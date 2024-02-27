https://sputniknews.com.tr/20240227/uzaktan-calisanlara-kotu-haber-yuksek-maas-isteyen-ofiste-calissin-1081127391.html
Uzaktan çalışanlara kötü haber: 'Yüksek maaş isteyen ofiste çalışsın'
Uzaktan çalışanlara kötü haber: 'Yüksek maaş isteyen ofiste çalışsın'
Sputnik Türkiye
Ladders adlı kariyer sitesine göre, yüksek ücretliler için uzaktan çalışma fırsatları 2022'nin son çeyreğinden bu yana düştü. 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T10:19+0300
2024-02-27T10:19+0300
2024-02-27T10:19+0300
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Pandemi döneminden beri devam eden uzaktan çalışma & hibrit ile zengin olunmadığı ortaya çıktı. Kuzey Amerika'da profesyoneller için işle alakalı araştırmalar yapan Ladders, son dönemde en az 200 bin dolar ücret ödenen işler 2022'nin sonunda 10'da 3 iken (10 işte 3 iş ilanı), Aralık ayında 10'da 1'e düştü. Bloomberg'in haberine göre, bunun yanında hibrit iş ilanlarının da azaldığı görülüyor. 2023'ün başında yüzde 16'lara varan hibrit çalışma düzeni, yüzde 3'e kadar geriledi. Bu azalma teknoloji sektörlerinde de aynı durumu gösterdi. Ladders'ın Pazarlama Direktörü John Mullinix, "Araştırma, başvuru sahiplerinin giderek daha fazla ofiste yüksek maaş ile evde daha düşük maaş arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını gösterdi" dedi. En yüksek maaş hangi sektörleri neler? Ladders, en yüksek maaşlı ve rekabetçi alanların pazarlama ve tasarım alanları olduğunu belirtirken, en az rekabetçi ve yüksek maaşlı işlerin ise sağlık sektöründe olduğu belirtildi. Mullinix, "Amerika'nın yaşlanan nüfusu ve tıp uzmanlarına artan ihtiyacı göz önüne alındığında, sağlık hizmetlerinin önümüzdeki on yıllar boyunca en yüksek gelir getiren işlerden biri olmaya devam etmesini bekliyorum" dedi
https://sputniknews.com.tr/20240224/calisma-bakanindan-aciklama-geldi-mesai-saatleri-kisalacak-mi--1081062301.html
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çalışma, evden çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, mesai, abd, sağlık, sektör, özel sektör
çalışma, evden çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, mesai, abd, sağlık, sektör, özel sektör
Uzaktan çalışanlara kötü haber: 'Yüksek maaş isteyen ofiste çalışsın'
Ladders adlı kariyer sitesine göre, yüksek ücretliler için uzaktan çalışma fırsatları 2022'nin son çeyreğinden bu yana düştü.
Pandemi döneminden beri devam eden uzaktan çalışma & hibrit ile zengin olunmadığı ortaya çıktı. Kuzey Amerika'da profesyoneller için işle alakalı araştırmalar yapan Ladders, son dönemde en az 200 bin dolar ücret ödenen işler 2022'nin sonunda 10'da 3 iken (10 işte 3 iş ilanı), Aralık ayında 10'da 1'e düştü.
Bloomberg'in haberine göre, bunun yanında hibrit iş ilanlarının da azaldığı görülüyor. 2023'ün başında yüzde 16'lara varan hibrit çalışma düzeni, yüzde 3'e kadar geriledi. Bu azalma teknoloji sektörlerinde de aynı durumu gösterdi.
Ladders'ın Pazarlama Direktörü John Mullinix, "Araştırma, başvuru sahiplerinin giderek daha fazla ofiste yüksek maaş ile evde daha düşük maaş arasında seçim yapmak zorunda kaldıklarını gösterdi" dedi.
En yüksek maaş hangi sektörleri neler?
Ladders, en yüksek maaşlı ve rekabetçi alanların pazarlama ve tasarım alanları olduğunu belirtirken, en az rekabetçi ve yüksek maaşlı işlerin ise sağlık sektöründe olduğu belirtildi.
Mullinix, "Amerika'nın yaşlanan nüfusu ve tıp uzmanlarına artan ihtiyacı göz önüne alındığında, sağlık hizmetlerinin önümüzdeki on yıllar boyunca en yüksek gelir getiren işlerden biri olmaya devam etmesini bekliyorum" dedi