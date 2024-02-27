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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240227/kredi-karti-aidatlarina-buyuk-zam-1081128854.html
Kredi kartı aidatlarına büyük zam
Kredi kartı aidatlarına büyük zam
Sputnik Türkiye
Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T11:09+0300
2024-02-27T11:09+0300
ekonomi
kredi kartı
aidat
kredi kartı aidatı
tüketici
tüketici
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Sabah'ın haberine göre kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL değişkenlik gösterdiği öğrenildi.Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak" dedi. Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti.Aidatsız kart sunma şartıAncak burada bankalara da bazı şartlar getirildi. Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması, kart sahibinin onayının alınması ve tüketicilere banka tarafından alternatif bir aidatsız kart şartının sunulması gerekiyor. Ancak son dönemde özel bankalar tarafından aidatlara getirilen zamlar makul ücret şartını zedelerken, onay ve aidatsız kart sunma şartının da gözardı edildiği öğrenildi.TÜDER Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de aktif halde kullanılan 103 milyon kredi kartı olduğuna dikkat çekerek, "Burada bankalar lehine çok büyük bir ekonomik büyüklük oluşuyor. Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL değişkenlik gösteriyor. Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yansıttı. Yani makul ücret şartını gözardı ettiler" dedi.Küçük, "Aidatsız kredi kartlarını düştüğümüzde bu yıl vatandaşa 30 milyar TL'yi aşkın bir aidat çıkarılacak. Bize gelen şikayetlerinde 3'te 1'ini kart aidatı şikayetleri oluşturuyor. Bu aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240227/bakan-simsek-acikladi-kredi-kartina-taksit-kaldirildi-mi-1081125287.html
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kredi kartı, aidat, kredi kartı aidatı, tüketici, tüketici
kredi kartı, aidat, kredi kartı aidatı, tüketici, tüketici

Kredi kartı aidatlarına büyük zam

11:09 27.02.2024
© AAPos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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Kredi kartı aidatlarını yüzde 70 artıran bankalar, ücreti 1.500 TL'ye kadar yükseltti
Sabah'ın haberine göre kredi kartı aidat sorunu bu yıl bankaların uyguladıkları fahiş zam oranları ile daha da arttı. Tüketici Hakem Heyetleri ve tüketici derneklerine bu konuda binlerce şikayet yağarken, yılda bir defa alınan kredi kartı aidatlarının 400 ila 1500 TL değişkenlik gösterdiği öğrenildi.
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı Levent Küçük, "Bu yıl genellikle özel bankalar kredi kartı aidatlarına yüzde 50 ila 70 zam yaptılar. Türkiye'de 103 milyon aktif kredi kartı var. Bu kartlara bu yıl 30 milyar TL'yi aşan bir aidat yansıtılacak" dedi. Kredi kartlarından yıllık aidat adı altında ücret alınması, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan ve 3 Ekim 2014 tarihinde yayımlanan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince yasal hale getirilmişti.
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
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Aidatsız kart sunma şartı

Ancak burada bankalara da bazı şartlar getirildi. Öncelikle kredi kartının fiilen kullanılıyor olması, kredi kartının 180 gün hareketsiz kalmaması, alınacak kart aidatı ücretinin makul bir ücret olması, kart sahibinin onayının alınması ve tüketicilere banka tarafından alternatif bir aidatsız kart şartının sunulması gerekiyor. Ancak son dönemde özel bankalar tarafından aidatlara getirilen zamlar makul ücret şartını zedelerken, onay ve aidatsız kart sunma şartının da gözardı edildiği öğrenildi.
TÜDER Başkanı Levent Küçük, Türkiye'de aktif halde kullanılan 103 milyon kredi kartı olduğuna dikkat çekerek, "Burada bankalar lehine çok büyük bir ekonomik büyüklük oluşuyor. Şu anda banka aidatları 400 ila 1500 TL değişkenlik gösteriyor. Özellikle özel bankalar aidatlara bu yıl yüzde 50 ila 70 arasında zam yansıttı. Yani makul ücret şartını gözardı ettiler" dedi.
Küçük, "Aidatsız kredi kartlarını düştüğümüzde bu yıl vatandaşa 30 milyar TL'yi aşkın bir aidat çıkarılacak. Bize gelen şikayetlerinde 3'te 1'ini kart aidatı şikayetleri oluşturuyor. Bu aidatların tümüyle kaldırılması gerekiyor" dedi.
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