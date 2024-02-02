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İzmir’deki taksici cinayetinde 'zanlı cep telefonundan taksicinin kızını aradı' iddiası
İzmir’deki taksici cinayetinde 'zanlı cep telefonundan taksicinin kızını aradı' iddiası
İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde... 02.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-02T19:35+0300
2024-02-02T19:36+0300
türkiye
taksici
taksi
izmir
telefon
delil aysal
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İzmir'de öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, taksicilerin oluşturduğu konvoyla götürüldüğü Söke'de son yolculuğuna uğulandı.Gaziemir ilçesinde 31 Ocak gecesi aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.Cenaze, çok sayıda taksiden oluşan konvoyla Erge'nin annesinin yaşadığı Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/23 Sokak'taki evinin önüne getirildi.Taksicinin cenazesi, helallik alınmasının ardından yine meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla defnedilmek üzere Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne götürüldü.Mahalle meydanında kılınan cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken Erge'nin eşi Nevra ve kızı Naz Erge'yi yakınları sakinleştirdi.Erge'nin hükümlü olan oğlu Mustafa Erge ise jandarma kontrolünde tören alanına getirildi.Kılınan namazın ardından Erge'nin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.Cenaze namazına AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da katıldı.'Zaten videoyu seyreden ne kadar iyi niyetli olduğunu görüyor'İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, gazetecilere, Oğuz Erge'yi tanıdığını ve bir dönem birlikte çalıştıklarını söyledi.Anık, "Havalimanı'nda, Kahramanlar'daki duraklarda çalıştı. İyi tanıdığımız bir arkadaşımızdı, hiç kimseye zararı olmayan birisiydi. Zaten videoyu seyreden ne kadar iyi niyetli olduğunu görüyor" dedi.Aracın sahibi Murat Akbaba da olay günü gece 03.00 sıralarında aracı Erge'ye devrettiğini belirterek, "Gece o çalışacaktı. 04.00'te telefonum çaldı, acı haberi geldi. Üzücü bir durum, diyecek bir şey yok. Araçta hasar vardı, boya ve kaporta tamiri olacaktı. Onun için 'Gelme sen, kapatırım uyurum' dedi. Son yolcuyu da soğuk havada iyi niyetiyle almış" dedi.Erge'nin 20 yıllık mesai arkadaşı olduğunu söyleyen Oktar Karakoç ise güzel bir insanı kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.Komşusu Aslan Kocalar da herkese yardımcı olan, kimseye zararı olmayan bir komşularını kaybettiklerini, çok üzgün olduklarını anlattı.'Senin baban kan kaybından ölecek'Kocalar, Delil Aysal'ın olay sonrası Erge'nin telefonuyla kızını aradığını öne sürerek, "Telefonunu alıyor, kızını arıyor, telefonda en son aranan kişi kızıymış, onu arıyor. 'Senin baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara.' diyor" dedi.Ne olmuştu?Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.
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taksici, taksi, izmir, telefon, delil aysal
taksici, taksi, izmir, telefon, delil aysal

İzmir’deki taksici cinayetinde 'zanlı cep telefonundan taksicinin kızını aradı' iddiası

19:35 02.02.2024 (güncellendi: 19:36 02.02.2024)
© İHA / MUSTAFA İÇDelil Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge
Delil Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Oğuz Erge - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
© İHA / MUSTAFA İÇ
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İzmir'de aracına aldığı kişi tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, Aydın'ın Söke ilçesinde toprağa verildi. Komşusu Aslan Kocalar, "Aysal'ın olay sonrası Erge'nin telefonuyla kızını aradığını öne sürerek, "'Senin baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara' diyor" dedi" diye konuştu.
İzmir'de öldürülen taksi şoförü Oğuz Erge'nin cenazesi, taksicilerin oluşturduğu konvoyla götürüldüğü Söke'de son yolculuğuna uğulandı.
Gaziemir ilçesinde 31 Ocak gecesi aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Erge'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Cenaze, çok sayıda taksiden oluşan konvoyla Erge'nin annesinin yaşadığı Buca ilçesi Göksu Mahallesi 679/23 Sokak'taki evinin önüne getirildi.
Taksicinin cenazesi, helallik alınmasının ardından yine meslektaşlarının oluşturduğu konvoyla defnedilmek üzere Söke ilçesi Nalbantlar Mahallesi'ne götürüldü.
Mahalle meydanında kılınan cenaze namazı sırasında ayakta durmakta güçlük çeken ve gözyaşı döken Erge'nin eşi Nevra ve kızı Naz Erge'yi yakınları sakinleştirdi.
Erge'nin hükümlü olan oğlu Mustafa Erge ise jandarma kontrolünde tören alanına getirildi.
Kılınan namazın ardından Erge'nin naaşı mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ve İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da katıldı.

'Zaten videoyu seyreden ne kadar iyi niyetli olduğunu görüyor'

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, gazetecilere, Oğuz Erge'yi tanıdığını ve bir dönem birlikte çalıştıklarını söyledi.
Anık, "Havalimanı'nda, Kahramanlar'daki duraklarda çalıştı. İyi tanıdığımız bir arkadaşımızdı, hiç kimseye zararı olmayan birisiydi. Zaten videoyu seyreden ne kadar iyi niyetli olduğunu görüyor" dedi.
Aracın sahibi Murat Akbaba da olay günü gece 03.00 sıralarında aracı Erge'ye devrettiğini belirterek, "Gece o çalışacaktı. 04.00'te telefonum çaldı, acı haberi geldi. Üzücü bir durum, diyecek bir şey yok. Araçta hasar vardı, boya ve kaporta tamiri olacaktı. Onun için 'Gelme sen, kapatırım uyurum' dedi. Son yolcuyu da soğuk havada iyi niyetiyle almış" dedi.
Erge'nin 20 yıllık mesai arkadaşı olduğunu söyleyen Oktar Karakoç ise güzel bir insanı kaybetmenin acısını yaşadıklarını dile getirdi.
Komşusu Aslan Kocalar da herkese yardımcı olan, kimseye zararı olmayan bir komşularını kaybettiklerini, çok üzgün olduklarını anlattı.

'Senin baban kan kaybından ölecek'

Kocalar, Delil Aysal'ın olay sonrası Erge'nin telefonuyla kızını aradığını öne sürerek, "Telefonunu alıyor, kızını arıyor, telefonda en son aranan kişi kızıymış, onu arıyor. 'Senin baban kan kaybından ölecek, ambulansı ara.' diyor" dedi.

Ne olmuştu?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı (19) aracına almıştı.
Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.
İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2024
MULTİMEDYA
İzmir'de taksiciler öldürülen meslektaşları için konvoy oluşturdu
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