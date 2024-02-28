https://sputniknews.com.tr/20240228/abdde-motorunda-yangin-cikan-b-52-bombardiman-ucaginin-acil-inis-yaptigi-belirtildi-1081180970.html

ABD’de motorunda yangın çıkan B-52 bombardıman uçağının acil iniş yaptığı belirtildi

ABD’de motorunda yangın çıkan B-52 bombardıman uçağının acil iniş yaptığı belirtildi

Sputnik Türkiye

ABD’nin Kuzey Dakota Eyaletindeki Minot hava üssünün temsilcisi, geçen hafta B-52H bombardıman uçağının motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle acil iniş... 28.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-28T15:22+0300

2024-02-28T15:22+0300

2024-02-28T15:22+0300

dünya

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

minot hava üssü

kuzey dakota

b-52

b-52h stratofortress

bombardıman uçağı

stratejik bombardıman uçağı

kaza

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Minot Hava Kuvvetleri Üssü temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52H bombardıman uçağının geçen hafta motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle acil iniş yaptığı bilgisini doğruladı. Temsilci, uçakta bulunan mürettebat üyelerinden hiçbirinin olaydan etkilenmediğini söyledi.Uçaktaki hasarla ilgili ayrıntıları vermeyi reddeden temsilci, “Halihazırda olay soruşturma altında” diye kaydetti.Air and Space Forces Magazine dergisi Salı günü, nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip B-52H bombardıman uçağının 23 Şubat Cuma günü Minot hava üssüne acil iniş yaptığını bildirmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, uçağın motorlarından birinin alev aldığını, ama mürettebatın uçağı başarılı bir şekilde yere indirebildiği ve uçağı sadece bir kanadında hasar oluştuğu belirtilmişti.

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), minot hava üssü, kuzey dakota, b-52, b-52h stratofortress, bombardıman uçağı, stratejik bombardıman uçağı, kaza