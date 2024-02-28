https://sputniknews.com.tr/20240228/abdde-motorunda-yangin-cikan-b-52-bombardiman-ucaginin-acil-inis-yaptigi-belirtildi-1081180970.html
ABD’de motorunda yangın çıkan B-52 bombardıman uçağının acil iniş yaptığı belirtildi
ABD’de motorunda yangın çıkan B-52 bombardıman uçağının acil iniş yaptığı belirtildi
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kuzey Dakota Eyaletindeki Minot hava üssünün temsilcisi, geçen hafta B-52H bombardıman uçağının motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle acil iniş... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T15:22+0300
2024-02-28T15:22+0300
2024-02-28T15:22+0300
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abd savunma bakanlığı (pentagon)
minot hava üssü
kuzey dakota
b-52
b-52h stratofortress
bombardıman uçağı
stratejik bombardıman uçağı
kaza
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Minot Hava Kuvvetleri Üssü temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52H bombardıman uçağının geçen hafta motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle acil iniş yaptığı bilgisini doğruladı. Temsilci, uçakta bulunan mürettebat üyelerinden hiçbirinin olaydan etkilenmediğini söyledi.Uçaktaki hasarla ilgili ayrıntıları vermeyi reddeden temsilci, “Halihazırda olay soruşturma altında” diye kaydetti.Air and Space Forces Magazine dergisi Salı günü, nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip B-52H bombardıman uçağının 23 Şubat Cuma günü Minot hava üssüne acil iniş yaptığını bildirmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, uçağın motorlarından birinin alev aldığını, ama mürettebatın uçağı başarılı bir şekilde yere indirebildiği ve uçağı sadece bir kanadında hasar oluştuğu belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240224/abdde-apache-savas-helikopteri-dustu-2-asker-oldu-1081054535.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), minot hava üssü, kuzey dakota, b-52, b-52h stratofortress, bombardıman uçağı, stratejik bombardıman uçağı, kaza
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), minot hava üssü, kuzey dakota, b-52, b-52h stratofortress, bombardıman uçağı, stratejik bombardıman uçağı, kaza
ABD’de motorunda yangın çıkan B-52 bombardıman uçağının acil iniş yaptığı belirtildi
ABD’nin Kuzey Dakota Eyaletindeki Minot hava üssünün temsilcisi, geçen hafta B-52H bombardıman uçağının motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldığını doğrulayarak olayın soruşturma altında olduğunu belirtti.
Minot Hava Kuvvetleri Üssü temsilcisi, Sputnik’e açıklamasında, ABD Hava Kuvvetlerine ait B-52H bombardıman uçağının geçen hafta motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle acil iniş yaptığı bilgisini doğruladı. Temsilci, uçakta bulunan mürettebat üyelerinden hiçbirinin olaydan etkilenmediğini söyledi.
Uçaktaki hasarla ilgili ayrıntıları vermeyi reddeden temsilci, “Halihazırda olay soruşturma altında” diye kaydetti.
Air and Space Forces Magazine dergisi Salı günü, nükleer bomba taşıma kapasitesine sahip B-52H bombardıman uçağının 23 Şubat Cuma günü Minot hava üssüne acil iniş yaptığını bildirmişti. Dergiye konuşan bir kaynak, uçağın motorlarından birinin alev aldığını, ama mürettebatın uçağı başarılı bir şekilde yere indirebildiği ve uçağı sadece bir kanadında hasar oluştuğu belirtilmişti.