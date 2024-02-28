https://sputniknews.com.tr/20240228/abdli-uzmandan-cok-gec-olmadan-stoltenbergi-isten-kovun-cagrisi-1081168401.html

ABD’li uzmandan ‘çok geç olmadan Stoltenberg’i işten kovun’ çağrısı

ABD’li uzmandan ‘çok geç olmadan Stoltenberg’i işten kovun’ çağrısı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un eşli çalışanı Stephen Bryen, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarında F-16... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T10:30+0300

2024-02-28T10:30+0300

2024-02-28T10:30+0300

ukrayna krizi

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ukrayna ordusu

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ABD’li askeri uzman Stephen Bryen, Çinli Asia Times portalına yazısında, “Eski Norveç Başbakanı ve mevcut NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in henüz çok geç olmadan hemen şimdi işten kovulması gerekiyor” ifadesini kullandı.Stoltenberg’in, Ukrayna’ya Rusya topraklarına saldırılarında F-16 kullanmasına izin verilmesi yönündeki sözlerinin ‘savaş ilanı’ olduğunu kaydeden Bryen, bu irrasyonel ve tehlikeli adımın en kısa zamanda önlenmesi gerektiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:Rusya, NATO üyesi olan hiçbir ülke için tehdit arz etmediğini, ama çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini defalarca dile getirmişti. Eşit haklara dayanan diyaloga açık olduklarını kaydeden Rus yetkililer, Batı’ya Avrupa’yı askerileştirme politikasından vazgeçme çağırısında bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’yla doğrudan savaş istemediklerini, ama eğer isteyen varsa Moskova’nın buna hazır olduğunu kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240123/stoltenberg-nato-catismayi-onlemek-icin-rusya-sinirlari-yakininda-1079946428.html

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jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg, nato, rusya, ukrayna, ukrayna ordusu, f-16