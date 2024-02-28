https://sputniknews.com.tr/20240228/adnan-oktarin-cezaevi-degistirildi-cok-sayida-genc-kadin-avukatla-gorustu-1081194997.html
Adnan Oktar'ın cezaevi değiştirildi: Çok sayıda genç kadın avukatla görüştü
Adnan Oktar'ın cezaevi değiştirildi: Çok sayıda genç kadın avukatla görüştü
Sputnik Türkiye
Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Oktar’ın kaldığı cezaevlerinde çok sayıda... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T20:33+0300
2024-02-28T20:33+0300
2024-02-28T20:33+0300
adnan oktar
türkiye
cezaevi
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Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nde bulunan Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığı'nın da gelişmelerle alakalı Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20240223/adnan-oktar-orgutunun-guncel-yapilanmasi-davasinin-mahkemesi-degisti-1081043691.html
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adnan oktar, cezaevi, nakil
adnan oktar, cezaevi, nakil
Adnan Oktar'ın cezaevi değiştirildi: Çok sayıda genç kadın avukatla görüştü
Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Oktar’ın kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddia edilmişti.
Silahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nde bulunan Adnan Oktar, güvenlik gerekçesiyle Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.
Yaklaşık 2 yıl önce konulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme yaptığı iddiaları gündeme gelmişti.
Adalet Bakanlığı'nın da gelişmelerle alakalı Erzurum’da inceleme başlattığı öğrenildi.