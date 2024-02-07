https://sputniknews.com.tr/20240207/cin-disisleri-bakanligi-ukraynadaki-krize-siyasi-cozum-bulunmasini-tesvik-edecegiz-1080507732.html
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulunmasını teşvik edeceğiz
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulunmasını teşvik edeceğiz
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Pekin'in Ukrayna'daki krize 'kendi yöntemleriyle' siyasi bir çözüm bulunmasını teşvik etme... 07.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-07T16:31+0300
2024-02-07T16:31+0300
2024-02-07T16:31+0300
ukrayna krizi
çin
çin halk cumhuriyeti
çin dışişleri bakanlığı
wang wenbin
ukrayna
vladimir zelenskiy
andrey yermak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/09/1044931468_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_47598c43a93e960552060801fc03b719.jpg
Wang bir basın brifinginde Çin'in İsviçre'deki Ukrayna barış zirvesine katılıp katılmayacağı sorusunu yanıtlarken "Barış görüşmelerini kendi yöntemlerimizle desteklemeye ve krize siyasi bir çözüm bulunmasını teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.Wang, Çin'in bu süreçte yapıcı bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.Ocak ayı ortasında İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak geçen yıl yaptığı açıklamada Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini söylemişti.Kasım 2022'de Zelenskiy, Rusya ile askeri çatışmayı sona erdirmek için "barış formülü" olarak adlandırılan 10 maddelik barış girişimini açıklamıştı. Bu formül esir takası, Ukrayna için güvenlik garantileri ve 2014 öncesi sınırlara geri dönüşü içeriyordu. Moskova ise Kiev'in Rus güçlerinin askeri operasyonun başlamasından bu yana elde ettiği toprak kazanımlarını tanıması koşuluyla barış müzakerelerine açık olduğunu sürekli olarak dile getirmişti.Şubat 2023'te Pekin tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, çatışmaların durdurulması ve Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının altını çizerek "Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu" başlıklı 12 maddelik bir belge yayımlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-savunma-bakani-soygu-rusya-cin-iliskileri-tarihinin-en-iyi-donemini-yasiyor-1080230156.html
çin
çin halk cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/09/1044931468_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_de1608c87948b25c358100880e9da84f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, wang wenbin, ukrayna, vladimir zelenskiy, andrey yermak
çin, çin halk cumhuriyeti, çin dışişleri bakanlığı, wang wenbin, ukrayna, vladimir zelenskiy, andrey yermak
Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulunmasını teşvik edeceğiz
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Pekin'in Ukrayna'daki krize 'kendi yöntemleriyle' siyasi bir çözüm bulunmasını teşvik etme niyetinde olduğunu söyledi.
Wang bir basın brifinginde Çin'in İsviçre'deki Ukrayna barış zirvesine katılıp katılmayacağı sorusunu yanıtlarken "Barış görüşmelerini kendi yöntemlerimizle desteklemeye ve krize siyasi bir çözüm bulunmasını teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.
Wang, Çin'in bu süreçte yapıcı bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.
Ocak ayı ortasında İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak geçen yıl yaptığı açıklamada Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini söylemişti.
Kasım 2022'de Zelenskiy, Rusya ile askeri çatışmayı sona erdirmek için "barış formülü" olarak adlandırılan 10 maddelik barış girişimini açıklamıştı. Bu formül esir takası, Ukrayna için güvenlik garantileri ve 2014 öncesi sınırlara geri dönüşü içeriyordu. Moskova ise Kiev'in Rus güçlerinin askeri operasyonun başlamasından bu yana elde ettiği toprak kazanımlarını tanıması koşuluyla barış müzakerelerine açık olduğunu sürekli olarak dile getirmişti.
Şubat 2023'te Pekin tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, çatışmaların durdurulması ve Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının altını çizerek "Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu" başlıklı 12 maddelik bir belge yayımlamıştı.