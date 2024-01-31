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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, video konferans yöntemiyle görüştüğü Çinli mevkidaşı Dong'a Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi... 31.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-31T14:57+0300
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Çin'in yeni Savunma Bakanı Dong Cun, ilk uluslararası görüşmesini Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla gerçekleştirdi.Rusya-Çin ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminden geçtiğini vurgulayan Şoygu, iki ülkenin çabalarını koordine etmesinin uluslararası durum üzerinde istikrar sağlayıcı bir etkiye sahip olduğunu ve çatışma potansiyelinin azaltılmasına aktkı sunduğunu söyledi."Ulusal kalkınma ve güvenlik alanında uzun vadeli hedeflerin belirlendiği tüm anlaşmaların koşulsuz olarak uygulanmasını amaçlıyoruz" diyen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in güvene dayalı temaslarının stratejik bağların güçlenmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.Askeri işbirliğine de değinen Savunma Bakanı, "Askeri alandaki Rusya-Çin ilişkileri tüm alanlarda istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Karada, denizde ve havada düzenli olarak ortak operasyonel ve muharebe eğitimleri düzenliyoruz ve farklı zorluktaki askeri eğitim görevlerini başarıyla yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerin aksine Rusya ve Çin'in askeri bloklar kurmadığını da kaydeden Şoygu'nun Dong'la yakın ve verimli işbirliği yürüteceklerine, bugünkü görüşmenin savunma alanındaki stratejik ortaklığın pekişmesine katkı sunacağına inandığını vurguladı.'ABD ve Avrupa'ya rağmen Rusya'yı Ukrayna konusunda desteklemeye devam edeceğiz'Çin Savunma Bakanı Dong da, ABD ve Avrupa'nın baskısına, AB ile Çin'in savunma alanındaki işbirliğinin tehlikeye girmesine rağmen Pekin'in Moskova'yı Ukrayna konusunda desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.Dong, "Son yıllarda ABD ve diğer Batılı devletler Rusya'yı tecrit etmeye çalışıyor, Çin de bunu görüyor ve Rusya'ya güçlü bir destek sunmaya çalışıyor. Dünyanın en önemli ve kilit güçlerinden ikisi olarak küresel zorluklara kararlılıkla yanıt vermeliyiz" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20231220/cin-devlet-baskani-si-rusya-aramizdaki-iliskiler-guclu-temellere-sahip-1078629874.html
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyor

14:57 31.01.2024
© Sputnik / Вадим СавицкийRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2024
© Sputnik / Вадим Савицкий
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, video konferans yöntemiyle görüştüğü Çinli mevkidaşı Dong'a Moskova ve Pekin arasındaki ilişkilerin tarihinin en iyi dönemini yaşadığını belirtti.
Çin'in yeni Savunma Bakanı Dong Cun, ilk uluslararası görüşmesini Rusya Savunma Bakanı Şoygu'yla gerçekleştirdi.
Rusya-Çin ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminden geçtiğini vurgulayan Şoygu, iki ülkenin çabalarını koordine etmesinin uluslararası durum üzerinde istikrar sağlayıcı bir etkiye sahip olduğunu ve çatışma potansiyelinin azaltılmasına aktkı sunduğunu söyledi.
"Ulusal kalkınma ve güvenlik alanında uzun vadeli hedeflerin belirlendiği tüm anlaşmaların koşulsuz olarak uygulanmasını amaçlıyoruz" diyen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çinli mevkidaşı Şi Cinping'in güvene dayalı temaslarının stratejik bağların güçlenmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.
Askeri işbirliğine de değinen Savunma Bakanı, "Askeri alandaki Rusya-Çin ilişkileri tüm alanlarda istikrarlı bir şekilde gelişiyor. Karada, denizde ve havada düzenli olarak ortak operasyonel ve muharebe eğitimleri düzenliyoruz ve farklı zorluktaki askeri eğitim görevlerini başarıyla yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Batılı ülkelerin aksine Rusya ve Çin'in askeri bloklar kurmadığını da kaydeden Şoygu'nun Dong'la yakın ve verimli işbirliği yürüteceklerine, bugünkü görüşmenin savunma alanındaki stratejik ortaklığın pekişmesine katkı sunacağına inandığını vurguladı.

'ABD ve Avrupa'ya rağmen Rusya'yı Ukrayna konusunda desteklemeye devam edeceğiz'

Çin Savunma Bakanı Dong da, ABD ve Avrupa'nın baskısına, AB ile Çin'in savunma alanındaki işbirliğinin tehlikeye girmesine rağmen Pekin'in Moskova'yı Ukrayna konusunda desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.
Dong, "Son yıllarda ABD ve diğer Batılı devletler Rusya'yı tecrit etmeye çalışıyor, Çin de bunu görüyor ve Rusya'ya güçlü bir destek sunmaya çalışıyor. Dünyanın en önemli ve kilit güçlerinden ikisi olarak küresel zorluklara kararlılıkla yanıt vermeliyiz" dedi.
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