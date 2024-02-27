Bakan Şimşek açıkladı: Kredi kartına taksit kaldırıldı mı?
09:30 27.02.2024 (güncellendi: 09:47 27.02.2024)
© AAMehmet Şimşek
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin 'taksit kaldırıldı iddiası doğru değildir' açıklamasını alıntılayarak, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır." değerlendirmesini yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartı kullanımına ilişkin kısıtlama ile ilgili iddialara açıklık getirdi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dün akşam, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Kredi kartına taksit kaldırıldı” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.
Bakan Şimşek de bu mesajı alıntılayarak, X platformunda 'Bizden duymadığınız habere itibar etmeyin' dedi ve şunları ekledi:
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz.
Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) February 27, 2024
Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.
Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam… https://t.co/KrOyIb1U9u
23 Şubat, 10:47