cin-disisleri-bakanligi-ukraynadaki-krize-siyasi-cozum-bulunmasini-tesvik-edecegiz-1080507732.html

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ukrayna, çin halk cumhuriyeti, rusya, ateşkes, barış, barış görüşmeleri, diplomasi, avrasya, çin dışişleri bakanlığı