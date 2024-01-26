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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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CHP'li Belediye Başkanı, adaylıktan çekildi
CHP'li Belediye Başkanı, adaylıktan çekildi
CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak aday adaylığından çekildiğini belirterek,. 26.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-26T17:52+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
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edirne belediyesi
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Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Recep Gürkan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla daylıktan çekildiğini duyurdu."Edirne'de CHP'mizin altı oklu bayrağı gönderde kalmaya devam edecek" başlığıyla açıklama yayımlayan Gürkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirterek, adayın ön seçimle belirleneceğini, kendisinin ön seçime girmeyeceğini söyledi. 'Adayın önseçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum'Gürkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20220816/edirne-valiliginden-meric-nehrindeki-adacikta-mahsur-kalan-39-multeci-aciklamasi-1059968213.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep gürkan, edirne, edirne belediyesi
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), recep gürkan, edirne, edirne belediyesi

CHP'li Belediye Başkanı, adaylıktan çekildi

17:52 26.01.2024
© XCHP Genel Başkanı Özgür Özel - CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2024
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CHP Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak aday adaylığından çekildiğini belirterek,.
Edirne'nin CHP'li Belediye Başkanı ve başkan adayı Recep Gürkan, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamayla daylıktan çekildiğini duyurdu.
"Edirne'de CHP'mizin altı oklu bayrağı gönderde kalmaya devam edecek" başlığıyla açıklama yayımlayan Gürkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştüğünü belirterek, adayın ön seçimle belirleneceğini, kendisinin ön seçime girmeyeceğini söyledi.

'Adayın önseçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum'

Gürkan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Partimizin 20 yıldır kesintisiz kazandığı Edirne Belediye Başkanlığını önümüzdeki dönemde de sürdürmesi amacıyla, ilk günden bu yana adayın önseçimle belirlenmesi konusunu her platformda savundum.
Cumhuriyetin ve laikliğin yıkılmaz kalesi Edirne'de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu CHP'nin tüm üyelerinin ve Edirnelilerin de aynı düşüncede olduğunu biliyorum. Bu gün aynı düşüncelerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile de paylaşarak adayımızın ön seçimle belirlenmesi ve ön seçime katılmayacağımı, örgütün beklediği adayın kazanması için sonuna kadar çalışacağımızı ve Edirne'yi tekrar kazanacağımızı kendilerine ilettim.
Kendileri de bu önerime çok olumlu yaklaşarak Edirne’miz de adayımızın önseçimle belirlenmesinin en doğru karar olduğunu belirttiler. Ön seçimin Edirne’mize, aday adaylarımıza ve CHP`mize başarılar getireceği inancıyla sevgi ve saygılar sunuyorum."
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