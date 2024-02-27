https://sputniknews.com.tr/20240227/netanyahudan-bidena-yanit-abd-kamuoyu-israile-destegi-surduruyor-1081158701.html
Netanyahu'dan Biden'a yanıt: ABD kamuoyu İsrail'e desteği sürdürüyor
Netanyahu'dan Biden'a yanıt: ABD kamuoyu İsrail'e desteği sürdürüyor
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Gazze'de sivil ölümleri devam ederse İsrail'e uluslararası desteğin azalabileceği" yönündeki... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T23:34+0300
2024-02-27T23:34+0300
2024-02-27T23:34+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netahyahu
benyamin netanyahu
israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
israil-filistin
israil
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079439648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_270fd967e32995550501d50d774bf87d.jpg
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir anket paylaşarak ABD'de ülkesine desteğin devam ettiğini ve "zafere kadar" saldırılarına devam edeceklerini belirtti.İsrail hükümet ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi.Netanyahu, "Savaşın başından beri savaşın vaktinden önce bitirilmesini hedefleyen baskıyı tıkamak ve İsrail'e uluslararası destek sağlamak için diplomatik bir kampanya yürüttüm. Gözle görülür başarı elde ettik" ifadesini kullandı.Harvard Harris Poll anketine göre ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 oranında çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak" yorumunda bulundu.İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun yanıtı ABD Başkanı Biden'ın, New York'ta gazetecilere verdiği bir demecinde, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" biçimindeki açıklaması üzerine geldi.Biden ne demişti?ABD Başkanı Biden, basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını vermişti.İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak "savaş kabinesi"ne sunmasını istemişti.Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı RefahGazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240227/borrell-avrupa-komisyonu-baskani-leyeni-tamamen-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-elestirdi-1081123661.html
israil
filistin
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079439648_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d224a732cdf5b77ed27f10081cdc46b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, abd, gazze şeridi, joe biden, refah
benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, abd, gazze şeridi, joe biden, refah
Netanyahu'dan Biden'a yanıt: ABD kamuoyu İsrail'e desteği sürdürüyor
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Gazze'de sivil ölümleri devam ederse İsrail'e uluslararası desteğin azalabileceği" yönündeki açıklamalarına karşılık, Amerika kamuoyunda ülkesine yönelik desteğin yüksek bir şekilde devam ettiğini belirtti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir anket paylaşarak ABD'de ülkesine desteğin devam ettiğini ve "zafere kadar" saldırılarına devam edeceklerini belirtti.
İsrail hükümet ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi.
Netanyahu, "Savaşın başından beri savaşın vaktinden önce bitirilmesini hedefleyen baskıyı tıkamak ve İsrail'e uluslararası destek sağlamak için diplomatik bir kampanya yürüttüm. Gözle görülür başarı elde ettik" ifadesini kullandı.
Harvard Harris Poll anketine göre ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 oranında çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak" yorumunda bulundu.
İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun yanıtı ABD Başkanı Biden'ın, New York'ta gazetecilere verdiği bir demecinde, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" biçimindeki açıklaması üzerine geldi.
ABD Başkanı Biden, basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını vermişti.
İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak "savaş kabinesi"ne sunmasını istemişti.
Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah
Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.
Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.
Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.
İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.