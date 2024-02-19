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https://sputniknews.com.tr/20240219/21-yil-sonra-ilk-degisiklik-milyonlarca-calisani-ilgilendiren-mesai-saatlerine-yeni-duzenleme-yolda-1080867297.html
21 yıl sonra ilk değişiklik: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai saatlerine yeni düzenleme yolda
21 yıl sonra ilk değişiklik: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai saatlerine yeni düzenleme yolda
Sputnik Türkiye
32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren mesai saatleri düzenlemesi için adım atılıyor. Yeni düzenleme ile 45 saat olan haftalık çalışma saatleri 35-40’a... 19.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-19T09:30+0300
2024-02-19T09:30+0300
ekonomi
mesai
fazla mesai
mesai saati
kademeli mesai
çalışma
çalışma süresi
çalışma saatleri
haftalık çalışma saati
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Çalışma saatlerinde değişiklik sinyali veren Bakan Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası milyonlarca çalışan mesai saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyordu.İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için düğmeye basıldı. Böylece yapılması planlanan düzenleme ile haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi planlanıyor.Örneğin basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu kapsamda bütün çalışanlarla ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirmesi gündeme geldi. Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak, çalışan güçlendirilecek.Meslek gruplarına ayrı ayrı düzenlemeSabah’ta yer alan habere göre, yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren 'İş Kanunu' konusuna yeni bir perspektiften bakılacak. Çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değinilecek.Milyonları ilgilendiren çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme için hummalı çalışma yürütülüyor. Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi. 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor.Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiği, günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor.Yapılan çalışmada iş kanunlarını tekelleştirme yapılırken ilke olarak çalışanların güçlendirilmesi olacak. Ayrıca yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak.Yeni çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında örneğin fazla çalışmalara ilişkin katsayı bir yerde yüzde 50 bir yerde yüzde 25 olmasına da dikkat çekiliyor. Yeni çalışma ilişkileri geliştirilecek ve dağınık mevzuat bir arada toplanacak.Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir mottosu ile hareket edilecek.Haftalık çalışma süresi nedir?Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir.İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.
https://sputniknews.com.tr/20240207/milyonlari-ilgilendiriyor-calisma-suresi-tatil-ucreti-ve-erken-emeklilik-icin-yeni-duzenleme--1080500278.html
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çalışma saatleri ne kadar kısalacak, mesai saatleri kısalıyor mu, çalışma saatlerinde değişiklik, çalışma saatleri düzenlemesi, çalışma saatlerinde ara dinlenme, mesai saati değişikliği, haftada 4 gün çalışma türkiye, 4 gün çalışma hangi ülkelerde var, haftada 4 gün çalışma sistemi nasıl, en kısa çalışma süresi hangi ülkede
çalışma saatleri ne kadar kısalacak, mesai saatleri kısalıyor mu, çalışma saatlerinde değişiklik, çalışma saatleri düzenlemesi, çalışma saatlerinde ara dinlenme, mesai saati değişikliği, haftada 4 gün çalışma türkiye, 4 gün çalışma hangi ülkelerde var, haftada 4 gün çalışma sistemi nasıl, en kısa çalışma süresi hangi ülkede

21 yıl sonra ilk değişiklik: Milyonlarca çalışanı ilgilendiren mesai saatlerine yeni düzenleme yolda

09:30 19.02.2024
© AAÇalışan erkek, insan, iş yeri
Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2024
© AA
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32 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren mesai saatleri düzenlemesi için adım atılıyor. Yeni düzenleme ile 45 saat olan haftalık çalışma saatleri 35-40’a düşürülmek için çalışmalar yapılıyor. Böylece 21 yıllık mevzuatın değiştirilerek, çalışanların güçlendirilmesi hedefleniyor.
Çalışma saatlerinde değişiklik sinyali veren Bakan Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası milyonlarca çalışan mesai saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyordu.
İş kanunlarında, merkezinde çalışanların olacağı yeni değişiklikler için düğmeye basıldı. Böylece yapılması planlanan düzenleme ile haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi planlanıyor.
Örneğin basın iş kanunu ve denizcilik iş kanunda haftalık çalışma süresi 48 saat. Diğer meslek gruplarında haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu kapsamda bütün çalışanlarla ilgili çalışma saatlerinin 35-40 saate indirmesi gündeme geldi. Yeni düzenleme ile dağınık mevzuat bir arada toplanacak ve işin merkezinde çalışan olacak, çalışan güçlendirilecek.

Meslek gruplarına ayrı ayrı düzenleme

Sabah’ta yer alan habere göre, yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren 'İş Kanunu' konusuna yeni bir perspektiften bakılacak. Çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değinilecek.
Milyonları ilgilendiren çalışma saatleriyle ilgili yeni düzenleme için hummalı çalışma yürütülüyor. Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlendi. 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat. Bu yasaya göre bir yılda bir işçiye en fazla 270 saat fazla çalışma yaptırılabiliyor.
Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiği, günümüz şartları ve teknolojideki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Meslek gruplarına göre değerlendirmeler de yapılıyor.
Yapılan çalışmada iş kanunlarını tekelleştirme yapılırken ilke olarak çalışanların güçlendirilmesi olacak. Ayrıca yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak.
Yeni çalışma ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında örneğin fazla çalışmalara ilişkin katsayı bir yerde yüzde 50 bir yerde yüzde 25 olmasına da dikkat çekiliyor. Yeni çalışma ilişkileri geliştirilecek ve dağınık mevzuat bir arada toplanacak.
Yeni kanun çalışmalarının merkezinde çalışan olacak. Çalışan güçlenirse; işletme ve işveren gelişir mottosu ile hareket edilecek.

Haftalık çalışma süresi nedir?

Yasal olarak haftada en çok 45 saat çalışılabiliyor. Sözleşme ya da işyerindeki uygulamaya göre çalışılan günler 5x9 şekilde eşit bölünebilir.
İşyerinde haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati geçmeyecek şekilde farklı da dağıtım yapılabilir. İşveren ve işçi arasında bunun altında çalışma süresi de belirlenebilir.
Çalışan erkek, insan, iş yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 07.02.2024
EKONOMİ
Milyonları ilgilendiriyor: Çalışma süresi, tatil ücreti ve erken emeklilik için yeni düzenleme
7 Şubat, 14:15
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