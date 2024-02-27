https://sputniknews.com.tr/20240227/emekli-promosyonlarinda-son-gun-29-subat-1081134144.html
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Sputnik Türkiye
Emekliler, banka promosyonları için 29 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek. Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T12:44+0300
2024-02-27T12:44+0300
2024-02-27T12:44+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
promosyon
banka
başvuru
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Bankalarda promosyon hareketliliği sürüyor. Emekli maaşı promosyonlarında 29 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek.2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı.Promosyon için son başvuru ne zaman?Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat’a kadar başvuru kabul ediyor.Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.Promosyon tutarı ne kadar?Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/ev-sahipleri-dikkat-misafir-icin-vergi-odeyebilirsiniz-1081131222.html
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emekli promosyon,emekli promosyon banka,emekli promosyon başvuru
emekli promosyon,emekli promosyon banka,emekli promosyon başvuru
Emekli promosyonlarında son gün 29 Şubat
Emekliler, banka promosyonları için 29 Şubat’a kadar başvuru yapabilecek. Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor.
Bankalarda promosyon hareketliliği sürüyor. Emekli maaşı promosyonlarında 29 Şubat’a kadar başvuru yapılabilecek.
2024 yılı ilk 6 aylık emekli maaşlarının belli olmasıyla ocak ayından itibaren bankalar promosyonlarının güncellemeye başladı.
Promosyon için son başvuru ne zaman?
Maaşını üç yıl boyunca aynı bankadan alacağını taahhüt eden emekliler nakit promosyon ödemesi alacak. Promosyon ödemeleri için bankalar 29 Şubat’a kadar başvuru kabul ediyor.
Hali hazırda bir promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.
Promosyon tutarı ne kadar?
Bankaların promosyon tutarları 9 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.