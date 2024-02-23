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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20240223/kredi-karti-faizleri-degisti-mi-1081026962.html
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45'te sabit bıraktı ve 8 aylık faiz artırım döngüsü sona erdi. TCMB, kredi kartı faiz oranlarında da değişikliğe... 23.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-23T10:47+0300
2024-02-23T10:48+0300
ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı. Böylece Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantıda 8 aylık faiz döngüsü sona erdi.TCMB'nin faiz kararının yanı sıra kredi kartları ile ilgili bir karar alıp almayacağı da merak ediliyordu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.Merkez Bankası, kredi kartları ile ilgili kararında da değişikliğe gitmedi. Buna göre banka ve kredi kartı faizleri için referans oranı 3,11 üst sınır olarak kaldı.Kasımdan ayından beri değişmediÖnceki iki ayda faiz yükselse de kredi kartı azami faiz oranlarına dokunulmamıştı. Böylece kasım ayından bu yana kredi kartı faizleri değişmemiş oldu.TCMB, aralık ayındaki faiz kararının ardından, "Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır." açıklamasında bulunmuştu.Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk Lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240222/merkez-bankasi-faiz-kararini-acikladi-1080981480.html
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kredi kartı faizleri değişti mi?,kredi kartı faizleri,kredi kartı faiz oranı

Kredi kartı faizleri değişti mi?

10:47 23.02.2024 (güncellendi: 10:48 23.02.2024)
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Pos Cihazı - Kredi Kartı - Ödeme - Sputnik Türkiye, 1920, 23.02.2024
© AA
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Merkez Bankası, politika faizini yüzde 45'te sabit bıraktı ve 8 aylık faiz artırım döngüsü sona erdi. TCMB, kredi kartı faiz oranlarında da değişikliğe gitmedi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit bıraktı. Böylece Fatih Karahan başkanlığındaki ilk toplantıda 8 aylık faiz döngüsü sona erdi.

TCMB'nin faiz kararının yanı sıra kredi kartları ile ilgili bir karar alıp almayacağı da merak ediliyordu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyon raporu sunumunda, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Merkez Bankası, kredi kartları ile ilgili kararında da değişikliğe gitmedi. Buna göre banka ve kredi kartı faizleri için referans oranı 3,11 üst sınır olarak kaldı.

Kasımdan ayından beri değişmedi

Önceki iki ayda faiz yükselse de kredi kartı azami faiz oranlarına dokunulmamıştı. Böylece kasım ayından bu yana kredi kartı faizleri değişmemiş oldu.

TCMB, aralık ayındaki faiz kararının ardından, "Kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranlarının mevcut seviyelerinin üzerine çıkmamasına yönelik olarak referans orana üst sınır getirilmiştir. Referans oranın mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk Lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanıyor.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 22.02.2024
EKONOMİ
8 ay sonra bir ilk: Merkez Bankası faizi yüzde 45'te sabit tuttu
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