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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240228/2-belediye-baskan-adayi-tahterevalliye-bindi-milletin-sirtina-binmektense-tahterevalliye-bineriz-1081176093.html
2 belediye başkan adayı tahterevalliye bindi: 'Milletin sırtına binmektense tahterevalliye bineriz'
2 belediye başkan adayı tahterevalliye bindi: 'Milletin sırtına binmektense tahterevalliye bineriz'
Sputnik Türkiye
31 Mart yerel seçimlere az bir süre kala adayların çalışmaları sürerken, Ordu'dan farklı bir görüntü yaşandı. Demokrat Parti (DP) Ordu Büyükşehir Belediye... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-28T12:53+0300
2024-02-28T12:53+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ordu
siyaset
demokrat parti (dp)
saadet partisi
serhat çelebioğlu
halit duyar
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Seçim çalışmalarına devam eden DP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile SP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, Altınordu ilçesinde bir ziyarette karşılaştı.'Oylar tartılmaya başlandı'Ardından selamlaşan adaylar, birlikte fotoğraf çektirip paylaşmak yerine bir parkta tahterevalliye bindi. Siyasette alışkın olunmayan o anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Adayı Halit Duyar, "Oylar tartılmaya başladı" notunu düştü.'Siyaset nezaket dilidir'Aynı parkta açıklamalarda bulunan DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu, “Ayrıştıran ve kutuplaşan dilden uzaklaşan, uzaklaşmak isteyen siyasetçileriz. Ordu için yola çıktık, burada centilmen ile yarış var. Seçmenlerimiz ile buluştuğumuz gibi rakiplerimiz ile de buluşuruz. Siyaset zaten nezaket dilidir. Milletin sırtına binmektense tahterevalliye bineriz” diye konuştu.'Dengeli olsun diye de tahterevalliyi seçtik'Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar ise sevgi ve saygısı göstermek adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz ama gündem olduk. Burada rakibimiz ile karşılaştık, biz güzel araçlara binemediğimiz için ‘eşit olsun’ diye çocuksu ruhumuzla beraber buna binelim, sevgi ve saygıyı göstermek istedik. Bu çerçevede dengeli olsun diye de tahterevalliyi seçtik. Biz rakiplerimize de başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.Her iki başkan adayı da bir ziyaret esnasında karşılaştıklarını ve sonrasında sohbet ettiklerini, olayın kendiliğinden geliştiğini belirttiler.
https://sputniknews.com.tr/20240228/chpnin-izmir-adayi-cemil-tugaydan-mehmet-cengiz-aciklamasi-hic-gormedim-tanimam-1081167309.html
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ordu, siyaset, demokrat parti (dp), saadet partisi, serhat çelebioğlu, halit duyar
ordu, siyaset, demokrat parti (dp), saadet partisi, serhat çelebioğlu, halit duyar

2 belediye başkan adayı tahterevalliye bindi: 'Milletin sırtına binmektense tahterevalliye bineriz'

12:53 28.02.2024
© İHA / SELİM KUŞCU-AW1507862 belediye başkan adayı tahterevalliye bindi: 'Milletin sırtına binmektense tahterevalliye bineriz'
2 belediye başkan adayı tahterevalliye bindi: 'Milletin sırtına binmektense tahterevalliye bineriz' - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© İHA / SELİM KUŞCU-AW150786
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31 Mart yerel seçimlere az bir süre kala adayların çalışmaları sürerken, Ordu'dan farklı bir görüntü yaşandı. Demokrat Parti (DP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi (SP) Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi.
Seçim çalışmalarına devam eden DP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile SP Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, Altınordu ilçesinde bir ziyarette karşılaştı.

'Oylar tartılmaya başlandı'

Ardından selamlaşan adaylar, birlikte fotoğraf çektirip paylaşmak yerine bir parkta tahterevalliye bindi. Siyasette alışkın olunmayan o anları sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Adayı Halit Duyar, "Oylar tartılmaya başladı" notunu düştü.

'Siyaset nezaket dilidir'

Aynı parkta açıklamalarda bulunan DP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu, “Ayrıştıran ve kutuplaşan dilden uzaklaşan, uzaklaşmak isteyen siyasetçileriz. Ordu için yola çıktık, burada centilmen ile yarış var. Seçmenlerimiz ile buluştuğumuz gibi rakiplerimiz ile de buluşuruz. Siyaset zaten nezaket dilidir. Milletin sırtına binmektense tahterevalliye bineriz” diye konuştu.

'Dengeli olsun diye de tahterevalliyi seçtik'

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar ise sevgi ve saygısı göstermek adına böyle bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz ama gündem olduk. Burada rakibimiz ile karşılaştık, biz güzel araçlara binemediğimiz için ‘eşit olsun’ diye çocuksu ruhumuzla beraber buna binelim, sevgi ve saygıyı göstermek istedik. Bu çerçevede dengeli olsun diye de tahterevalliyi seçtik. Biz rakiplerimize de başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.
Her iki başkan adayı da bir ziyaret esnasında karşılaştıklarını ve sonrasında sohbet ettiklerini, olayın kendiliğinden geliştiğini belirttiler.
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