https://sputniknews.com.tr/20240228/adalar-belediye-baskani-erdem-gule-5-yil-hapis-cezasi-1081175291.html
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası
Sputnik Türkiye
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Peki, Erdem Gül kimdir, Adalar'da... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T12:35+0300
2024-02-28T12:35+0300
2024-02-28T12:55+0300
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Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde MİT TIR’larının durdurulması görüntüleri nedeniyle yargılanan Erdem Gül için karar verildi.Yargıtay, CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını onayladı. Erdem Gül duruşma öncesi Çağlayan Adliyesinden paylaştığı fotoğrafa "Bunlar da geçecek" notu düştü.Erdem Gül Adalar'da aday gösterildi mi?CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kesin isim listesine göre Erdem Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olarak gösterilmemişti. CHP'nin Adalar adayı Ali Ercan Akpolat oldu.Erdem Gül kimdir ?1967 doğumlu Erdem Gül, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul'a bağlı Adalar belediye başkanı seçilmişti. Siyasete atılmadan önce uzun yıllar gazetecilik yağan Erdem Gül, ANKA haber ajansı ve Cumhuriyet gazetesinde çalıştı. Cumhuriyet gazetesinde yapılan “Suriye’ye gönderilen MİT tırları” haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklanmış, 92 gün sonra Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararıyla birlikte serbest bırakılmıştı.Daha sonra yargılaması tutuksuz olarak devam eden Gül hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı çıkmıştı.
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Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 5 yıl hapis cezası
12:35 28.02.2024 (güncellendi: 12:55 28.02.2024)
Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi. Peki, Erdem Gül kimdir, Adalar'da yeniden aday olarak gösterilmiş miydi?
Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptığı dönemde MİT TIR’larının durdurulması görüntüleri nedeniyle yargılanan Erdem Gül için karar verildi.
Yargıtay, CHP’li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını onayladı. Erdem Gül duruşma öncesi Çağlayan Adliyesinden paylaştığı fotoğrafa "Bunlar da geçecek" notu düştü.
Erdem Gül Adalar'da aday gösterildi mi?
CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları kesin isim listesine göre Erdem Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olarak gösterilmemişti. CHP'nin Adalar adayı Ali Ercan Akpolat oldu.
1967 doğumlu Erdem Gül, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde İstanbul'a bağlı Adalar belediye başkanı seçilmişti. Siyasete atılmadan önce uzun yıllar gazetecilik yağan Erdem Gül, ANKA haber ajansı ve Cumhuriyet gazetesinde çalıştı.
Cumhuriyet gazetesinde yapılan “Suriye’ye gönderilen MİT tırları” haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklanmış, 92 gün sonra Anayasa Mahkemesi’nin verdiği “hak ihlali” kararıyla birlikte serbest bırakılmıştı.Daha sonra yargılaması tutuksuz olarak devam eden Gül hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı çıkmıştı.