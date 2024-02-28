Bakan Işıkhan: 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan ettik
© İHA / ABDULLAH BOZKURT- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
© İHA / ABDULLAH BOZKURT-
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleri ile 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan ettik. İnşallah bu kapsamda da birçok projeyi, faaliyeti, sosyal desteği hayata geçirecek ve siz emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Işıkhan, daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Sosyal Destek Çekleri Lansmanı ve Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.
Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, protokolün Bursalılara hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlayan 30 yıllık yerel yönetimler tecrübemizin de ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. 1994 yılında kalkınma yerelden başlar anlayışı ile çıktığımız bu yolda hamdolsun 22 yıllık iktidar tecrübemizle de her zaman siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kadim devlet geleneğimizin en önemli temel taşlarından bir tanesi olan sosyal devlet anlayışını da hiçbir zaman terk etmedik. Bu kadim devlet geleneğini en iyi siz Bursalı kardeşlerim bilirsiniz. Osmanlı'ya 127 sene başkentlik yapmış bu mübarek şehir, kültür kodlarımızın, kadirşinaslığın, diğerkamlığın, hoşgörünün de şehri olmuştur."
Bakanlık olarak bu devlet geleneğini en iyi şekilde temsil etmek ve sürdürmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Işıkhan, "Biliyorsunuz ki bakanlığımız bir vatandaşımızın hayata gözlerini açtığı ilk andan son ana kadar yanında olan, hayatının her alanında hizmet üreten bir bakanlık. Biz de bu bilinç ve anlayışla politikalarımızı geliştirmeye siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. AK Parti hükümetleri olarak 22 yıldır olduğu gibi hangi anlayışla yol yürüdüysek bundan sonra da aynı anlayışla siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Işıkhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a özellikle emeklilerle ilgili yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:
"Biliyorsunuz biz de bakanlık görevine geldiğimiz günden bu yana emeklilerimiz için çalışmaya, mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda bir seferliğe mahsus bütün emeklilerimize 5 bin liralık ikramiye ödememizi gerçekleştirdik. Sonrasında emekli aylıklarındaki artış oranının bütün emeklilerimiz için yüzde 49,25 olarak belirledik. Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleri ile 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan ettik. İnşallah bu kapsamda da birçok projeyi, faaliyeti, sosyal desteği hayata geçirecek ve siz emeklilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."