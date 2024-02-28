https://sputniknews.com.tr/20240228/bakan-isikhan-2024-yilini-emekliler-yili-olarak-ilan-ettik-1081197123.html

Bakan Işıkhan: 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan ettik

Bakan Işıkhan: 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan ettik

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın güçlü destekleri ile 2024 yılını 'emekliler yılı' olarak ilan ettik. İnşallah bu kapsamda... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T23:02+0300

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türkiye

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vedat ışıkhan

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emekli

emeklilik

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Bursa'daki programları kapsamında Valiliği ziyaret eden Işıkhan, daha sonra Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin "Sosyal Destek Çekleri Lansmanı ve Protokolü İmza Töreni"ne katıldı.Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, protokolün Bursalılara hayırlı olmasını dileyerek, şöyle devam etti:Bakanlık olarak bu devlet geleneğini en iyi şekilde temsil etmek ve sürdürmek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getiren Işıkhan, "Biliyorsunuz ki bakanlığımız bir vatandaşımızın hayata gözlerini açtığı ilk andan son ana kadar yanında olan, hayatının her alanında hizmet üreten bir bakanlık. Biz de bu bilinç ve anlayışla politikalarımızı geliştirmeye siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. AK Parti hükümetleri olarak 22 yıldır olduğu gibi hangi anlayışla yol yürüdüysek bundan sonra da aynı anlayışla siz kıymetli vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.Işıkhan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a özellikle emeklilerle ilgili yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, şöyle konuştu:

https://sputniknews.com.tr/20240227/emekli-promosyonlarinda-son-gun-29-subat-1081134144.html

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recep tayyip erdoğan, vedat ışıkhan, ak parti, emekli, emeklilik