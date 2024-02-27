https://sputniknews.com.tr/20240227/netanyahudan-bidena-yanit-abd-kamuoyu-israile-destegi-surduruyor-1081158701.html

Netanyahu'dan Biden'a yanıt: ABD kamuoyu İsrail'e desteği sürdürüyor

Netanyahu'dan Biden'a yanıt: ABD kamuoyu İsrail'e desteği sürdürüyor

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın, "Gazze'de sivil ölümleri devam ederse İsrail'e uluslararası desteğin azalabileceği" yönündeki... 27.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-27T23:34+0300

2024-02-27T23:34+0300

2024-02-27T23:34+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netahyahu

benyamin netanyahu

israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu

israil-filistin

israil

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

abd

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/08/1079439648_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_270fd967e32995550501d50d774bf87d.jpg

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, bir anket paylaşarak ABD'de ülkesine desteğin devam ettiğini ve "zafere kadar" saldırılarına devam edeceklerini belirtti.İsrail hükümet ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu, Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi.Netanyahu, "Savaşın başından beri savaşın vaktinden önce bitirilmesini hedefleyen baskıyı tıkamak ve İsrail'e uluslararası destek sağlamak için diplomatik bir kampanya yürüttüm. Gözle görülür başarı elde ettik" ifadesini kullandı.Harvard Harris Poll anketine göre ABD kamuoyunun İsrail'e desteğinin yüzde 82 oranında çıktığına işaret eden Netanyahu, "Bu bizim saldırılarımıza zafere kadar devam etmemize yardımcı olacak" yorumunda bulundu.İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun yanıtı ABD Başkanı Biden'ın, New York'ta gazetecilere verdiği bir demecinde, "Gazze'de masumların öldürülmesinin İsrail'e uluslararası desteği azaltılabileceği" biçimindeki açıklaması üzerine geldi.Biden ne demişti?ABD Başkanı Biden, basın mensuplarının Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağına ilişkin sorusuna, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" yanıtını vermişti.İsrail Başbakanı Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusundan, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın "tahliyesi" ve bu bölgeye saldırı için plan hazırlayarak "savaş kabinesi"ne sunmasını istemişti.Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı RefahGazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 5 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240227/borrell-avrupa-komisyonu-baskani-leyeni-tamamen-israil-yanlisi-durusu-nedeniyle-elestirdi-1081123661.html

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

benyamin netahyahu, benyamin netanyahu, israil başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, israil-filistin, israil, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, abd, gazze şeridi, joe biden, refah