https://sputniknews.com.tr/20240227/bakan-simsek-acikladi-kredi-kartina-taksit-kaldirildi-mi-1081125287.html

Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı?

Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı?

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 'taksit kaldırıldı iddiası doğru değildir' açıklamasını alıntılayarak... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T09:30+0300

2024-02-27T09:30+0300

2024-02-27T09:47+0300

ekonomi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

taksit

kredi kartı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımına ilişkin kısıtlama ile ilgili iddialara açıklık getirdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dün akşam, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu. Bakan Şimşek de bu mesajı alıntılayarak, X platformunda 'Bizden duymadığınız habere itibar etmeyin' dedi ve şunları ekledi:

https://sputniknews.com.tr/20240223/kredi-karti-faizleri-degisti-mi-1081026962.html

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kredi kartı taksit,kredi kartı mehmet şimşek,kredi kartı taksit kalkıyor mu