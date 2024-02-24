https://sputniknews.com.tr/20240224/abdde-apache-savas-helikopteri-dustu-2-asker-oldu-1081054535.html
ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü
ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü
Sputnik Türkiye
ABD’nin Mississippi Eyaletinde, Ulusal Muhafızlara ait Apache savaş helikopterinin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiği belirtildi. 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T12:32+0300
2024-02-24T12:32+0300
2024-02-24T12:33+0300
dünya
abd
mississippi
ulusal muhafız
ah-64e apaçi helikopteri
apache helikopteri
boeing ah-64 apache
apache saldırı helikopteri
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ABD'nin Mississippi eyaletinde askeri helikopteri düşmesi sonucu 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.Mississippi Valisi Tate Reeves, “Bugün Mississippi Ulusal Muhafızlara ait Apache AH-64 helikopteri rutin eğitim uçuşu sırasında düştü. Ne yazık ki, iki muhafız hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.Güvenlik ekipleri şu anda yerel yetkililerle birlikte kaza mahallinde çalıştığı belirtilirken kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240224/rusya-ukraynada-patriot-sistemi-imha-etti-yenisini-almak-zor-olacak-1081053980.html
mississippi
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abd, mississippi, ulusal muhafız, ah-64e apaçi helikopteri, apache helikopteri, boeing ah-64 apache, apache saldırı helikopteri
abd, mississippi, ulusal muhafız, ah-64e apaçi helikopteri, apache helikopteri, boeing ah-64 apache, apache saldırı helikopteri
ABD'de askeri helikopter düştü: 2 ölü
12:32 24.02.2024 (güncellendi: 12:33 24.02.2024)
ABD’nin Mississippi Eyaletinde, Ulusal Muhafızlara ait Apache savaş helikopterinin düşmesi sonucu iki askerin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD'nin Mississippi eyaletinde askeri helikopteri düşmesi sonucu 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti.
Mississippi Valisi Tate Reeves, “Bugün Mississippi Ulusal Muhafızlara ait Apache AH-64 helikopteri rutin eğitim uçuşu sırasında düştü. Ne yazık ki, iki muhafız hayatını kaybetti” açıklamasında bulundu.
Güvenlik ekipleri şu anda yerel yetkililerle birlikte kaza mahallinde çalıştığı belirtilirken kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.