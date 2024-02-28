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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/ana-muhalefet-lideri-lapid-uyardi-netanyahunun-abd-ile-anlasmazligi-bize-zarar-veriyor-1081167789.html
Ana muhalefet lideri Lapid uyardı: Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığı bize zarar veriyor
Ana muhalefet lideri Lapid uyardı: Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığı bize zarar veriyor
Sputnik Türkiye
Uluslararası baskılara rağmen ateşkes anlaşmasına yanaşmayarak Gazze saldırılarını sürdürmekte ısrar eden İsrail Başbakanı, en büyük müttefiki ABD’de... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T10:16+0300
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İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki anlaşmazlığın ülkenin güvenliğine ve dış ilişkilerine zarar verdiği uyarısında bulundu.X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu ile ABD yönetimi arasındaki aleni anlaşmazlık devletin güvenliğine ve İsrail'in dış ilişkilerine zarar veriyor, bu bir ulusal sorumluluk eksikliğidir" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Biden, New York'ta gazetecilere, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" uyarısında bulunmuştu.Netanyahu da Biden'ın açıklamasına cevaben ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik desteğin yüksek devam ettiğini söylemişti.Harvard Harris Poll anketinde, ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak" yorumunu yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240227/netanyahudan-bidena-yanit-abd-kamuoyu-israile-destegi-surduruyor-1081158701.html
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Ana muhalefet lideri Lapid uyardı: Netanyahu'nun ABD ile anlaşmazlığı bize zarar veriyor

10:16 28.02.2024 (güncellendi: 10:18 28.02.2024)
© İHA / ATEF SAFADI İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid
 İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© İHA / ATEF SAFADI
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Uluslararası baskılara rağmen ateşkes anlaşmasına yanaşmayarak Gazze saldırılarını sürdürmekte ısrar eden İsrail Başbakanı, en büyük müttefiki ABD’de eleştirilere neden olurken, içerde de tartışmalara yol açıyor.
İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Benyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden yönetimi arasındaki anlaşmazlığın ülkenin güvenliğine ve dış ilişkilerine zarar verdiği uyarısında bulundu.
X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan İsrail'de ana muhalefet lideri Lapid, "Netanyahu ile ABD yönetimi arasındaki aleni anlaşmazlık devletin güvenliğine ve İsrail'in dış ilişkilerine zarar veriyor, bu bir ulusal sorumluluk eksikliğidir" ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Biden, New York'ta gazetecilere, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" uyarısında bulunmuştu.
Netanyahu da Biden'ın açıklamasına cevaben ABD kamuoyunda İsrail'e yönelik desteğin yüksek devam ettiğini söylemişti.
Harvard Harris Poll anketinde, ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak" yorumunu yapmıştı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
Netanyahu'dan Biden'a yanıt: ABD kamuoyu İsrail'e desteği sürdürüyor
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