https://sputniknews.com.tr/20240228/ana-muhalefet-lideri-lapid-uyardi-netanyahunun-abd-ile-anlasmazligi-bize-zarar-veriyor-1081167789.html
Ana muhalefet lideri Lapid uyardı: Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığı bize zarar veriyor
Ana muhalefet lideri Lapid uyardı: Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığı bize zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası baskılara rağmen ateşkes anlaşmasına yanaşmayarak Gazze saldırılarını sürdürmekte ısrar eden İsrail Başbakanı, en büyük müttefiki ABD’de... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T10:16+0300
2024-02-28T10:16+0300
2024-02-28T10:18+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
abd
benyamin netanyahu
joe biden
washington
tel aviv
yair lapid
muhalefet
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078443572_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_7f6c652e840de4ec870f2c8469fd3235.jpg
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki anlaşmazlığın ülkenin güvenliğine ve dış ilişkilerine zarar verdiği uyarısında bulundu.X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu ile ABD yönetimi arasındaki aleni anlaşmazlık devletin güvenliğine ve İsrail'in dış ilişkilerine zarar veriyor, bu bir ulusal sorumluluk eksikliğidir" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Biden, New York'ta gazetecilere, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" uyarısında bulunmuştu.Netanyahu da Biden'ın açıklamasına cevaben ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik desteğin yüksek devam ettiğini söylemişti.Harvard Harris Poll anketinde, ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak" yorumunu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/netanyahudan-bidena-yanit-abd-kamuoyu-israile-destegi-surduruyor-1081158701.html
israil
abd
washington
tel aviv
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078443572_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4ac15776f6fa637efb53f95401f3bbbf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, israil-filistin, abd, benyamin netanyahu, joe biden, washington, tel aviv, yair lapid, muhalefet, destek, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
israil, israil-filistin, abd, benyamin netanyahu, joe biden, washington, tel aviv, yair lapid, muhalefet, destek, gazze, gazze şeridi, ortadoğu
Ana muhalefet lideri Lapid uyardı: Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığı bize zarar veriyor
10:16 28.02.2024 (güncellendi: 10:18 28.02.2024)
Uluslararası baskılara rağmen ateşkes anlaşmasına yanaşmayarak Gazze saldırılarını sürdürmekte ısrar eden İsrail Başbakanı, en büyük müttefiki ABD’de eleştirilere neden olurken, içerde de tartışmalara yol açıyor.
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki anlaşmazlığın ülkenin güvenliğine ve dış ilişkilerine zarar verdiği uyarısında bulundu.
X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu ile ABD yönetimi arasındaki aleni anlaşmazlık devletin güvenliğine ve İsrail'in dış ilişkilerine zarar veriyor, bu bir ulusal sorumluluk eksikliğidir" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Biden, New York'ta gazetecilere, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" uyarısında bulunmuştu.
Netanyahu da Biden'ın açıklamasına cevaben ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik desteğin yüksek devam ettiğini söylemişti.
Harvard Harris Poll anketinde, ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak" yorumunu yapmıştı.