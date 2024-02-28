https://sputniknews.com.tr/20240228/bazi-insanlara-guvenmeyeceksin-diyerek-taksici-ergeyi-olduren-delil-aysalin-raporu-sonuclandi-1081185577.html

'Bazı insanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksici Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın raporu sonuçlandı

'Bazı insanlara güvenmeyeceksin' diyerek taksici Erge'yi öldüren Delil Aysal'ın raporu sonuçlandı

Sputnik Türkiye

İzmir'de bindiği taksinin şoförü Oğuz Erge’yi 3 kurşunla öldüren Delil Aysal'ın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce hazırlanan raporda cezai... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T16:35+0300

2024-02-28T16:35+0300

2024-02-28T16:37+0300

taksici

türkiye

cinayet

delil aysal

oğuz erge

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İzmir Gaziemir'de 31 Ocak 2024 günü 44 yaşındaki taksici Oğuz Erge soğukta üşümesin diye aldığı müşterisi 19 yaşındaki Delil Aysal tarafından 3 kurşunla vurularak öldürüldü.Araç içindeki kameraya yansıyan görüntülerde "Bazı insanlara güvenmeyeceksin" dediği duyulan katilin yaralı taksi şoförüne tokat atıp daha sonrada araçtan ayrıldığı anlarda kaydedildi.Delil Aysal, 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle 16 Şubat günü 10. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Delil Aysal, taraf avukatları, taksici Oğuz Erge'nin yakınları da katıldı. 'Psikolojik sıkıntılarım var'Savunma için söz verilen katil Delil Aysal, kamera görüntülerini kabul ettiğini ancak seste oynama olduğunu ileri sürerek, "Ben taksiciye 'kimseye güvenme' demedim. Psikolojik sıkıntılarım var. Bu nedenle hastanede de yattım. Olay gecesi uyuşturucu hap ve alkol kullanmıştım. Silahta 5 kurşun vardı; 3'ünü taksi şoföründe, 2'sini de havaya ateş ederek kullandım. Pişman oldum" dedi. Mahkemede, olay gününe ait Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve araç içi kamera görüntüleri de izlettirildi. Mahkeme başkanı Delil Aysal'a, olay günü taksiye sağ arka kapıdan binmesine rağmen neden şoförün kör noktasına gelen sol arka koltuk kısmına geçtiğini sordu. Sanık ise o an bu durumu fark etmediğini iddia etti.16 Şubat'ta görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanığın tedavi gördüğünü belirttiği Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı yönündeki raporun mahkemeye getirilmesine, olayda bugün dinlenmesi gereken iki sanığın bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı 8 Mart 2024 gününe erteledi. Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu ise, mahkemeye ulaştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, şu bilgilere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20240202/izmirdeki-taksici-cinayetinde-zanli-cep-telefonundan-taksicinin-kizini-aradi-iddiasi-1080329299.html

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taksici, cinayet, delil aysal, oğuz erge