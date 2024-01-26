https://sputniknews.com.tr/20240126/atasehir-belediye-baskani-ilgezdi-chpden-istifa-etti-1080080820.html
Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti
Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T18:52+0300
2024-01-26T18:52+0300
2024-01-26T18:52+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
battal ilgezdi
seçim
yerel gazete
yerel seçim
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İstanbul’un CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240126/chpli-belediye-baskani-adayliktan-cekildi-1080078596.html
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battal ilgezdi, seçim, yerel gazete, yerel seçim
battal ilgezdi, seçim, yerel gazete, yerel seçim
Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi CHP'den istifa etti
Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.
İstanbul’un CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti.
İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum."