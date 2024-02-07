https://sputniknews.com.tr/20240207/cin-disisleri-bakanligi-ukraynadaki-krize-siyasi-cozum-bulunmasini-tesvik-edecegiz-1080507732.html

Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulunmasını teşvik edeceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'daki krize siyasi çözüm bulunmasını teşvik edeceğiz

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin yaptığı açıklamada, Pekin'in Ukrayna'daki krize 'kendi yöntemleriyle' siyasi bir çözüm bulunmasını teşvik etme... 07.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-07T16:31+0300

2024-02-07T16:31+0300

2024-02-07T16:31+0300

ukrayna krizi

çin

çin halk cumhuriyeti

çin dışişleri bakanlığı

wang wenbin

ukrayna

vladimir zelenskiy

andrey yermak

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Wang bir basın brifinginde Çin'in İsviçre'deki Ukrayna barış zirvesine katılıp katılmayacağı sorusunu yanıtlarken "Barış görüşmelerini kendi yöntemlerimizle desteklemeye ve krize siyasi bir çözüm bulunmasını teşvik etmeye devam edeceğiz" dedi.Wang, Çin'in bu süreçte yapıcı bir rol oynayacağını da sözlerine ekledi.Ocak ayı ortasında İsviçre Cumhurbaşkanı Viola Amherd, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in İsviçre'den Ukrayna konulu bir barış zirvesine ev sahipliği yapmasını istediğini söylemişti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak geçen yıl yaptığı açıklamada Kiev'in 'barış formülünü' tanıtmak için birkaç zirve düzenlemek istediğini söylemişti.Kasım 2022'de Zelenskiy, Rusya ile askeri çatışmayı sona erdirmek için "barış formülü" olarak adlandırılan 10 maddelik barış girişimini açıklamıştı. Bu formül esir takası, Ukrayna için güvenlik garantileri ve 2014 öncesi sınırlara geri dönüşü içeriyordu. Moskova ise Kiev'in Rus güçlerinin askeri operasyonun başlamasından bu yana elde ettiği toprak kazanımlarını tanıması koşuluyla barış müzakerelerine açık olduğunu sürekli olarak dile getirmişti.Şubat 2023'te Pekin tüm ülkelerin egemenliğine saygı gösterilmesi, çatışmaların durdurulması ve Moskova ile Kiev arasında barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasının altını çizerek "Çin'in Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Tutumu" başlıklı 12 maddelik bir belge yayımlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240131/rusya-savunma-bakani-soygu-rusya-cin-iliskileri-tarihinin-en-iyi-donemini-yasiyor-1080230156.html

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