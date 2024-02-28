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SON DAKİKA | Yerlikaya duyurdu: 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 333 düzensiz göçmen yakalandı
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Çiftçilerin protestosu ile boğuşan Fransa Türkiye'den tarım işçisi alacak: 3 bin euro maaş verilecek
Çiftçilerin protestosu ile boğuşan Fransa Türkiye'den tarım işçisi alacak: 3 bin euro maaş verilecek
Sputnik Türkiye
Avrupa günlerdir çiftçilerin protestosuna sahne olurken; yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyan Fransa, başka ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almak için harekete... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T08:25+0300
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tarım
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Yüksek giderleri protesto eden çiftçiler Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde adeta ayağa kalktı. Bunun yarattığı etkilerin önüne geçmek için Fransa gibi ülkeler mevsimlik tarım işçilerine yönelik yeni adımlar atmaya karar verdi. 'Fransa'ya gelmelerini kolaylaştırmayı planlıyoruz'Avrupa'da ucuz iş gücünden şikayet eden işçiler, artık kazanamadıklarını belirterek tarım faaliyetlerinde çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtiyor. Örneğin Fransa domates üreten bir ülke olmasına rağmen Türkiye'den de domates ithal ediyor. Şimdi de mevsimlik işçi almak için harekete geçiyor. NOW'un haberine göre, Türkiye'nin de dahil olduğu proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerine ayda 3 bin euro maaş (101.361 Türk Lirası) verilmesi planlanıyor.Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Mohamed Laqhila, açıklamasında projenin detaylarını anlattı. Laqhila, "Onların Fransa'ya gelmesini kolaylaştırmak için mevsimlik sözleşmeler yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
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Çiftçilerin protestosu ile boğuşan Fransa Türkiye'den tarım işçisi alacak: 3 bin euro maaş verilecek

08:25 28.02.2024 (güncellendi: 08:28 28.02.2024)
© Sputnik / Sertaç KayarAtanamayan Türkçe Öğretmeni, mevsimlik tarım işçisi oldu: Gündüz tarla, akşam KPSS
Atanamayan Türkçe Öğretmeni, mevsimlik tarım işçisi oldu: Gündüz tarla, akşam KPSS - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
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Avrupa günlerdir çiftçilerin protestosuna sahne olurken; yetişmiş iş gücüne ihtiyaç duyan Fransa, başka ülkelerden mevsimlik tarım işçisi almak için harekete geçti. Ülkeye gelecek tarım işçilerine ayda 3 bin euro maaş verilecek. Söz konusu projeye Türkiye'de dahil.
Yüksek giderleri protesto eden çiftçiler Fransa başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde adeta ayağa kalktı. Bunun yarattığı etkilerin önüne geçmek için Fransa gibi ülkeler mevsimlik tarım işçilerine yönelik yeni adımlar atmaya karar verdi.

'Fransa'ya gelmelerini kolaylaştırmayı planlıyoruz'

Avrupa'da ucuz iş gücünden şikayet eden işçiler, artık kazanamadıklarını belirterek tarım faaliyetlerinde çalıştıracak işçi bulamadıklarını belirtiyor. Örneğin Fransa domates üreten bir ülke olmasına rağmen Türkiye'den de domates ithal ediyor. Şimdi de mevsimlik işçi almak için harekete geçiyor. NOW'un haberine göre, Türkiye'nin de dahil olduğu proje kapsamında mevsimlik tarım işçilerine ayda 3 bin euro maaş (101.361 Türk Lirası) verilmesi planlanıyor.
Fransız Ulusal Meclisi Milletvekili Mohamed Laqhila, açıklamasında projenin detaylarını anlattı. Laqhila, "Onların Fransa'ya gelmesini kolaylaştırmak için mevsimlik sözleşmeler yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
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