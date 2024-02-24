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Çalışma Bakanı'ndan açıklama geldi: Mesai saatleri kısalacak mı?
Çalışma Bakanı'ndan açıklama geldi: Mesai saatleri kısalacak mı?
Sputnik Türkiye
Bazı ülkelerin haftada 4 gün çalışmaya başlaması ardından Türkiye'de de mesai saatlerinin 40 saate indirileceği konuşulmaktaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
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çalışma
çalışma izni
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Merkezinde çalışanların olduğu yeni değişiklikler için iş kanunları için çalışma yapıldığı geçen hafta basında yer almıştı. Bu kapsamda haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 40'a düşürülmesinin gündemde olduğu iddia edilmişti. Basın ve denizcilik iş kanunda 48 saat olan çalışma süreleri diğer meslek gruplarında haftalık 45 saat. Sabah gazetesi yapılacak düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesinin öngörüldüğünü yazmıştı. Işıkhan, iddiaları reddetti Konuya ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, söz konusu iddiaların kendileri dışında çıkan yorum ve haberlerden kaynaklandığını ifade etti.Işıkhan, mesai saatleri hakkında şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240219/21-yil-sonra-ilk-degisiklik-milyonlarca-calisani-ilgilendiren-mesai-saatlerine-yeni-duzenleme-yolda-1080867297.html
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çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, mesai, fazla mesai, mesai saati, kademeli mesai, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, mesai, fazla mesai, mesai saati, kademeli mesai, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

Çalışma Bakanı'ndan açıklama geldi: Mesai saatleri kısalacak mı?

17:54 24.02.2024
© İHA Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
© İHA
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Bazı ülkelerin haftada 4 gün çalışmaya başlaması ardından Türkiye'de de mesai saatlerinin 40 saate indirileceği konuşulmaktaydı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konu hakkında bir açıklama geldi.
Merkezinde çalışanların olduğu yeni değişiklikler için iş kanunları için çalışma yapıldığı geçen hafta basında yer almıştı. Bu kapsamda haftalık çalışma saatlerinin 45'ten 40'a düşürülmesinin gündemde olduğu iddia edilmişti.
Basın ve denizcilik iş kanunda 48 saat olan çalışma süreleri diğer meslek gruplarında haftalık 45 saat. Sabah gazetesi yapılacak düzenleme ile bütün çalışanların ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirilmesinin öngörüldüğünü yazmıştı.

Işıkhan, iddiaları reddetti

Konuya ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan geldi. Bakan Işıkhan, söz konusu iddiaların kendileri dışında çıkan yorum ve haberlerden kaynaklandığını ifade etti.
Işıkhan, mesai saatleri hakkında şunları söyledi:

Çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz daima işçimizin ve işverenimizin kazanılmış haklarını korumayı önceliyoruz. Devamında ise Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir iş kanunu ve çalışma hayatı konusunda elimizden geleni yapacağımızı belirtmek isterim.

Ayrıca doğrudan bizden bir açıklama gelmediği sürece kamuoyunda yer alan haberlerin dikkate alınmaması gerektiğini belirtmek isterim.

Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
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