https://sputniknews.com.tr/20240228/abdnin-suriyedeki-ussune-roketli-saldiri-1081194115.html
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
Sputnik Türkiye
Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı düzenlendi. 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T19:33+0300
2024-02-28T19:33+0300
2024-02-28T19:33+0300
dünya
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suriye ordusu
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ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne öğlen saatlerinde roketlerle saldırı gerçekleştirildi.Yerel kaynaklardan elide edilen bilgiye göre, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere Ekim 2023'ten bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240214/abd-suriye-ve-irakta-4-subattan-bu-yana-saldiriya-ugramadigini-acikladi-1080719210.html
abd
suriye
ömer petrol sahası
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abd, abd, suriye, suriye ordusu, ömer petrol sahası, ortadoğu
abd, abd, suriye, suriye ordusu, ömer petrol sahası, ortadoğu
ABD'nin Suriye'deki üssüne roketli saldırı
Suriye'nin Deyrizor ilinde ABD askerlerinin konuşlandığı Ömer Petrol Sahası Üssü'ne roketlerle saldırı düzenlendi.
ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ömer Petrol Sahası Üssü'ne öğlen saatlerinde roketlerle saldırı gerçekleştirildi.
Yerel kaynaklardan elide edilen bilgiye göre, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı üslere Ekim 2023'ten bu yana roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava araçlarıyla çok sayıda saldırı gerçekleştirilmişti.