https://sputniknews.com.tr/20240227/ev-sahipleri-dikkat-misafir-icin-vergi-odeyebilirsiniz-1081131222.html

Ev sahipleri dikkat: 'Misafir için vergi ödeyebilirsiniz'

Ev sahipleri dikkat: 'Misafir için vergi ödeyebilirsiniz'

Sputnik Türkiye

Ev sahipleri için vergi beyanname dönemi başlıyor. Vergi kanunu ile ilgili her geçen gün yeni bir ayrıntı da gündeme geliyor. Geçen hafta "Kaynana Vergisi"... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T11:47+0300

2024-02-27T11:47+0300

2024-02-27T11:47+0300

ekonomi

vergi

ev sahibi

kiracı

kayınvalide

misafir

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/14/1068479076_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_030df78d4fee253e4165528b08e12ee7.jpg

Kira gelirlerinin doğru tespitine yönelik çalışmalarını hızlanırken, vergi beyanname dönemi mart ayında başlayacak. Ev sahipleri 1 Ocak-31 Aralık 2023 döneminde kira gelirlerini 1 Nisan'a kadar beyan edecek.Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri potansiyeline sahip 2 milyon konut tespit etti. Konutların analizine yönelik çalışmalar sürüyor. Ayrıca her geçen gün vergi kanununda yer alan ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor.Misafir vergisi ne demek?2 milyon konutun bir kısmında akrabalar otururken, bir kısmı ise misafirlere ayrılmış durumda olabilir. Geçen hafta "Kaynana Vergisi" için uyaran Ekonomi Gazetesi yazarı Abdullah Tolu, bu hafta da "Misafir Vergisi" ile ilgili detayları paylaştı.Tolu'nun yazısındaki ilgili bölümler şu şekilde:Yeni bir düzenleme mi?Şimdi hemen “evdeki misafir için neden vergi ödensin ki” diye itirazda bulunabilirsiniz. Aslında oldukça da haklısınız ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nda böyle bir düzenleme var, üstelik yeni de değil, uzun yıllardan bu yana yürürlükte!Misafir vergisini kim ödeyecek?Güzel bir soru, “Misafir Vergisi”ni tabi ki misafir ödemeyecek, evinde ya da dairesinde birlikte kaldığı mal sahibi ödeyecek.Sahibi olduğu evde veya dairede bu şekilde misafir ağırlayan mal sahiplerinin emsal kira bedeli üzerinden kira elde etmiş gibi yıllık gelir vergisi beyannamesi vererek, gelir vergisi ödemeleri gerekiyor.2023 yılında evinde akrabası olmayan misafir ağırlayan mal sahiplerinin 1 Mart – 1 Nisan 2024 tarihleri arasında kira geliri elde etmiş gibi, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri ve tahakkuk eden gelir vergisini ödemeleri gerekiyor.Misafir vergisi nasıl hesaplanacak?Evde kalan misafir nedeniyle ödenecek gelir vergisinin hesaplanmasında, evin “emlak vergisi değeri” ve “evde kaç kişinin kaldığı” son derece önemli. Öncelikle evin emlak vergisi değerinin yüzde 5'i, yıllık emsal kira bedeli olarak hesaplanacak. Daha sonra, hesaplanan emsal kira bedeli, evde kalan mal sahibi dahil kişi sayısına bölünecek, bu şekilde akraba olmayan misafir/misafirlere isabet eden emsal kira bedeli bulunacak.

https://sputniknews.com.tr/20240227/kredi-karti-aidatlarina-buyuk-zam-1081128854.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

misafir vergisi ne demek?