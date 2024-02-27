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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240227/bakan-simsek-acikladi-kredi-kartina-taksit-kaldirildi-mi-1081125287.html
Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı?
Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı?
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 'taksit kaldırıldı iddiası doğru değildir' açıklamasını alıntılayarak... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T09:30+0300
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ekonomi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
taksit
kredi kartı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımına ilişkin kısıtlama ile ilgili iddialara açıklık getirdi.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dün akşam, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu. Bakan Şimşek de bu mesajı alıntılayarak, X platformunda 'Bizden duymadığınız habere itibar etmeyin' dedi ve şunları ekledi:
https://sputniknews.com.tr/20240223/kredi-karti-faizleri-degisti-mi-1081026962.html
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kredi kartı taksit,kredi kartı mehmet şimşek,kredi kartı taksit kalkıyor mu
kredi kartı taksit,kredi kartı mehmet şimşek,kredi kartı taksit kalkıyor mu

Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı?

09:30 27.02.2024 (güncellendi: 09:47 27.02.2024)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 'taksit kaldırıldı iddiası doğru değildir' açıklamasını alıntılayarak, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımına ilişkin kısıtlama ile ilgili iddialara açıklık getirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dün akşam, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.
Bakan Şimşek de bu mesajı alıntılayarak, X platformunda 'Bizden duymadığınız habere itibar etmeyin' dedi ve şunları ekledi:
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.
Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
EKONOMİ
Kredi kartı faizleri değişti mi?
23 Şubat, 10:47
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