https://sputniknews.com.tr/20240228/cinin-ozel-temsilcisi-rusya-ve-ukraynayi-ziyaret-edecek-1081180380.html
Çin’in özel temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek
Çin’in özel temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin, Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarına destek amacıyla 2 Mart’tan başlayarak Rusya ve... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T15:14+0300
2024-02-28T15:14+0300
2024-02-28T15:14+0300
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ateşkes
barış
barış görüşmeleri
diplomasi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı basın brifinginde, “Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarını teşvik etme amacıyla 2 Mart’tan başlayarak Rusya, Avrupa Birliği Genel Merkezi, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’yı ziyaret edecek” açıklamasında bulundu.En acil görevin barışı yeniden tesis etmek olduğunu kaydeden Mao, son iki yıl boyunca barışı tesis etme ve barış müzakerelerini teşvik etme çabalarına ara vermediklerini belirterek, “Çin, krizde yapıcı rol oynayarak Rusya ve Ukrayna dahil tüm ülkelerle derin işbirliğini sürdürüyor” dedi.Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin tutum belgesini anımsatan Bakanlık Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:Çin Dışişleri Bakanlığı bir yıl önce, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için önerilerini içeren tutum belgesini yayımlayarak ateşkesin sağlanması ve sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çağrıda bulunmuştu. Pekin’in çözüme dair izlenmesini önerdiği genel ilke ve esaslara yer verilen belgede 12 madde yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240207/cin-disisleri-bakanligi-ukraynadaki-krize-siyasi-cozum-bulunmasini-tesvik-edecegiz-1080507732.html
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ukrayna, çin halk cumhuriyeti, rusya, ateşkes, barış, barış görüşmeleri, diplomasi, avrasya, çin dışişleri bakanlığı
ukrayna, çin halk cumhuriyeti, rusya, ateşkes, barış, barış görüşmeleri, diplomasi, avrasya, çin dışişleri bakanlığı
Çin’in özel temsilcisi Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek
Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui'nin, Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarına destek amacıyla 2 Mart’tan başlayarak Rusya ve Ukrayna’ya ziyarette bulunacağı belirtildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, yaptığı basın brifinginde, “Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarını teşvik etme amacıyla 2 Mart’tan başlayarak Rusya, Avrupa Birliği Genel Merkezi, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’yı ziyaret edecek” açıklamasında bulundu.
En acil görevin barışı yeniden tesis etmek olduğunu kaydeden Mao, son iki yıl boyunca barışı tesis etme ve barış müzakerelerini teşvik etme çabalarına ara vermediklerini belirterek, “Çin, krizde yapıcı rol oynayarak Rusya ve Ukrayna dahil tüm ülkelerle derin işbirliğini sürdürüyor” dedi.
Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin tutum belgesini anımsatan Bakanlık Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:
Çin ne kayıtsız kalabildi, ne de yangına körükle gitti. Bundan yarar sağlamak dışında yaptığımız tek şey, tek bir amaca yönelikti. Savaşa son vermeye yönelik fikir birliğini sağlamak ve barış müzakerelerinin önünü açmak.
Çin Dışişleri Bakanlığı bir yıl önce, Ukrayna krizinin siyasi çözümü için önerilerini içeren tutum belgesini yayımlayarak ateşkesin sağlanması ve sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi için çağrıda bulunmuştu. Pekin’in çözüme dair izlenmesini önerdiği genel ilke ve esaslara yer verilen belgede 12 madde yer almıştı.