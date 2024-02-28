https://sputniknews.com.tr/20240228/ana-muhalefet-lideri-lapid-uyardi-netanyahunun-abd-ile-anlasmazligi-bize-zarar-veriyor-1081167789.html

Ana muhalefet lideri Lapid uyardı: Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığı bize zarar veriyor

Ana muhalefet lideri Lapid uyardı: Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığı bize zarar veriyor

Sputnik Türkiye

Uluslararası baskılara rağmen ateşkes anlaşmasına yanaşmayarak Gazze saldırılarını sürdürmekte ısrar eden İsrail Başbakanı, en büyük müttefiki ABD’de... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T10:16+0300

2024-02-28T10:16+0300

2024-02-28T10:18+0300

israil- filistin çatışması

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benyamin netanyahu

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yair lapid

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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki anlaşmazlığın ülkenin güvenliğine ve dış ilişkilerine zarar verdiği uyarısında bulundu.X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu ile ABD yönetimi arasındaki aleni anlaşmazlık devletin güvenliğine ve İsrail'in dış ilişkilerine zarar veriyor, bu bir ulusal sorumluluk eksikliğidir" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Biden, New York'ta gazetecilere, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" uyarısında bulunmuştu.Netanyahu da Biden'ın açıklamasına cevaben ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik desteğin yüksek devam ettiğini söylemişti.Harvard Harris Poll anketinde, ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak" yorumunu yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240227/netanyahudan-bidena-yanit-abd-kamuoyu-israile-destegi-surduruyor-1081158701.html

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