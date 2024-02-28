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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240228/abdli-uzmandan-cok-gec-olmadan-stoltenbergi-isten-kovun-cagrisi-1081168401.html
ABD’li uzmandan ‘çok geç olmadan Stoltenberg’i işten kovun’ çağrısı
ABD’li uzmandan ‘çok geç olmadan Stoltenberg’i işten kovun’ çağrısı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un eşli çalışanı Stephen Bryen, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarında F-16... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T10:30+0300
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ABD’li askeri uzman Stephen Bryen, Çinli Asia Times portalına yazısında, “Eski Norveç Başbakanı ve mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in henüz çok geç olmadan hemen şimdi işten kovulması gerekiyor” ifadesini kullandı.Stoltenberg’in, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarında F-16 kullanmasına izin verilmesi yönündeki sözlerinin ‘savaş ilanı’ olduğunu kaydeden Bryen, bu irrasyonel ve tehlikeli adımın en kısa zamanda önlenmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:Rusya, NATO üyesi olan hiçbir ülke için tehdit arz etmediğini, ama çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini defalarca dile getirmişti. Eşit haklara dayanan diyaloga açık olduklarını kaydeden Rus yetkililer, Batı’ya Avrupa’yı askerileştirme politikasından vazgeçme çağırısında bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’yla doğrudan savaş istemediklerini, ama eğer isteyen varsa Moskova’nın buna hazır olduğunu kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html
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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, f-16
jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, f-16

ABD’li uzmandan ‘çok geç olmadan Stoltenberg’i işten kovun’ çağrısı

10:30 28.02.2024
© AP Photo / Efrem LukatskyJens Stoltenberg- Vladimir Zelenskiy
Jens Stoltenberg- Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un eşli çalışanı Stephen Bryen, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarında F-16 kullanmasına izin verilmesi yönündeki sözlerinden dolayı görevden alınması gerektiğini belirtti.
ABD’li askeri uzman Stephen Bryen, Çinli Asia Times portalına yazısında, “Eski Norveç Başbakanı ve mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in henüz çok geç olmadan hemen şimdi işten kovulması gerekiyor” ifadesini kullandı.
Stoltenberg’in, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarında F-16 kullanmasına izin verilmesi yönündeki sözlerinin ‘savaş ilanı’ olduğunu kaydeden Bryen, bu irrasyonel ve tehlikeli adımın en kısa zamanda önlenmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

Eğer görevde kalmasına izin verilirse NATO’yu nükleer silahlar da içerebilecek bir Avrupa savaşına sürükleyecek. Stoltenberg her şeyden önce NATO’nun saldırı değil savunma amaçlı bir ittifak olduğunu anlamıyor.

Rusya, NATO üyesi olan hiçbir ülke için tehdit arz etmediğini, ama çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini defalarca dile getirmişti.
Eşit haklara dayanan diyaloga açık olduklarını kaydeden Rus yetkililer, Batı’ya Avrupa’yı askerileştirme politikasından vazgeçme çağırısında bulunmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’yla doğrudan savaş istemediklerini, ama eğer isteyen varsa Moskova’nın buna hazır olduğunu kaydetmişti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
Ukrayna krizi
Stoltenberg: NATO, çatışmayı önlemek için Rusya sınırları yakınında
23 Ocak, 12:54
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