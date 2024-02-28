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https://sputniknews.com.tr/20240228/atasehir-belediye-baskani-ilgezdiden-kendisini-elestiren-kisiye-sen-kimsin-lan-hadsiz-herif-1081176389.html
Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'den kendisini eleştiren kişiye: 'Sen kimsin lan hadsiz herif'
Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'den kendisini eleştiren kişiye: 'Sen kimsin lan hadsiz herif'
Sputnik Türkiye
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir için yeniden aday göstermediği Belediye Başkanı İlgezdi, kendisini eleştiren vatandaşa hakaret etti. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanarak kabul edilmesinin ardından, konu hakkında detaylı bilgi vermek ve vatandaşların sorularını cevaplamak için Ataşehir Belediyesi tarafından İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Toplantıda konuşma yapan Battal İlgezdi Ataşehir'deki bir toplantıda konuşma yaptığı konuşma esnasında seyirciler arasından kendisine soru sorarak tepki gösteren bir vatandaşa verdiği yanıtta hakaret etti.İlgezdi'nin konuşma yaptığı salonda Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel de bulunuyordu.Toplantı esnasında salonda bulunan bir vatandaş, "İmar rantçılarına destek veriyorsunuz, haksız yere İçerenköylüleri mağdur ediyorsunuz" sözlerine İlgezdi hakaret ederek tepki gösterdi.Vatandaşa verdiği yanıtta İlgezdi, "Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz! Seni kimin gönderdiğini biliyorum" diyerek konuşmasını sürdürdü.Battal İlgezdi 26 Ocak'ta CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240126/atasehir-belediye-baskani-ilgezdi-chpden-istifa-etti-1080080820.html
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battal ilgezdi, ataşehir, ataşehir belediyesi, onursal adıgüzel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
battal ilgezdi, ataşehir, ataşehir belediyesi, onursal adıgüzel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'den kendisini eleştiren kişiye: 'Sen kimsin lan hadsiz herif'

13:01 28.02.2024
© AABattal İlgezdi
Battal İlgezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AA
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ataşehir için yeniden aday göstermediği Belediye Başkanı İlgezdi, kendisini eleştiren vatandaşa hakaret etti.
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oylanarak kabul edilmesinin ardından, konu hakkında detaylı bilgi vermek ve vatandaşların sorularını cevaplamak için Ataşehir Belediyesi tarafından İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantıda konuşma yapan Battal İlgezdi Ataşehir'deki bir toplantıda konuşma yaptığı konuşma esnasında seyirciler arasından kendisine soru sorarak tepki gösteren bir vatandaşa verdiği yanıtta hakaret etti.
İlgezdi'nin konuşma yaptığı salonda Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel de bulunuyordu.
Toplantı esnasında salonda bulunan bir vatandaş, "İmar rantçılarına destek veriyorsunuz, haksız yere İçerenköylüleri mağdur ediyorsunuz" sözlerine İlgezdi hakaret ederek tepki gösterdi.
Vatandaşa verdiği yanıtta İlgezdi, "Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz! Seni kimin gönderdiğini biliyorum" diyerek konuşmasını sürdürdü.
Battal İlgezdi 26 Ocak'ta CHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.
Battal İlgezdi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti
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